Según los números que dio a conocer el Ministerio de Trabajo de la Nación y que analizó exhaustivamente el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), a nivel país se fue recuperando la caída de empleos privados registrados que provocó la llegada de la pandemia de coronavirus en 2020 y hoy al menos 16 de los 24 distritos supera los números que se tenían en febrero de ese año, antes del peor pico del virus que implicó prohibiciones masivas a la circulación.

Los datos relevados muestran que en noviembre se generaron 19.250 puestos de trabajo registrados en el sector privado, lo cual implica un 0,3% de crecimiento con respecto al mes previo, y ya se acumulan 13 meses de crecimiento neto del empleo privado.

De los 185 mil puestos de trabajo perdidos en el sector privado con el comienzo del ASPO (Aislamiento Social Obligatorio), ya se recuperaron 167 mil, es decir, el 90%, quedando 18 mil puestos por debajo de los niveles pre-pandemia.

El estudio del CEPA recalca que, incluso recuperando la totalidad de puestos vigentes a comienzos de 2020, el nivel alcanzado resulta estructuralmente bajo dado que antes del inicio de la pandemia el empleo privado ya se encontraba en una situación crítica: la crisis del gobierno de Cambiemos significó la destrucción neta de 276 mil puestos a diciembre 2019, que tampoco se han recuperado.

En noviembre, la recuperación estuvo impulsada por la construcción, con unos 5.400 contratados, la industria (4.300) y hoteles y restaurantes (3.800). Mientras que agricultura (-3.000) y servicios comunitarios y sociales (-100), redujeron sus plantillas. Trece de los quince sectores considerados incrementaron la cantidad de trabajadores y trabajadoras. Seis de ellos ya operan en niveles de empleo superiores a la pre-pandemia, y otros tres siguen creciendo y se aproximan a dicho umbral.

Salta rezagada

Pero la provincia de Salta no integra el grupo de jurisdicciones que muestran una recuperación del empleo privado que alcance o supere la que tenía a febrero de 2020, (16 de 24), sino que está incluida entre las ocho que, si bien retomaron muchos puestos de trabajo, aún se encuentran rezagadas entre 0,5 y 2 puntos. Entre esas se encuentran otras dos provincias del Norte, Tucumán y Jujuy, a las que se suma Chubut. Pero peor aún están la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Neuquén y Mendoza.

Aún así, el trabajo en el sector privado de la provincia se viene recuperando de manera paulatina desde que en marzo de 2020 se decretara el aislamiento. En noviembre del año pasado se registraron 115.200 empleados privados, que, comparado con el mismo mes de 2020, significa un incremento de 5.100 puestos, el mayor crecimiento en 20 meses. Pero si se lo relaciona con igual período de 2019, es decir, antes de la llegada de la pandemia, aún falta incorporar 3.600 trabajadores.

A diferencia de otras jurisdicciones, ese crecimiento en el empleo registrado a noviembre estuvo impulsado por el comercio, el agro, y la minería, pero también por la construcción.

El problema es la informalidad

Para el responsable del Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (IELDE) de la UNSa, Jorge Paz, esos datos pueden ser engañosos para Salta, ya que representan apenas el 50% del universo de los trabajadores, mientras que la otra mitad se encuentra sumergida en el sector informal.

“Te muestran la película menos relevante para entender la situación social de la provincia”, expresó el especialista, quien recordó que la incluida formalmente “es una porción muy pequeña en el mercado de trabajo local”.

Paz detalló que en el comparativo, mientras a nivel nacional la informalidad representa el 30% (1 de cada tres trabajadores), en Salta supera el 45%, “es decir de dos, uno seguro es informal”. Y para él, esa puede ser una de las explicaciones de que no se haya recuperado del todo el empleo en el NOA y Salta durante el período post 2020.

“Acá se recuperó antes porque la gente salió en el medio de la pandemia por necesidad y a mediados de ese año ya se notaba un aumento en la tasa de actividad en el sector informal de la economía”, explicó, a la vez que aclaró que “eso no es que sea bueno, sino que al ser informal, si no trabajás no cobrás, en cambio, como trabajador formal seguís percibiendo al menos algún ingreso”.

El referente del IELDE contó que si bien esa informalidad es una constante en todo el Noroeste argentino, lo que diferencia a Salta de las demás provincias es “que tiene una desocupación mucho más alta”. En parte lo explicó con datos de la Encuesta Permanente de Hogares, que arroja que la tasa de personas que busca empleo siempre da números altos a nivel provincial y a diferencia de otros distritos de la región, “hay mucha gente presionando en el mercado laboral por empleo, y aunque la tasa de empleo sea más alta que las de las provincias vecinas, no alcanza a cubrir esa demanda de trabajo, lo que termina repercutiendo en definitiva en la desocupación que vemos”.

La provincia, indicó, está un 10% más arriba en desocupación que las demás integrantes del NOA, y en parte, insistió, es por esa demanda permanente “a pesar de haber también mayor actividad”.

Según las cifras de la Encuesta Permanente de Hogares, solo en la ciudad de Salta, a septiembre de 2020 se habían perdido 47 mil puestos. Un 18% si se comparan los 299 mil ocupados que había en el segundo trimestre de 2019 con los 248 mil registrados en el mismo período de ese año.

A fines de 2020 ya se habían recuperado algunos, que como marcaba Jorge Paz, venían de los sectores informales, que desesperados por no cobrar, salían a realizar sus labores en medio de las restricciones. Por lo que el año terminó con 260 mil personas con trabajo. Y la tasa de empleo para ese período fue del 40,7%, según el mismo Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

En el tercer trimestre de 2021 (julio-septiembre) ya se advirtió una recuperación laboral con un 7% de salteños desocupados (siempre en Salta y alrededores que es donde el instituto nacional realiza la EPH), un 5% menos que el año anterior, con 21 mil personas que buscaban trabajo. Y la tasa de empleo en ese período subió dos puntos alcanzando el 42%, y 271 mil ocupados.