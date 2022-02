Un grupo de madres, cuyas hijas son sobrevivientes de abuso sexual, se unieron ayer y marcharon hasta el edificio de Fiscalías Penales de Catamarca para reclamar celeridad en sus causas. Algunas de las denuncias fueron realizadas hace más de dos años sin que ninguno de los 9 Fiscales catamarqueños actuara. Las mujeres se agruparon luego de que trascendiera mediáticamente el caso de Romina, quien luego de dos años de espera ayer pudo hablar finalmente y recibir la noticia de la imputación del agresor de su hija.

En diálogo con Catamarca/12 la mujer contó que luego de que ella decidiera relatar el desgarrador caso de abuso sexual a su hija, quien debió ser internada en la provincia de Córdoba para que seaestabilizada por un cuadro depresivo, “Muchas madres con situaciones similares a la mía me hablaron para que pidiéramos juntas”.

“Las que hicimos la marcha ayer eran todas familias de víctimas de causas que no tienen siquiera Cámara Gessel realizada porque la justicia no las escucha y no tienen abogados. Al menos fueron 11 mamás, lo que significa que son 11 causas sin resolver y demoradas con los abusadores sexuales libres. Algunas se comunicaron y me pidieron datos sobre la clínica en donde debí internar a mi hija porque en Catamarca no hay un dispositivo de contención para ellas”, contó Romina.

“Estamos organizándonos para acompañar a las otras madres. Y, si se necesita marcha de refuerzo quedamos en acompañarnos todas hasta el final”, dijo.

Simbólico. Intervención de las mujeres frente a Tribunales.

En cuanto a su causa, que fue publicada por este diario la semana pasada, contó que fue recibida por la secretaria de la fiscal Antonella Kranevitter. “Así nos enteramos que luego de dos años ya estaba el decreto de la imputación y que tenia citación para hoy –por ayer- pero no se había presentado. Sé que volvieron a citarlo para el próximo martes y que si no va librarán una orden de captura por miedo a que se escape”, explicó.

También, dijo que con sus abogadas, Gabriela de Santi y Carolina Brizuela, “están luchando por el tema de la caratula de la imputación. Le pusieron hechos continuados de abuso sexual simple agravado por el vínculo, pero no lo imputaron por el hecho más grave que es el acceso carnal”, agregó.

Asimismo, explicó que el haber concretado la marcha y contado su caso a la prensa ayudó para que en ese mismo momento la Secretaría levantara el teléfono y pidiera una medida cautelar y de esta manera evitar, finalmente, que el agresor se acerque a su hija. “Yo pude hablar también y expliqué muchas cosas, sobre todo cómo nos sentimos con el abandono de la justicia, del Estado y del sector de la salud y los hice responsables por estado en que se encuentra mi hija. Ella me escuchó y dijo que nada de eso debió haber pasado y pidió disculpas”, refirió.

Por su parte, las abogadas de Romina, en declaraciones a la prensa, manifestaron: “Lamentablemente estamos frente a un sistema judicial muy machista en donde a las víctimas no las están escuchando. No hay perspectiva de género. No se están moviendo un montón de causas que deben ser urgentes. Estamos cansadas de cubrir los espacios que debería cubrir el Estado. El Estado es el único responsable”.

Situación

Romina, contó que para poder estar en la marcha debieron volver de Córdoba. “Mi hija salió el viernes de la clínica. Desde ayer estamos en Catamarca. Estamos encerrados en casa. Acomodando las cosas para volver a allá”.

En este contexto, explicó que OSEP aún no le da la derivación para la niña, quien aún no tiene el alta definitiva. "Necesitamos que ella siga su tratamiento en la vecina provincia. Por ahora no nos sentimos seguras en Catamarca, tenemos mucho miedo de volver a encontrarlo, de otra cosa que pueda pasar”, concluyó.

https://www.pagina12.com.ar/400758-el-silencio-de-la-justicia-esta-matando-a-mi-hija