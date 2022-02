La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas anunció este martes los nominados para la 94º entrega de los premios Oscar. "El poder del perro" ("The power of the dog") lidera las ternas con 12 nominaciones.

Dónde ver a las nominadas para mejor película

El poder del perro: La cinta "The Power of the Dog", de la cineasta Jane Campion, lidera con 12 candidaturas las nominaciones a la 94 edición de los Óscar, anunció este martes la Academia de Hollywood. Se la puede ver en Netflix.

Dune: la superproducción de ciencia ficción de Denis Villeneuve tiene 10 nominaciones. Está disponible en HBO Max.

Belfast: la cinta en blanco y negro en la que Kenneth Branagh repasa su infancia en la violenta Irlanda del Norte a fines de la década de 1960 logró siete nominaciones. El 10 de marzo se estrena en los cines argentinos.

Amor sin barreras: el remake del musical "West Side Story", de Steven Spielberg tiene también siete nominaciones. Se estrenó en cines y se espera su llegada a alguna plataforma de streaming.



No miren arriba: la película de Leonardo Di Caprio y Meryl Streep está disponible en Netflix.

El callejón de las almas perdidas: el film del mexicano Guillermo del Toro está en las salas de cines argentinos.

CODA: dirigida por Sian Heder, se la puede ver en Amazon Prime Video.

Rey Richard: una familia ganadora: la historia sobre la ascensión de las superestrellas del tenis Serena y Venus Williams puede verse en HBO Max.



Licorice Pizza: el film de Paul Thomas Anderson está disponible en cines.

Drive my car: la película tuvo un paso por el Festival de Cine de Mar del Plata y por ahora no tiene fecha de estreno en cines argentinos.