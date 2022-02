Vaya que le vino bien el cambio de DT a Uruguay. La Celeste superó este martes a Venezuela por 4 a 1 en Montevideo, sumó su segundo triunfo en dos partidos de la mano de Diego Alonso y sigue en carrera hacia Qatar, con 22 puntos. Previo a su llegada, el elenco oriental venía de cinco partidos sin ganar -cuatro derrotas seguidas- con el histórico Óscar Washington Tabárez al mando. En marzo, irá contra Perú de local y Chile de visitante.

Uruguay no le dio oportunidad a la Vinotinto de José Pekerman, que también venía de debutar con triunfo (4 a 1 sobre Bolivia como local), y ya no tiene chances de llegar a Qatar. Nomás al minuto de juego el exBoca Rodrigo Bentancur, transferido hace apenas unos días al Tottenham inglés, capturó un rebote a la carrera y se la cruzó al arquero para poner el 1 a 0. La jugada se originó con una patriada de Edinson Cavani -¿quién si no?- por derecha para sacar el centro que complicó a la defensa venezolana.



La visita se acomodó durante los siguiente minutos e incluso se escucharon algunos murmullos en el Centenario, pero la diferencia de jerarquía individual entre unos y otros se hizo sentir nuevamente a los 23 con una gran apilada del veinteañero Facundo Pellistri dentro del área para tocar atrás con Giorgian de Arrascaeta quien, casi abajo del travesaño, sólo tuvo que poner el segundo.

La fiesta continuó con Cavani, antes del cierre del primer tiempo, y una chilena sin oposición para el tercero. A los 53, Luis Suárez tuvo el suyo en un penal que el árbitro y el VAR hicieron repetir por una mera invasión (el primero lo atajó Fariñez).

Venezuela tuvo el del honor con el ingresado Martínez tras un yerro de Giménez.