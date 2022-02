Sergio Kun Agüero criticó el impuesto al patrimonio y reavivó el debate respecto al sistema impositivo en Argentina. Retirado del fútbol por problemas cardíacos, a través de una transmisión en su canal de Twitch desató una discusión que se mudó al plano de las redes sociales que llegó al mundo de la economía: ¿Es justo lo que pagan de impuestos los dueños de las grandes fortunas?

Este martes, el exdelantero se volvió viral por hacer público su rechazo a la política fiscal que se aplica en distintos países del mundo sobre las grandes riquezas: "¿Saben lo que es el patrimonio? Me imagino que sí. Es todo lo que vos tenés en el mundo. Hay países que por tener plata en tu cuenta en cualquier parte del mundo a vos te cobran anualmente. Te hago una pregunta: ¿Por qué te cobran? Si vos ya pagás los impuestos", preguntó el Kun en un stream a sus seguidores.

"A mí no me molesta pagar los ingresos porque estás trabajando y te está yendo bien. Si ya pagas el 30%, el 50%, como por ejemplo en Inglaterra. Si vos generás plata está bien, pagás. No me convence que pagues un porcentaje anual del patrimonio que vos tengas", agregó.

El debate entre oficialistas y opositores

Las reflexiones de Agüero llegaron a la arena política y se sumaron al debate por el pago de impuestos. Uno de los que se hizo eco de sus declaraciones fue el diputado y exministro de Economía, Ricardo López Murphy: "Lo que dice Sergio Agüero es impecable y es exactamente lo que Argentina debe cambiar. El Estado debe dejar de saquear a los contribuyentes con impuestos. Es el único camino posible para que haya más inversión, más producción y más crecimiento".

Por parte del Gobierno, quien dio su punto de vista fue el secretario de Política Tributaria del Ministerio de Economía de la Nación, Roberto Arias, quien argumentó en favor de la estructura impositiva que rige en la Argentina. "Muy bueno esto de El Kun Agüero. En varios países europeos, las alícuotas de Ganancias son mucho más altas que en Argentina, aunque no tienen un impuesto a los Bienes Personales (sí pagan altos impuestos a los inmuebles y automotores)", explicó Arias en su Twitte.

¿Es justo lo que pagan de impuestos los millonarios?

AM750 le pidió una reflexión a la economista y coordinadora de EcoFeminita, Candelaria Botto y al economista y Jefe en Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, Nicolás Pertierra, para profundizar sobre la discusión.

Candelaria Botto

- Para empezar a hablar del impuesto al patrimonio hay que decir que en Argentina son muy bajos en relación a la recaudación nacional. Cuando uno ve la recaudación nacional del 2019, antes de la pandemia vemos que en la recaudación nacional solo el 1 por ciento corresponde a un impuesto sobre propiedad o los bienes personales.

También es importante diferenciar este tipo de contribuciones a los impuestos a las Ganancias porque es mucho más alta la brecha entre la riqueza que entre los ingresos. Los impuestos que vayan a gravar el stock de riqueza hacen a un esquema más progresivo.

Grupo Octubre · Candelaria Botto

Un punto que no se suele tener en cuenta es el impacto de género. Cuando decimos que las mujeres son mayoría en los grupos poblacionales más pobres, tiene la contracara una masculinización de la riqueza. En los grupos poblacionales de mayores ingresos son mayoría varones quienes pagan estos impuestos.



¿Qué es lo que sucede cuando no hay impuestos directos que gravan estas riqueza? El Estado en vez de presionar a las personas que tienen más ingresos para financiarse lo tiene que hacer a partir de impuestos indirectos como el IVA que no diferencia entre las capacidades contributivas de las personas sino que grava a todos por igual entonces termina siendo un esquema impositivo muy regresivo. En la recaudación recaudación nacional del 2019 vemos que más del 65 entró por este tipo de impuestos.

Es lógico que una persona que paga este impuesto puede estar en contra, porque va en contra de sus intereses individuales pero cuando vemos los intereses colectivos creo que tiene que primar el hecho de que está bien que paguen más impuestos los que más tiene y menos que pague menos los sectores más bajos de la población.

Nicolás Pertierra

- Para pensar este tema es central la idea de que el que ya tiene un patrimonio acumulado puede tener un incremento de ese patrimonio mucho mayor al que no tiene. Si vos tenés 10 millones de dólares por ahí le podes sacar un rendimiento de 3 por ciento anual. Si tenés 10 mil dólares le podes sacar un 0.1 por ciento. Eso es lo que está de fondo como fenómeno económico que se busca contrarrestar.

Cuando uno proyecta eso en el tiempo, la brecha entre el que tiene un gran patrimonio y entre el que no tiene nada se va haciendo cada vez más grande.

Grupo Octubre · Nicolás Pertierra

Eso en términos sociales es problemático, por eso en muchos lugares los grandes patrimonios tienen mayores impuestos. La función es evitar que la brecha de patrimonio entre lo que más y menos tienen se vaya acrecentando.



En el caso de Argentina, son muy pocos los que pagan impuestos como el de bienes personales y su incidencia en términos de recaudación es muy leve.

Hasta los 70-80 la inflación te obligaba a movilizar el patrimonio para hacerlo crecer. Hoy en cambio hay enormes fortunas que estaban estancadas.

Eugenia Rodríguez - Analista económica del CEPA

- Cuando hablamos de impuestos patrimoniales se hace referencia a tributos sobre el capital acumulado, aquellos bienes con valor significativo, como por ejemplo una casa.

Son impuestos progresivos, porque su tributación corresponde a una parte minoritaria: quienes más riquezas tienen. Son de los más justos y existen en todo el mundo, en Argentina son los impuestos de Bienes Personales.

Grupo Octubre · Eugenia Rodriguez - Analista Económica CEPA

Representan en términos reales un 4,3 %, en comparación con otros países es bajo: en Francia es del 12,24 %.

Este impuesto implica que quienes más tienen, más pagan. No es menor, si se considera que según un informe sobre desigualdad a nivel mundial de Tomas Picketty, que indica que en el mundo, el 10 % más rico tiene el 76 % de la riqueza; en América Latina, el 10 % más rico tiene el 77 % de la riqueza. Am lat es la región más desigual sobre concentración de riqueza.

Los impuestos patrimoniales distribuyen la riqueza. Su aplicación se hace de manera diferenciada, es progresiva porque es por capacidad contributiva y también favorecen a limitar los procesos de concentración económica.