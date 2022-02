Murderville (estreno de la semana pasada en Netflix) es un extraño espécimen audiovisual. Mezcla de parodia al policial de procedimiento, vehículo para el lucimiento de Will Arnett (productor y protagonista) y match de improvisación en donde un invitado debe resolver un caso junto al detective Terry Seattle. Con excepciones notables (Whose line is it anyway?, Curb your enthusiasm, The Larry Sanders Show, It's Always Sunny In Philadelphia), la técnica queda reservada para momentos puntuales que pueden sacar de quicio a cualquier guionista. El plus de esta entrega, compuesta de seis, pasa por ver como la celebridad de turno se las arregla para resolver el misterio. Como si la visita jugara al asesino delante de las cámaras siendo chicaneada por la estrella de la brigada de homicidios.



Murderville, adaptación de una serie de la BBC, es una nueva empresa para el comediante de voz aguardentosa y humor impertinente en la N roja tras BoJack Horseman, el dramedy Flaked, Arrested Development y un especial de stand up. Aquí encarna a un investigador de los duros, de gran mostacho y pocas pulgas con sus laderos: Conan O’Brien, Ken Jeong, Kumail Nanjiani, Marshaw Lynch, Annie Murphy y Sharon Stone. “Creo que a ellos les gustó la idea de que podían entrar, no tenían que aprender ningún diálogo y podían ser ellos mismos y simplemente dar un paseo”, confesó Arnett.

Programados

* Sean Penn y Julia Roberts serán los protagonistas de Gaslit, la miniserie que estrenará Starzplay el 24 de abril. Las primeras imágenes sorprendieron por la transformación de la dupla que encabeza este thriller político. “La historia no contada de Watergate”, prometieron sus hacedores. Penn encarnará a un funcionario de la Casa Blanca e íntimo de Richard Nixon y Roberts a su esposa, señalada como la informante que culminó con la presidencia de “tricky Dick”.

* Más novedades sobre la nueva versión seriada de Atracción Fatal producida Paramount+. Joshua Jackson (Dr. Death) protagonizará la ficción junto a Lizzy Caplan (Master of Sex). Desde la plataforma aseguraron que se trata de una “reinvención del clásico thriller psicosexual y gema cultural de los 80”. El servicio de VOD, que cuenta con los derechos para relanzar series basándose en la major cinematrográfica, confirmó a su vez una producción basada en Flashdance.

* Minx, producción original de HBO Max, se podrá ver por la plataforma desde el próximo 17 de marzo. La comedia describe las peripecias detrás de la fundación de una revista erótica femenina en los ‘70.

El personaje

Detective Danner de The Afterparty (Tiffany Haddish). Investigadora encargada de resolver un crimen en una reunión de exalumnos. Cada uno de los sospechosos odiaba al anfitrión así que como buen whodunit tiene un largo trabajo. Lo cual se complica por otro detalle, los implicados narran el hecho a partir de un género diferente (comedia romántica, musical, acción). Más que Hércules Poirot, la mujer necesita la ayuda de un crítico cinematográfico.