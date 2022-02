Gimnasia La Plata finalmente desistió de contratar con Mauro Zarate. Es que las dilaciones en la negociación para acordar el arribo del delantero (actualmente no tiene club) motivaron que el entrenador Néstor Gorosito considerara que no lo necesita, ya que considera que tiene un once armado con miras al inicio de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol este fin de semana.

La decisión del DT fue transmitida a la dirigencia de Gimnasia en las últimas horas, en coincidencia con el arribo del polifuncional atacante paraguayo Ramón Sosa. El jugador de 22 años, quien también se puede mover de mediocampista, llegó desde Olimpia de Asunción, donde fue dirigido por Gorosito hace unos años.

En este mercado de pases, el Lobo también sumó al nueve Cristian Tarragona (Vélez), al volante Agustín Cardozo (Tigre) y al defensor Oscar Piris (Delfín, de Ecuador), mientras todavía continúa en la búsqueda de una pieza más en defensa.



Así las cosas, el posible once tripero para visitar a Racing el domingo (desde las 17:30) en el debut por la Copa de la Liga sería con: Rodrigo Rey; Francisco Gerometta, Leonardo Morales, Guillermo Fratta, Germán Guiffrey; Emanuel Cecchini, Cardozo o Nery Leyes; Ramón Sosa, Brahian Alemán, Johan Carbonero; y Tarragona.



Tissera, de Vicente López a Bulgaria

Mientras tanto, uno de los apellidos más buscados en este mercado de pases emigrará al fútbol del exterior. El delantero Matías Tissera, quien se destapó en la Liga pasada con 14 tantos -a sólo cuatro de Julián Álvarez- en Platense, se vinculará con el Ludogorets de Bulgaria, equipo que esta temporada jugó la Champions y la Europa League.

De esta manera quedó concluida una de las más extensas negociaciones que se dieron en este mercado de pases, con el delantero de 25 años como protagonista. Tissera también estuvo en el radar de Racing, Independiente y Colón, como también del fútbol mexicano.

Platense, que reforzó su ataque con el experimentado Gonzalo Bergessio, se quedará con un millón de dólares limpios por el 50 por ciento del pase de Tissera. El resto de la ficha se divide en un 12,5% de un grupo empresario y un 37,5% que pertenece a Newell's, desde donde llegó a Vicente López en 2019 para lograr el ascenso a Primera.



El Calamar sumó muchos nombres durante este receso, con la lucha por la permanencia como principal objetivo (está 18º sobre 28 equipos en los promedios). Además de Bergessio (Nacional de Uruguay), en ataque incorporó a Nicolás Delgadillo (Vélez); en el medio fichó a Héctor "Tito" Canteros (Patronato) y el boliviano Franz Gonzales (Real Santa Cruz); en defensa al central colombiano Kevin Andrade (América de Cali) y a los laterales derechos Nicolás Morgantini (Lanús) y al uruguayo Haibrany Ruiz Díaz (Plaza Colonia); y en el arco a Marcos Ledesma (Defensa y Justicia).

Entre las salidas más destacadas están las del atacante Facundo Curuchet y el defensor Luciano Recalde (ambos al Cienciano de Perú), y el arquero Luis Ojeda (Sol de América, de Paraguay).

Los dirigidos por Claudio Spontón debutarán en la Copa de la Liga ante Talleres, como locales, el domingo desde las 19:15.