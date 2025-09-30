La provincia de Santa Fe confirmó que la venta de pasajes para la nueva ruta aérea Rosario–Madrid comenzará el 1 de diciembre de este año. Los vuelos serán operados por la aerolínea World2Fly, que debutará en Argentina conectando por primera vez de manera directa a Rosario con la capital española. El anuncio fue realizado por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, en el marco de la Feria Internacional de Turismo, tras la firma del convenio con la compañía. “Es la primera vez que Rosario contará con un vuelo directo a Europa. Esto posiciona a la ciudad como la tercera en Argentina en tener este tipo de conexión”, destacó el ministro.
