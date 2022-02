No pudo haber sido mejor el debut oficial de Lisandro López con la casaca de Sarmiento de Junin. El ex atacante de Racing marcó el gol con el que el equipo de Junín derrotó por 1 a 0 en su cancha a Atlético Tucumán en el estreno de ambos en la Copa de la Liga. El oficio goleador de "Licha" refrendó la diferencia y aseguró un triunfo que le permite iniciar con optimismo la lucha para quedarse en Primera. A excepción de los recien ascendidos Tigre y Barracas Central, Sarmiento es uno de los dos equipos que empieza la temporada con peor promedio.





En un partido parejo, áspero y con pocas jugadas para destacar, lo mejor de la noche fue el gol de Lisandro: recibió una pelotazo largo peinado por Jonathan Torres, esperó la salida del arquero Marchiori y se la tocó por arriba con calidad. Pero como las alegrías duran poco, cuatro minutos más tarde, López quiso hacer un pique y sintió un pinchazo por lo que fue reemplazado por el juvenil Luciano Gondou. Un cerrado aplauso premió su desempeño y le ratificó que su presencia será muy importante para que a fin de año, Sarmiento pueda retener la categoría.



Los tucumanos tuvieron algo más la pelota pero no se les cayó una idea. No pudieron desarmar nunca una defensa sólida a la que nunca pudieron comprometer. Tendrá mucho trabajo el técnico Juan Manuel Azconzábal para armar un equipo competitivo. Sarmiento, que estrenó a Israel Damonte en la dirección técnica, lo tuvo a Lisandro. Y con eso le alcanzó para sumar sus primeros tres puntos de una temporada en la que tendrá que recaudar mucho para no sufrir tanto.

Argentinos se hizo fuerte en Paraná

En Entre Ríos, Argentinos recién en sobre el final pudo concretar la victoria. Tuvo algo más de volumen de juego que un Patronato sólo empeñoso. Pero se topó con un par de buenas atajadas del arquero local Mansilla que falló en la jugada del gol.