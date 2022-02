El ministro de Educación, Jaime Perczyk, dijo este martes que el protocolo para el inicio del ciclo lectivo tendrá "las mismas normas que hay en el resto de la sociedad". Esto significa especialmente dos cosas: que no habrá burbujas en las escuelas y tampoco aislamiento por contacto estrecho con el esquema completo de vacunación si no hay síntomas. El protocolo se establecerá a la manera de "recomendaciones" que irradiarán a las provincias.

Las recomendaciones fundamentales serán vacunarse, ventilar los espacios, lavarse las manos, utilizar barbijos. La semana pasada se reunieron el Consejo Federal de Educación, Unicef, Unesco, la Sociedad Argentina de Pediatría y referentes de universidades para delinear la propuesta. Este miércoles hubo un nuevo encuentro entre las carteras de Salud y Educación y se sumaron los gremios. Desde Educación informaron a este diario que los equipos técnicos avanzaron en las recomendaciones que se presentarán el jueves, tras una reunión con el Consejo Federal de Educación y el Consejo Federal de Salud y autoridades del Gabinete. Está previsto que el presidente Alberto Fernández dé el discurso de cierre. En la mayoría del país las clases se inician el 2 de marzo. En Corrientes, el 14 de este mes; en CABA y Mendoza, el 21.

"Este protocolo no tiene burbuja porque en la sociedad ya no hay más burbujas. La sociedad ya no se aísla por contacto estrecho con esquema completo de vacunación y en la escuela será lo mismo. La novedad es que (el protocolo) tiene las mismas normas por la situación de la pandemia que hay en el resto de la sociedad", explicó Perczyk en declaraciones a Radio Con Vos. Sobre el barbijo, indicó: "Nosotros lo recomendamos, pero hay 60 mil escuelas en la Argentina. ¿Quién se para en cada escuela a ver si cada chico lo está usando? Hay que tener sentido común y construir normas de convivencia cotidiana".

La secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, sostuvo en diálogo con Página/12: "Lo de las burbujas ya lo sabíamos. Lo que recomendó el ministro es lo que se viene recomendando en el mundo. Hacemos hincapié en tres factores para la presencialidad segura: la vacunación, tenemos un porcentaje desigual en las provincias; el barbijo, hay que seguir usándolo; y la ventilación cruzada. Nos preocupa el tema del transporte. Cuando empiezan las clases hay 15 millones más de personas circulando en la calle. Tiene que haber una articulación de Transporte con Educación y Salud para exigir el uso de barbijo. También pedimos una resolución urgente de las situaciones edilicias en las provincias y a nivel nacional".

Los lineamientos serán planteados como recomendaciones que cada provincia adaptará a sus realidades. De momento sólo se conoce cómo actuará la ciudad de Buenos Aires y va en línea con lo planteado por Perczyk. En esencia, en CABA también se eliminan las burbujas y los aislamientos por contacto estrecho. En este último caso, será indistinto si les alumnes completaron el esquema de vacunación; bastará con que no presenten síntomas. Desde Nación no aclararon cuál será la política con los chicos que no recibieron ambas dosis. En relación al uso de barbijos, todo parece indicar que la recomendación del Gobierno nacional será desde primer grado, mientras que en CABA será desde cuarto. Trascendió la flexibilización de algunas pautas a nivel nacional, como el control de temperatura y la demarcación de espacios. Por otro lado, el Gobierno nacional confirmó que no exigirá a les estudiantes el certificado de vacunación.

"Sabiendo cuáles eran los lineamientos generales, CABA salió a distinguirse en dos o tres puntos, haciendo un anuncio de marketing en el que parece que se diferencian. Desde nivel inicial tiene que haber barbijos. Y protocolos se van a usar como se usan siempre. El Gobierno porteño plantea la vacunación como tema individual, pero el problema es colectivo", sentenció Alesso.

La provincia de Santa Cruz será una excepción: exigirá la vacunación para el ingreso de los alumnos a las escuelas, no así para los docentes. Algunos medios publicaron que Formosa haría lo mismo, pero fuentes de Educación de esa provincia informaron que aún se están "ajustando criterios" y que se aguardan las definiciones del Consejo Federal de Educación.



En provincia de Buenos Aires el protocolo aún no se oficializó. El director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, cuestionó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, porque "se cortó solo", con la intención de "instalar espectacularidades y diferenciarse". “Se trabajará con el aliento a la vacunación, el uso de barbijo y la ventilación de las aulas”, anticipó, y remarcó que se insistirá con la distancia entre los chicos “en la medida en que se pueda”. La vacunación de refuerzo será libre para docentes y auxiliares en los días previos al inicio de clases y se vacunará a los chicos en escuelas.

Ya se sabe también que Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Río Negro, al igual que otras provincias, no aplicarán el sistema de burbujas ni impondrán el aislamiento por contacto estrecho. El uso obligatorio de tapabocas será a partir de cierta edad (generalmente entre los seis y ocho años, alumnos de primero a tercer grado, respectivamente).