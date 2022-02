“La mayoría son gorditas, eso te iba a decir”, le dice el locutor a su compañera de conducción. El diálogo transcurre mientras pasan las comparsas en la segunda noche de los corsos oficiales realizados en Chilecito, localidad de La Rioja.

La conversación, opinando sobre los cuerpos de las mujeres desde la burla, la estigmatización y la reafirmación de patrones culturales discriminatorios, no terminó ahí. Mientras salían en vivo por la cuenta oficial de Facebook del Municipio y con los micrófonos abiertos, Gustavo Agüero e Ivana González, siguieron opinando sobre los cuerpos de las bailarinas: “Bien rellenitas, pulposas, tienen de donde agarrar. Después vas a ver todas las otras esculturas que vienen atrás”, continuó la locutora. “Regalame una gordita”, expresó el conductor, entre risas, y ella le respondió: “esa te voy a regalar, la pasista, la que viene ahí. Esa te va a dar con todo, te va a dar matraca, sí, mirá cómo baila”.



Los últimos comentarios apuntaron a la pasista, María Elizabeth Casimiro, mientras desfilaba con su comparsa. Los mensajes empezaron a llegar a sus redes personales advirtiéndole sobre los comentarios gordofóbicos de quienes estaban a cargo de la conducción de los corsos.

“Me saltó el vivo de la transmisión y en un momento se me hizo un nudo en la garganta porque me doy cuenta que por más que lo borren o borren los comentarios es lamentable haber escuchado a dos personas que se supone que son profesionales hablando de una manera tan despectiva de las mujeres. No voy a generalizar; y esa gordita a la que se referían soy yo y que hace mucho esfuerzo para venir a bailar. Fui la primera ganadora y la mejor pasista de los carnavales de Chilecito”, relató la mujer entre lágrimas desde su cuenta de Facebook.

“Estoy mal y me arruinaron la noche más linda y por más que sea negra y gorda voy a seguir bailando”, afirmó. Casimiro confirmó a Catamarca 12 que realizó la denuncia ante la Fiscalía y que espera poder llegar a la capital para recurrir al INADI.

Las respuestas no tardaron en llegar. El área de la Mujer de Chilecito y la Secretaría de la Mujer y Diversidad de La Rioja, además de expresarse públicamente, tomaron intervención para acompañarla ante la violencia simbólica de lxs conductorxs que fueron apartados y no conducirán más un evento, según confirmó Ramón Carrizo, secretario de Gobierno esa ciudad. La solidaridad también llegó del colectivo de comunicadoras que apelaron a sus colegas a no cosificar cuerpos ajenos.

“El disciplinamiento de los cuerpos que habitualmente recae en las mujeres es un flagelo social con consecuencias graves en la salud pública. Tenemos una responsabilidad social que requiere una formación constante para dejar de reproducir la violencia simbólica y construir una sociedad menos tóxica”, dicen en el comunicado.

El conductor desde su cuenta de Facebook le pidió perdón por sus palabras. “No quise lastimarla, solo vertíamos conceptos de lo que me parecía verla, de como hacía aplaudir a la gente”, se excusó y agregó: “Quizás estuve mal por decirle gordita y estoy acá junto a la virgencita del Valle y ya me arrodillé para que me perdone y me perdone usted también”, expresó con la imagen de la virgen a su izquierda.