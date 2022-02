"Estamos muy contentos, muy felices. Tenemos que jugar así por los que no están, por los que se están recuperando, por los que no pudieron venir. Teníamos que estirar esta racha invicta", comentó Di María, minutos antes de recorrer el campo de juego con la Copa América; lo mismo había hecho Dibu Martínez y Lautaro, otra de las figuras. "Tenemos que estar tranquilos, seguir por este camino y seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo. Paso a paso", agregó Fideo.



Por su parte, el arquero del seleccionado argentino, Emiliano "Dibu" Martínez, afirmó: "La verdad es que me fui de chico del país, no pude debutar en Independiente y me faltaba este cariño de la gente para mi carrera, era una espina que tenía. Voy a dejar la vida siempre por este país". Y, a propósito del partido, agregó: "Tuvimos muchas bajas para la doble fecha, sin muchos nombres y demostramos que somos un grupo firme, que estamos por encima de todo. Fue mérito del equipo disimular las ausencias. Me encantó jugar en Córdoba", comentó el futbolista de Aston Villa de Inglaterra. Y sobre las ilusiones de cara al Mundial de Qatar, concluyó: "Estamos cerca del Mundial, que es el sueño de todos los argentinos. Somos amigos, somos un grupo consolidado y queremos seguir por el buen camino".

Por último, Lautaro Martínez, autor del gol del triunfo 1-0 de la Argentina ante Colombia, aseguró: "Creo que hemos generado muchísimas situaciones, manejamos el ritmo del partido. Colombia tiene jugadores de muchísima jerarquía pero hemos defendido muy bien y hemos hecho daño a la hora de atacar". "Siempre es importante cuando el público reconoce el esfuerzo. Nosotros entramos a la cancha intentando hacer el trabajo que tenemos que hacer", indicó Lautaro. "Siento felicidad, orgullo, agradecimiento. Trabajo en mi club para dar lo mejor y, cuando me toca venir para ponerme esta camiseta, siento una responsabilidad muy grande", cerró el ex Racing Club.