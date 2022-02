TEATRO

Cuando nosotros los muertos despertamos

Un matrimonio poco feliz, el de un famoso escultor y su joven mujer, se encuentra de vacaciones en un hotel en los fiordos de Noruega. El escultor se encontrará con una misteriosa mujer con quién trabajó en su etapa más fructífera. Su joven mujer, por su parte, conoce y se entusiasma con un cazador de osos. Por caminos separados y con distintas compañías, cada uno enfrenta un punto límite en sus vidas. Traducida por Christian Kupchik y adaptada por Lautaro Vilo y Rubén Szuchmacher, que es también su director, se trata de la última obra del autor noruego Henrik Ibsen, escrita en 1899. La música original y el diseño sonoro es de Bárbara Togander, la iluminación de Gonzalo Córdova y la escenografía y vestuario son de Jorge Ferrari. Con Claudia Cantero, Andrea Jaet, José Mehrez, Verónica Pelaccini, Horacio Peña y Alejandro Vizzotti. A partir de este viernes.

Miércoles a domingo, a las 20, en el Teatro Nacional Cervantes, Libertad 815. Entrada: $600.

Una obra para mí

Se trata de la teatralización del proceso creativo de un autor que, convocado por un festival, se embarcará por primera vez en una autoficción muy particular. ¿Quién narra lo que se narra? Una búsqueda, una obra que se piensa a sí misma y nos invita a pensar en por qué todo lo que nos sucede puede devenir en ficción. Nueva temporada de esta pieza que oscila entre la comedia y el drama, el deseo y la crítica social, la risa y el duelo. El texto es de Sebastián Suñé, quien además la dirige junto a Lia Bagnoli. La música original es de Juan Pablo Schapira, luces de Alejandro Le Roux, coreografía de Valeria Narvaez y vestuario de Laura Staffolani. Con Francisco Bertín y Sebastián Suñé.

Viernes a las 22.30, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: $1000.

MÚSICA

Meu coco

A casi una década de Abracaco, el último disco de la trilogía –digamos– rockera junto a la banda Ce, integrada por su hijo mayor y sus amigos, Caetano Veloso tiene disco nuevo con canciones nuevas. Meu coco llega después de haber concretado el largamente anhelado sueño de salir de gira junto a todos sus vástagos, testimoniado en el album en vivo Ofertorio, y tras un sorpresivo dúo junto al joven clarinetista Ivan Sacerdote. Casi a modo de puente entre la trilogía previa y este nuevo trabajo, el anticipo del disco fue con el tema “Anjos tronchos”, el único con aquella sonoridad –la guitarra electrica de Pedro Sa bien al frente– de un nuevo repertorio en el que Caetano despliega tanto sus nuevos intereses como sus referencias de siempre, un trabajo que mira al abismo pero lo hace con esperanza, y con homenajes explícitos como los de los temas “Enzo Gabriel” –el nombre mas elegido en Brasil para los recién nacidos– y, especialmente, “GilGal”, donde nombra a Pixingunha, Joao Gilberto, Djavan, Wilson Batista, Jorge Veiga, Carlos Lyra y “el inmenso Milton Nascimento”.

Lo abismal, el agua

Bautizado en referencia al hexagrama del I-Ching, este segundo disco de Luciana Morelli es un álbum de canciones que van desde el jazz hasta el folclore argentino contemporáneo y la improvisación libre. "Estas canciones fueron escritas durante un proceso que me llevó a emigrar de Argentina a Suiza (aún sin saberlo) y del que continúo aprendiendo”, cuenta Morelli, que grabó acompañada por Philipp Hillebrand en clarinete, Mauricio Silva Orendain en piano, Paulo Almedia en batería y Sebastián de Urquiza o Snejana Prodanova en contrabajo. La cantante y compositora estará presentando su disco el jueves 17 en Thelonious y el sábado 19 en CC Nueva Uriarte.

ONLINE

La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana

La ironía del título –extenso, pariente lejano del retruécano– es evidente. Esta nueva miniserie de Netflix, que no debe confundirse con el largometraje The Woman in the Window, remite al clásico La ventana indiscreta y sus múltiples derivados a lo largo del tiempo. Anna (la rubia Kristen Bell, conocida por su rol protagónico en Veronica Mars) no la está pasando del todo bien, consecuencia de la muerte tres años atrás de su pequeña hija y posterior separación del marido. Artista plástica retirada, los días y noches pasan de igual manera: descorchando una botella de vino y observando lo que ocurren a través de la ventana en la tranquila calle del vecindario. La mudanza de un hombre y su hija de diez años a la casa de enfrente comienza a alterar la rutina, finalmente sacudida cuando Ana ve claramente un asesinato. ¿Claramente? Producida entre otros por Will Ferrell, la historia es una parodia de los thrillers al uso, aunque también sabe tomarse a sí misma en serio.

Hans Zimmer en concierto

Nacido en Frankfurt, el compositor Hans Zimmer se transformó en uno de los músicos más solicitados por los realizadores de Hollywood desde su desembarco en el cine de habla inglesa en 1982. A lo largo de cuatro décadas, sus bandas de sonido para títulos como La delgada línea roja, Gladiador y El rey León –entre otras decenas de creaciones– le valieron varias nominaciones a los Oscar. La plataforma exclusiva OnDirecTV está ofreciendo este recital que tuvo lugar en Praga hace algunos años, un repaso en vivo de su carrera, acompañado por una orquesta de 72 músicos, un coro y hasta el guitarrista Johnny Marr. Nueva demostración de que la “música clásica” contemporánea tiene una pata en la pantalla.

CINE

Cine cannábico

28 películas, 15 países, cuatro sedes. La tercera edición del FICC, el Festival Internacional Cine Cannábico del Río de la Plata, propone “varios documentales latinoamericanos centrados en distintas experiencias comunitarias de cultivo y consumo, producciones europeas que registran en primera persona sus beneficios medicinales y ficciones cuya acción es disparada por su uso recreativo”, según las palabras del periodista de Página/12 Ezequiel Boetti, autor del prólogo del catálogo. Por supuesto, están hablando del faso. La Competencia Internacional incluye largometrajes como la holandesa Bajo Fuego, de Sjoerd van Grootheest e Irene Velez Torres, Last Street, de la realizadora española Amanda Sans Pantlig y la divertidísima comedia uruguaya Carmen Vidal, mujer detective, de Eva Dans (foto). Las proyecciones, mesas redondas y talleres tendrán lugar en la Casa Nacional del Bicentenario, la Quinta Trabucco y otros espacios del AMBA, y la programación completa puede consultarse en https://ficc.ar/

Las cosas que decimos, las cosas que hacemos

El francés Emmanuel Mouret, el mismo de Vénus et Fleur y Cambio de dirección, ofrece una de sus mejores películas con esta historia de apariencia naturalista que también se impone como un melodrama consciente de todos sus artificios, compases de Chopin incluidos. Puede pensarse en la influencia del cine de Éric Rohmer, pero la estructura de cajas chinas, de relatos dentro de relatos dentro de otros relatos, le dan al film un aire único e inimitable. En el fondo, es un ensayo lúdico sobre la educación sentimental de hombres y mujeres, en una película cuya engañosa sencillez es el resultado de una compleja construcción y puesta en escena. El gran Vincent Macaigne aporta presencia en un reparto preciso.

TV

Feliz cumple, Louis Armstrong

Good Evening Ev'rybody: In Celebration of Louis Armstrong es el título completo de este notable material de archivo recuperado en tiempos recientes, un registro del Festival de Jazz de Newport de 1970 que aprovechó la coincidencia de fechas para celebrar el cumpleaños número 70 del gigante Louis Armstrong. Además del propio Satchmo, talentos de la talla de Dizzy Gillespie, Bobby Hackett, Jimmy Owens, Wild Bill Davison, Ray Nance y la Eureka Brass Band reversionan algunos de los grandes éxitos en la carrera del músico nacido en Nueva Orleans, acompañados por imágenes de backstage de enorme valor histórico. El final está reservado a la cantante de góspel Mahalia Jackson (foto), broche de oro para una fiesta inolvidable de jazz y zonas aledañas. Armstrong murió poco antes de un año después de este registro en 16mm –restaurado primorosamente para la ocasión–, lo cual lo transforma en la última filmación de un recital en vivo de su extensa carrera.

Hoy a las 13 y repeticiones, por Film & Arts.

Escandalositos

Pardo, Panda y Polar también comenzaron de pequeños. El éxito de los capítulos especiales de Escandalosos con el trío de amigos en su versión bebé terminó en lo esperado: un spin-off centrado exclusivamente en sus primeras aventuras, antes de la mudanza a la cueva que les da cobijo, tranquilidad y placeres culinarios y de otros tipos. Cada uno de los capítulos incluye un “viaje en una caja mágica hacia nuevos mundos fantásticos, buscando un lugar al cual llamar hogar”. Para los títulos de apertura los creadores Daniel Chong y Manny Hernandez contaron con la inestimable ayuda del súper grupo de K-Pop TRI.BE para el tema principal de la serie.

Estrenos los jueves a las 19, por Cartoon Network.