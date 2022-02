Me gusta la palabra fan, en mi cabeza se liga a otra palabra en inglés: hit, que significa golpe. A veces, un golpe de suerte, como las melodías que se pegan y traen frases fundantes, reveladoras, premonitorias.



Cuando ví Fucking Åmål, allá en el 2002, automáticamente me hice fan de la peli, de su director Lukas Moodysson y de Suecia. Es el retrato de un amor adolescente entre dos chicas en Amal, un pueblito perdido de Suecia. Agnes es solitaria, introvertida y darky. Elin es la chica rubia, linda y popular del secundario, un poco aburrida de sus privilegios. Agnes ama en secreto a Elin y lo sabemos desde el comienzo del film porque ella lo escribe en su computadora, que oficia de diario íntimo. Durante 85' somos testigos de la imposibilidad del encuentro, con un virtuosismo de guión, actoral y formal de precisión milimétrica, hasta que inesperadamente, sucede: (spoiler alert) terminan juntas, final feliz.

No es novedad decir, que en las películas hechas con producciones o coproducciones de empresas multinacionales, son les productores quienes deciden el final, ya que es ahí, donde el sentido total de la película cobra sentido: el discurso de lo que se quiere contar, sale a la luz. Lukas Moodysson hace una operación que parece sencilla: contar una historia como las de Hollywood pero sin hipocresía. Un final donde se posibilita el amor entre dos chicas adolescentes, hackea toda una tradición de opresión, anulación y silencio, al que nos tenía acostumbradxs el cine con temáticas LGBTIQ + de aquel entonces.

Fucking Åmål fue estrenada en el año 1999, fue un hit en Suecia y se convirtió en la peli más taquillera después de Titanic. Recibió muchos premios, excelentes críticas y hasta el mismísimo Ingmar Bergman la consagró como obra maestra. Una reseña que leo dice “parece una comedia adolescente”. Me quedo pensando en la palabra “parece” y un poema de Mariano Blatt me conduce y escribo:

Parece una película de dogma 95, tiene un ritmo vertiginoso, cámara en mano, luz natural, algunes actores no profesionales,

Parece un documental,

Parece una película de Fassbinder por el uso de zooms dramáticos,

Parece que la música fue elegida por Per Gessle el chico del dúo Roxette,

Parece que les sueques tienen la fórmula del hit,

Parece Verano del 98 o una película de Disney,

También,

Parece Kids de Larry Clark pero sin las drogas y sin adolescentes condenados a la perdición,

Parece que forma y contenido no van separados.

Tres momentos del film (spolier alert 2):

El beso: La noche que se conocen Agnes y Elin, deciden escapar juntas del aburrido Amal y hacer dedo hacia Estocolmo. Tras algunos intentos sin suerte, un conductor se detiene, pero una vez dentro del auto, éste se rompe y el hombre desciende a observar el motor. La cámara se queda con ellas en la oscuridad del asiento de atrás, de fondo suena Foreigner, un hit de los 80. Elin le dice a Agnes: - ¿qué estamos haciendo aquí? ¡Estamos completamente locas! :- ¡Ya lo se!, contesta Agnes. La letra de la canción dice: ♫ In my life, there's been heartache and pain, en mi vida ha habido tristeza y dolor, I don't know if I can face it again, no sé si puedo enfrentarme otra vez, can't stop now, I've traveled so far, ahora no puedo parar, he viajado tan lejos, to change this lonely , para cambiar esta vida solitaria ♫ En un arrebato, Elin besa a Agnes, el volumen de la música sube: ♫ “I wanna know what love is”, yo quiero saber qué es el amor ♫, que se nos tatúa en el inconsciente, ta ta ta ta, ♫̈ I want you to show me” quiero que me muestres ♫, ta ta ta ta, signos de notas musicales.

El baño: Elin lleva, a la fuerza, a Agnes al baño del colegio, tienen que hablar. Tímidamente le confiesa su amor, Agnes dice corresponderle. El encierro de Elin pronto llama la atención de otros estudiantes, que creyendo que esconde a un chico, comienzan a golpear la puerta. Finalmente Agnes convence a Elin de salir y enfrentarlos. Abriéndose paso entre la multitud Elin dice : -permiso, nos vamos a coger - mientras se alejan riendo tomadas de la mano, provocando una reacción de asombro en todos los presentes. De fondo una música punk de un grupo sueco nos emociona y nos lleva a la escena siguiente.

Epílogo: La chocolatada: Vemos a Agnes sentada en la cama del cuarto de Elin, que llega con chocolatada para ambas. Mientras toman, de a sorbitos, Elin cuenta verborrágicamente cómo la hizo, le pregunta a Agnes si no tiene demasiado chocolate, Agnes sonríe enamorada. Se escucha "Show me love" de Robyn y aparecen los créditos finales .

La escena del baño con su resolución es una gran metáfora de la salida del closet, es decir hacer pública una relación homosexual, y el epílogo de la chocolatada, le da ese carácter de imprevisibilidad, que hacen de esta película una joyita del cine contemporaneo. ¿Y vos cómo tenés el closet?

Ví Fucking Åmål más de 20 veces, volví a verla para escribir esta nota y me sigue sorprendiendo de igual manera que a esa Marilina de veintipico, que estudiaba cine y salía por primera vez con una chica.

Esta peli fue una influencia directa para entender que yo podía hacer cine. Tardé unos cuantos años en tomar el envión y poner en marcha lo que sería mi primera película Una banda de chicas. Y si bien el eje central de mi trabajo es otro, mi forma de homenajear a Fucking Amal, fue incluir una secuencia donde retrato a las Kumbia Queers, en su primer gira por Suecia, junto a Helenita, hijx de 1 año de Pilar e Inés, dos integrantes de la banda. Traspuse su gesto posibilitador, ya que el amor queer, entre otras, cosas puede ser también tener una banda de chicas, ser lesbianas, ser xadres, irse de gira, cuidar les niñez colectivamente.

Fucking Åmål, se puede encontrar en youtube doblada al español y en idioma sueco subtitulada en esa aplicación de hackeo online que muches usan.

Marilina Giménez (1978), BA, Argentina. Diseñadora de imagen y sonido (UBA), música, sonidista. Una banda de Chicas es su primer largometraje que tuvo su estreno mundial en el 33 ° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y su estreno internacional en el 48 ° Festival Internacional de Cine de Rotterdam. Ganó mejor documental en el festival Queer Lisboa y ha sido seleccionado por más de 30 festivales Internacionales. En el 2020 Marilina fue parte de Talent Latinoamérica y durante el 2021 cursó el posgrado del programa de cine de la Universidad Torcuato Di Tella. Forma parte del colectivo Cartelera Transfeminista. Actualmente se encuentra desarrollando sus próximos films. Una banda de chicas se puede ver en Amazon Prime Latinoamérica y/alquilar en Películas Nobles para más info IG @unabandadechicas o [email protected]