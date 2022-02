El dirigente social Juan Grabois desmintió una fake news que circulaba en redes sociales en la cual se indicaba que el dirigente social estuvo internado por consumir la cocaína adulterada que la semana pasada se distribuyó desde Puerta 8 y mató a 23 personas. "Hay que estar muy mal para difundir información falsa sobre un tema tan jodido y gozar con el dolor ajena", dijo Grabois.

Así se expresó este sábado, en su cuenta Twitter, desde donde invitó a sus seguidores y seguidoras a participar de un vivo de Instagram junto a Sebastián Sánchez, de la organización Vientos de Libertad, para "conocer el laburo de los movimientos populares con pibes y pibas de las barriadas que atraviesan problemas de consumo".

"Aprovechando que, según me cuentan, ayer fue tendencia en Twitter que yo estaba internado por consumir cocaína adulterada y recibí un montón de mensajes preguntando por mi salud, nos pareció una buena oportunidad para abordar nuevamente, como venimos haciendo colectivamente antes y durante esta situación trágica, esta verdadera masacre, un tema sobre el que nosotros no opinamos sino que actuamos hace muchos, muchos años", dijo Grabois en el vivo de Instagram, que se llevo a cabo este sábado desde las 21.



La primera reflexión a proponer, dijo el dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, tiene que ver con "una adicción que no es a una sustancia, pero actúa sobre el organismo, que es la adicción al odio", ya que "hay que estar mal espiritualmente, humanamente" para "inventar una noticia sobre un tema tan delicado", para jugar "con el dolor de tantas familias".

"Me sorprendió que mucha gente que me conoce bien creyeran lo que salió en Twitter", planteó sobre las versiones que corrían desde el viernes. Y contó, sobre su experiencia con las drogas: "Yo nunca me fumé un porro siquiera. Porque de chiquito me tocó ver cómo la droga se llevaba vidas de gente conocida, amigos, vi gente muerta". "Eso me impactó profundamente y tuve un instintivo rechazo por la droga. Un rechazo por cualquier forma de adicción que pueda llevar a la destrucción de tus lazos humanos", concluyó.

Después, habló de la posición política que tienen en el MTE y en Vientos de Libertad en cuanto a las drogas. Dijo que se tratan de “un arma de exterminio” y de una “forma de dominación”, y entendió: “No tenemos una ideología liberal y transigente. La droga es un camino a la muerte, a la destrucción de las relaciones humanas, de la organización comunitaria y a la subordinación política. No estamos juzgando estilos de vida individual, ni acciones personales. Estamos hablando de un sistema, de una estructura. Y frente a esta estructura creemos en respuestas populares y organizadas”.



En tanto, también hizo referencia al clasismo enunciado por María Eugenia Vidal, semanas atrás, en la cual la ahora diputada nacional anunciaba que no es lo mismo "fumarse un porro en Palermo que en 1-11-14". “Hay gente que como tiene un poder adquisitivo mayor, una supuesta cultura mayor, tiene la opción de consumir responsablemente y el negraje es el irresponsable que no sabe consumir", reflexionó Grabois. Y concluyó: "Hace poco Vidal habló de Palermo Hollywood como el paradigma del consumo responsable, como si ahí no hubiera violencia, muerte; como si los pibes no se mataran con la merca y las pepas. Ahí también hay muerte, la juventud de los sectores medios está siendo flagelada, dominada y sometida por el mismo mal. Y en nuestros barrios también hay muerte”.