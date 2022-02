Un día después de la cumbre de la mesa nacional de Juntos Por el Cambio, los intendentes bonaerenses del PRO se reunieron en Mar del Plata y manifestaron su apoyo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Mientras que la coalición opositora debate aún qué estrategia parlamentaria adoptará para resolver la crisis de deuda dejada por el propio gobierno macrista, los jefes comunales coincidieron en la importancia de que el país no cayera en un default, pero plantearon una exigencia: que las partidas a los municipios no fueran la variable de ajuste para lograr las metas fiscales que el gobierno está negociando por estos días con el staff del organismo. Se van sumando así las voces del PRO --el socio de la coalición que venía sosteniendo la actitud más confrontativa con el gobierno nacional-- que anticipan que JxC terminará acompañando en el Congreso el principio de entendimiento con el Fondo Monetario.

"Como todo el espacio de Juntos, nosotros creemos que hay que evitar el default. Acompañamos la idea de que es importante que haya un acuerdo con el Fondo para que haya previsibildiad económica. Pero necesitamos información. Si hay que bajar el déficit fiscal de 4,3 a 2,5, ¿de dónde se va a sacar? Nuestro reclamo es que los municipios, especialmente los municipios del PRO, no sean la variable de ajuste", destacó el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, a este diario luego de que finalizase el encuentro en Mar del Plata.

Era la primera vez que el foro de intendentes del PRO se reunía presencialmente en mucho tiempo y participaron todos aquellos jefes comunales que sobrevivieron a la derrota electoral de María Eugenia Vidal en el 2019: Guillermo Montenegro (General Pueyrredón, el anfitrión), Néstor Grindetti (Lanús), Julio Garro (La Plata), Soledad Martínez (la reemplazante de Jorge Macri en Vicente López luego de que este se mudara al gobierno porteño), Camilo Etchevarren (Dolores), Ezequiel Galli (Olavarría), Francisco Ratto (San Antonio de Areco), el ex ministro de Energía Javier Iguacel (Capitán Sarmiento), Gustavo Perie (Ramallo), Javier Martínez (Pergamino) y Jorge Echeverry (Lobos). Estuvieron también presentes varios dirigentes "sin tierra" como Martiniano Molina, Ramiro Tagliaferro, Segundo Cernadas, entre otros. Y es que el objetivo del encuentro, además de poner en común diversos temas vinculados a la gestión municipal, apuntaba también a comenzar a cocinar una estrategia electoral de cara al 2023. "Somos casi 60 intendentes bonaerenses que buscamos una construcción territorial porque pensamos que podemos ser 20 o 30 intendentes más de cara al 2023 y por eso estamos invitando referentes territoriales de municipios que hoy no gobernamos a nivel local, pero que vienen trabajando muy bien y que tienen ganas de transformar sus ciudades", explicó Valenzuela.

Sin embargo, más allá de los debates en torno a la coparticipación y la gestión local, la discusión sobre qué hacer con el nuevo acuerdo con el FMI no tardó de colarse en la reunión. La postura oficial que el foro terminó adoptando fue, en efecto, muy similar a la sostenida el jueves por la mesa nacional de JxC (con el agregado del pedido específico de que el gobernador Axel Kicillof no convirtiese las partidas a los municipios en una de las primeras variables de ajuste). Y la misma da cuenta del cambio discursivo que empezó a tener el PRO desde que debió enfrentar su postura a la de la UCR y la Coalición Cívica. Esto es: mientras que Gerardo Morales y algunas figuras de la CC vienen insistiendo hace un tiempo que JxC debe adoptar una actitud de "responsabilidad" frente al acuerdo y allanarle el camino al gobierno nacional, Patricia Bullrich y los "halcones" del PRO se han dedicado a poner peros, argumentando que si el Frente de Todos no acompañaba de manera unánime el proyecto ellos no tenían por qué hacerlo. Finalmente, si bien la oposición tomó la decisión de bajarle el tono a la confrontación y estableció que primero había que conocer la "letra chica" del acuerdo, la sensación que prevaleció fue que JxC terminaría acompañando el acuerdo.

Los intendentes del PRO no fueron, en este sentido, los únicos en dar cuenta de este cambio de actitud. En declaraciones radiales, el diputado Pablo Tonelli también se expresó en esa línea adelantando que la alianza opositora tenía "predisposición" a apoyar el entendimiento con el organismo multilateral de crédito. "Vamos a acompañar, siempre y cuando conozcamos los detalles del acuerdo y resulte razonable y beneficioso para el país. No vamos a acompañar algo que no sea bueno para los argentinos", afirmó en Radio Metro, y agregó: "La predisposición es acompañar, porque el default es la peor de las alternativas. Está muy bien que el Gobierno haga algo para evitarlo". Preocupado por sonar demasiado razonable, sin embargo, el diputado del PRO aclaró que ellos no iban a "cogobernar" con el Frente de Todos, sino que "analizarían el entendimiento" y "vigilarían" que se cumplan "las condiciones que ponemos para que se cumpla el acuerdo". Es decir: nada de suba o creación de nuevos impuestos (la promesa de campaña de JxC en las elecciones legislativas del año pasado).

Tonelli, al igual que gran parte del PRO, no hizo autocrítica sobre la deuda millonaria que tomó Mauricio Macri, sino que más bien lo defendió: "Creo que se trató de un buen acuerdo al que llegó el ex presidente. El Gobierno de Mauricio dejó el país casi sin déficit fiscal que era una de las metas a las que se había comprometido. Para el país fue saludable".