A diferencia de los tres condenados por los crímenes de lesa humanidad de circuito ABO y del acusado de secuestrar y torturar personas en La Plata, el represor Juan Carlos Vázquez Sarmiento no tuvo suerte con la Sala de Feria de la Cámara Federal de Casación Penal, que en el último día de su gestión de guardia confirmó la prisión preventiva que cumple desde noviembre pasado en el penal de Ezeiza.

Los camaristas Juan Carlos Gemignani, Eduardo Riggi y Carlos Mahíques habilitaron la feria estival para tratar el recurso que ante la Casación presentó la defensa de Vázquez Sarmiento luego de que la Cámara Federal confirmara la decisión del juez de Instrucción Daniel Rafecas de mantenerlo bajo prisión preventiva.

En noviembre pasado y tras haber permanecido 20 años prófugo de la Justicia, el represor de la Fuerza Aérea fue procesado con prisión preventiva por Rafecas en relación su vinculación con el secuestro de Patricia Roisinblit –la hija de la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Rosa Roisinblit–, su compañero José Pérez Rojo, y Gustavo Pontnau, el socio de José en la juguetería de donde se los llevaron el 6 de octubre de 1978. “Cabe destacar la especial gravedad que reviste el delito por el cual el imputado se encuentra procesado”, dijo Riggi en el voto que lideró el fallo de la sala, emitido el lunes.

Los otros fundamentos utilizados por el camarista para rechazar el pedido de Vázquez Sarmiento para que se lo libere de la prisión preventiva están vagamente explicados y apuntan a que los argumentos de la defensa no convencieron. “Las discrepancias valorativas expuestas por el impugnante, amén de demostrar la existencia de una fundamentación que no se comparte, no configura un agravio fundado en la doctrina de la arbitrariedad o en alguna cuestión federal por lo que debe declararse inadmisible la vía intentada”, dijo Riggi, quien intentó cobrar el trámite al represor. No tuvo éxito: sus colegas acompañaron el sentido de su voto, pero lo liberaron de las costas.

Ninguno de los jueces que atendieron la última quincena de feria en la Casación mencionaron en el fallo el hecho de que el represor de la Fuerza Aérea estuvo huyendo de la Justicia durante las últimas dos décadas. Riggi solo cita un extracto del fallo de la Cámara de Apelaciones en el que se describe que al momento de su detención, “se escondía detrás de una identidad que no le pertenecía”.

Vázquez Sarmiento fue detenido a mediados de octubre de 2021 en Hurlingham, conurbano bonaerense. Fue indagado por Rafecas y procesado con prisión preventiva. A fines de 2021, luego de obtener la negativa de ese magistrado para recuperar la libertad, insistió ante la alzada en que no estaba bien procesado por lo que tampoco merecía la prisión preventiva. Pero recibió la misma negativa. “Existen elementos suficientes para considerar que Juan Carlos Vázquez Sarmiento intervino en los hechos investigados, nos inclinaremos por confirmar su procesamiento”, indicaron los camaristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens en un fallo que también ratificaron su encierro.



El fallo del la Casación, en tanto, tampoco menciona que Vázquez Sarmiento está involucrado en la apropiación y supresión de la identidad de Ezequiel Rochistein Tauro, que conoció su verdadera identidad en 2010. No obstante, el “Colorado” deberá continuar esperando los juicios en su contra en el penal de Ezeiza.

La decisión de la Sala de Feria de la Casación llega después de una semana en la que se conocieron otros tres fallos beneficiosos para represores. El miércoles 26, los mismos jueces que le dijeron que no a Vázquez Sarmiento otorgaron salidas transitorias a tres torturadores del circuito represivo Atlético-Banco-Olimpo –Luis Juan Donocik, Eduardo Emilio Kalinec y Juan Carlos Avena– y un arresto domiciliario en tiempo récord al militar Enrique Francisco Welsh, extorturador de la Dirección de Infantería y de Caballería de La Plata, quien estuvo prófugo durante dos años.