Santa Fe tiene 7 diputadxs y un senador en el Congreso de la Nación por el peronismo, electos en los comicios del 2019 y 2021 en las listas del Frente de Todos. Uno de ellos es el nuevo presidente del bloque de Diputados, Germán Martínez, que reemplazó a Máximo Kirchner, que dio un portazo al rechazar los términos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) al día siguiente del anuncio, precipitando lo que en el oficialismo se resisten a calificar como "crisis" pero que se trata sin dudas de un incordio de difícil resolución y pronóstico incierto. Rosario/12 tomó contacto con algunos de los protagonistas de la votación que se llevará adelante seguramente a mediados del mes que viene, y otros prefirieron guardar silencio de cara a lo que será su decisión. No obstante, este cronista pude configurar un escenario probable en el que al menos un par de esos representantes no acompañarían el proyecto que enviará el Poder Ejecutivo y que tendrá su "primer voto" con Martínez. Los legisladores de La Cámpora, Marcos Cleri y Magalí Mastaler, que responden a la conducción de Máximo Kirchner, tendrán la misma posición que su jefe político: no votarán favorablemente. Alejandra Obeid ha preferido no adelantar su posición, lo que permite que ambos sectores --los que apoyan y los que no-- la cuenten de su lado. Diferente es la posición de Eduarto Toniolli del Movimiento Evita, que adelantó su apoyo el proyecto, lo mismo que el perotista Roberto Mirabella y la massista Vanesa Massetani. En el Senado, el único representante del FdT, Marcelo Lewandowsky, votará favorablemente.

El anuncio del gobierno nacional de un acuerdo con el FMI y la inmediata renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de Diputados del Frente de Todos hizo que Martínez, legislador por Santa Fe, cobrara un inesperado protagonismo al ser el elegido por el presidente Alberto Fernández para reemplazar al hijo de su vicepresidenta en la jefatura del bloque de 118 diputados nacionales. Martínez, que acompañó como asesor a Agustín Rossi -el más eficaz líder parlamentario desde la recuperación de la democracia- durante todos los años que ejerció como presidente de la bancada peronista, asume el cargo precisamente por el perfil bajo que ha observado los dos años que lleva en su banca, por recomendación del presidente de la Cámara, Sergio Massa, porque no es ni "una vaca sagrada ni un hábil declarante" como lo definió un viejo dirigente curtido en estas lides. Su designación no obedece ni a acuerdos entre los diferentes sectores del FdT ni al peso territorial, ni a ninguna otra razón que no sea la que él mismo expuso. "Soy peronista y kirchnerista sin contradicciones", dijo el flamante titular de la bancada, quien inmediatamente se puso a buscar a todos sus compañeros para ir conociendo sus opiniones. Por cuestión de cercanía y conocimiento de sus pares santafesinos, Martínez ya tiene prefigurado un "mapa" del voto de sus comprovincianos aunque se niega a avanzar sobre pronósticos y prefiere "ir escuchando las opiniones, buscar el consenso y sostener a como de lugar la unidad del FdT aún con diferencias importantes en temas como éste", dijo a Rosario/12 el presidente del bloque.

"Tenemos por delante las cuestiones del día a día, agenda de extraordinarias, y recién después el acuerdo con el FMI", sostiene para bajarle el tono a la situación que se precipitó con la renuncia de Máximo. "tuvimos una muy buena charla, y después de eso no pasó más nada con los compañeros de La Cámpora", dijo martínez, quien espera conversar con CFK en las próximas semanas ya que no lo ha hecho, del mismo que no ha vuelto a tener contacto con el Presidente desde el momento en que Fernández se subió al avión para su gira por Rusia y China. Se muestra optimista y seguro de la aprobación del acuerdo en la Cámara baja, pero a la vez se ocupara que "sea con el mayor número posible de voluntades, y desde ya de los diputados del FdT". Se siente respaldado por su pares, ha recibido buenos comentarios de sus primeros días en el cargo, y sobre todo no ha habido ninguna "descalificación" ni siquiera de los sectores más reaccionarios de la oposición.

En cuanto al tratamiento en el Parlamento, la estrategia la manejan desde el Poder Ejecutivo, en contacto con los presidentes de ambas cámaras. En principio el mensaje entraría por el Senado, y la Cámara baja sería la revisora. No obstante se está estudiando -especialmente Massa en la legislatura y Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica- una alternativa que tiene como antecedentes lo que hizo Néstor Kirchner en 2005 cuando liquidó la deuda con el FMI, al enviar un decreto de necesidad y urgencia a ambas cámaras para que fuera aprobado. En la actualidad los DNU y su aprobación tienen un tratamiento diferente, no obstante no se descarta que pueda reeditarse ese escenario de trámite y aprobación en simultáneo por ambas cámaras. En cualquier caso, esa estrategia excede la misión del flamante diputado abocado a elaborar un discurso que además de avanzar en la aprobación de lo anunciado rehabilete la discusión sobre el FMI, los responsables de la catastrófica deuda, es decir el macrismo. Eso no fue expuesto más que someramente por el ministro Martín Guzmán y fue algo que dejó sabor amargo a los parlamentarios, sobre todo en los de extracción sindical, La Cámpora y referentes de organizaciones gremiales. Esa cuesta es la que empezó a repechar Martínez que espera que a la hora de la votación no haya voluntades en contra, cosa que hoy parece una utopía.

Si bien "falta mucho" como dijo uno de los consultados, y más allá de que es difícil que cambie el panorama descripto en el comienzo de esta nota -solo resta la definición de la hija del exgobernador Obeid-- en todo momento, los dirigentes consultados destacaron que aun tras el quiebre de la bancada, "la unidad del FdT está garantizada, inclusive dentro del bloque, nadie se va a ir a ningún otro lado". De momento esto aparece como una expresión de deseos antes que como una verdad irrefutable. Se sabrá cuando se inicie el trámite parlamentario, o tal vez antes si es que CFK rompe el silencio. Caso contrario -como dijo uno de los diputados consultado- "veremos cómo vota cada uno, porque la banca tiene un botón para votar, no importa lo que expliques, lo que importa es lo que votás".