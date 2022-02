El gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, afirmó este sábado que "es muy injusto" que el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) "reciba subsidios que no se reciben en el interior", llamó a replantear en el país "la cuestión federal" y admitió que hay "diferencias" sobre el tema hacia el interior de Juntos por el Cambio.



De esta manera, Morales volvió a tomar distancia de su socio dentro de la coalición opositora, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en el marco de la discusión planteada entre el Gobierno porteño y el nacional en torno al nivel de subsidios que recibe la Ciudad para el transporte público.



“Formamos parte del Norte Grande. En el AMBA reciben los subsidios que no recibimos en el interior. El AMBA paga el boleto 18 pesos y nosotros pagamos 50, en el transporte. En la energía el AMBA paga cinco veces menos la luz que lo que pagamos en el interior del país. Lo mismo con el agua", dijo Morales.



En ese marco, el gobernador agregó: "Es muy injusto este país. Entre Escobar y La Plata, en ese cinturón, que es toda el área metropolitana, está el 56 por ciento del trabajo formal de toda la República Argentina, el 80 por ciento de las ventas de Mercado Libre se da en el área metropolitana. Es muy injusto, hay que discutir la cuestión federal".



"Quisieron plantearlo en la mesa de Juntos por el Cambio. Les pedí que no metan ese tema porque tenemos diferencias. Yo vengo del interior profundo del país en donde tenemos que pagar el millón de BTU a 11 dólares por el gas que le importamos a Bolivia, mientras que el centro y el sur del país paga 3,5 dólares", agregó en diálogo con Radio Mitre.



En la reunión que se realizó el jueves en Olivos entre los presidentes de los partidos que conformar la coalición opositora, el tema de los subsidios al transporte fue parte del debate, pero Rodríguez Larreta no logró el respaldo que pretendía de sus socios en la coalición. A la serie de críticas que le llovieron al jefe de gobierno porteño desde el oficialismo, se le sumó el no respaldo de su propio espacio político. La conclusión fue que ni el partido ni la alianza acompañarán la postura del jefe de gobierno, que habló de "un nuevo embate contra la Ciudad" y recordó el debate por la coparticipación.

Esta mañana, Morales reconoció públicamente lo que se habló puertas adentro en la cumbre opositora. Para el gobernador, "además de la macroeconomía hay que mirar el país real y hay que tener un plan de gobierno que sea federal, productivista, desarrollista, que mire a las PYME, a los productores, a la pequeña empresa, al campo, a la pequeña industria".



"Nosotros no tenemos nada que ver con el pensamiento de Alberto Fernández, menos de La Cámpora y menos del kirchnerismo, pero hay un punto en que tiene que haber un plan de inversiones que tiene que durar 20 años y que todos los gobiernos lo continuemos, porque yo estoy convencido que los problemas estructurales de la economía se van a resolver desde la periferia al centro”, concluyó el mandatario jujeño.

Este sábado también hizo declaraciones sobre este tema el presidente Alberto Fernández. "Ser autónoma exige autofinanciarse, pero le cuesta mucho entender esto a la ciudad" de Buenos Aires, postuló, entre otras cosas.