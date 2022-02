El argentino Emanuel "Manu" Ginóbili quedó a un paso de ingresar al Salón de la Fama de básquetbol, con sede en la ciudad estadounidense de Springfield, Massachusetts, al quedar entre los 11 finalistas anunciados este viernes.



Manu sacó 18 votos entre los 24 integrantes del Comité de los Estados Unidos del "Naismith Memorial Basketball Hall of Fame".



Los otros finalistas son los ex NBA Michael Cooper, Tim Hardaway y Marques Johnson; las entrenadoras Marianne Stanley y Leta Andrews; los DT George Karl y Bob Huggins; las ex WNBA Swyn Cash y Lindsay Whalen; y el juez Hugh Evans.

Entre los que quedaron al margen hay nombres de relieve como los de Chauncey Billups, Michael Finley y Richard Hamilton.



Para lograr el acceso al Salón de la Fama, el bahiense debe volver a reunir al menos 18 votos en la próxima elección, que tendrá lugar el 2 de abril durante las finales del torneo NCAA y estará a cargo del Comité de los Honores.



Del legendario equipo que integró en los San Antonio Spurs, ya entró al Hall of Fame su compañero Tim Duncan.



En caso de convertirse en el primer latinoamericano en entrar al Salón de la Fama, Ginobili recibirá la distinción en la ceremonia de ingreso, prevista para el 9 y 10 de septiembre.