La aerolínea lowcost Ryanair le respondió al tenista serbio Novak Djokovic, quien aseguró que no se considera parte del movimiento antivacunas pero no participará en torneos que lo obliguen a inocularse contra el coronavirus. "Nosotros no somos una aerolínea, pero sí volamos aviones #Djokovic", escribió la empresa en su cuenta de Twitter.

Tras el escándalo protagonizado en el Abierto de Australia, Djokovic dio este martes una entrevista a la BBC en la que expresó estar dispuesto a no participar de Wimbledon y Roland Garros si lo obligan a vacunarse contra la covid-19.



Aún así, aseguró que no era parte del movimiento antivacunas, pero que está "a favor de la decisión individual". "Siempre he apoyado la libertad de elegir lo que pones en tu cuerpo", manifestó.

Además, el tenista serbio sostuvo que tiene su "mente abierta" y no descarta la posibilidad de vacunarse en un futuro, porque "todos estamos tratando de encontrar colectivamente la mejor solución posible para terminar con el covid".