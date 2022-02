Boca Juniors, con el ánimo alto tras haber logrado su primer triunfo en la Copa de Liga de Fútbol Profesional (LPF) en Mar del Plata, se enfrentará con el siempre complicado Rosario Central, en un encuentro válido por la fecha 3 de la Zona B que tendrá como escenario la cancha de Vélez Sarsfield, donde Boca será local.

El partido se jugará allí debido a que "La Bombonera" no está en condiciones luego de las tareas de refacción del sistema de drenaje que afectaron el césped, algo que quedó expuesto en la primera fecha, en el empate con Colón (1-1).



El equipo comenzó su campaña con el mencionado empate de local ante los santafecinos, y luego transitó una semana favorable con la victoria en Mar del Plata sobre Aldosivi (2-1) y la llegada de su quinto y último refuerzo, el mediocampista paraguayo Oscar Romero, quien firmó por los próximos dos años.

El entrenador del equipo, Sebastián Battaglia, quedó conforme con la actuación de sus dirigidos en "La Feliz", aunque igualmente hará una modificación ya que le dará descanso a Marcos Rojo y en su lugar jugará el peruano Carlos Zambrano.



Boca, que mostró una mejoría en la generación de juego con el regreso desde el fútbol de México de Guillermo Fernández, cuenta también con otro que volvió pero desde Europa, el delantero Darío Benedetto, quien marcó un gol ante Colón y cumplió una buena tarea en Mar del Plata.



El poderío ofensivo de Boca está fortalecido por la presencia de Benedetto y el gran momento que atraviesa el colombiano Sebastián Villa, autor de los dos goles en Mar del Plata y permanente generador de peligro con su velocidad descomunal.



No obstante, Boca está fallando en el cierre de los partidos, así permitieron por descuidos defensivos el empate de Colón y el descuento de Aldosivi en los últimos minutos del partido jugado en Mar del Plata.



Esos errores no son atribuibles únicamente a la defensa, sino a los cambios que ensaya Battaglia, que en vez de incluir jugadores que aseguren la tenencia de la pelota, optó por otros como Esteban Rolón o Nicolás Figal que motivaron por sus características un excesivo retraso del equipo.



Central, que comenzó su campaña con un empate en Sarandí ante Arsenal (1-1) y luego logró un buen triunfo sobre Vélez (1-0) en Rosario, se reforzó bien este año y cuenta con un interesante poderío ofensivo.



El entrenador del equipo, Cristian González, esperará hasta último momento al mediocampista Emmanuel Ojeda, quien padece una contractura en el gemelo de la pierna derecha y está en duda. En el caso de que el correntino de 24 años no se recuperar le dejará su lugar a Mateo Tanlongo.



Central basa su poderío en un mediocampo fuerte con el chaqueño Walter Montoya, Emiliano Vecchio y Gino Infantino, y dos delanteros peligrosos como Lucas Gamba y el goleador Marco Ruben, mientras que se muestra vulnerable en defensa.

El campeón River se presenta en Rosario

River, el último campeón del fútbol argentino, probará la recuperación que experimentó con su goleada 4-1 sobre Patronato cuando visite a Newell's, que también tuvo un comienzo irregular, en el Coloso Bielsa del Parque Independencia de Rosario.

Después de perder 1-0 ante Unión en el debut en Santa Fe, los de Núñez mostraron otro nivel en el Monumental -cuatro días después- con una victoria contundente frente a Patronato.



El director técnico de River, Marcelo Gallardo -con síntomas gripales hoy-, apostaría a la misma alineación que goleó a los de Paraná, más allá de que contará con los regresos al plantel de Robert Rojas y Agustín Palavecino. De todas manera, el otro que también mostró síntomas de gripe fue Paulo Díaz.

El defensor paraguayo se recuperó de una pubialgia y el volante Palavecino evolucionó de una tendinopatía rotuliana de rodilla izquierda, y está entre los convocados en lugar del uruguayo Nicolás De La Cruz, descartado por una molestia en la rodilla derecha.



Luego de la victoria sobre Patronato, Gallardo declaró: "Fuimos contundentes, pero tenemos que seguir aceitando el control. Era necesario sumar para la confianza, para recuperar puntos y continuar en esa mejora. Con el correr de los partidos nos vamos a sentir más reconocidos en nuestro juego".



El técnico expresó que su idea es "ir haciendo que los jugadores que llegaron se vayan ensamblando en lo que ya funcionaba; como son buenos futbolistas, con el correr de los partidos van a ir tomando vuelo. Tenemos un buen recambio, pero nos falta aceitar algunas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento del juego".



Newell's, con Javier Sanguinetti como entrenador, se renovó (cambió al arquero, a tres defensores y a un delantero), y también tuvo un arranque irregular: pasó de un auspicioso debut con un triunfo 1-0 sobre Defensa y Justicia -si bien jugó casi todo el partido con un jugador más por la expulsión del zaguero visitante Colombo- a una actuación decepcionante en la derrota por 3-0 como visitante de Argentinos Juniors.



Con respecto al partido de mañana, el volante y capitán "rojinegro", Pablo Pérez, declaró que "River tiene jerarquía y jugadores desequilibrantes. Tenemos que estar 100% concentrados porque ellos te pueden dañar en cualquier momento. Van a venir confiados y a hacer su juego, y esa confianza la tenemos que aprovechar".



En este sentido, Pérez advirtió que "Julián Alvarez es un jugador extraordinario. Tenemos que incomodarlo, hay que presionarlo constantemente, pero Enzo Pérez es el centro de River, él inicia todas las jugadas. Tenemos que cortar ese circuito. Si lo hacemos, a los otros volantes no les va a llegar la pelota".



El delantero ecuatoriano Djorkaeff Reasco -fue habilitado ayer con la documentación que llegó desde Liga Deportiva Universitaria de Quito- o el ex atacante de Unión Juan Manuel García reemplazarán al lesionado Juan Garro, quien sufrió una sobrecarga muscular en el isquiotibial derecho.

Platense recibe a Sarmiento en Vicente López

Platense recibirá a Sarmiento de Junín, en un encuentro correspondiente a la tercera fecha de la zona A de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). Platense comenzó el campeonato con una victoria (1-0 vs. Talleres) y un empate (2-2 vs. Atlético Tucumán) y está lejos de la zona de descenso, cumpliendo su objetivo con comodidad.

El equipo dirigido por Claudio Spontón repetirá el equipo titular que ya sale de memoria, con la referencia ofensiva del experimentado goleador Gonzalo Bergessio, que anotó contra Talleres y asistió en el primero ante Atlético Tucumán.

Sarmiento arrancó de la misma manera con un triunfo 1-0 ante Atlético Tucumán y un 2-2 frente a Banfield, que se le escapó en el último minuto tras una desatención defensiva.



La duda en el conjunto juninense pasa por una de sus bandas en la zona media luego del buen ingreso de Julián Brea sobre el sector izquierdo cuando reemplazó a Yair Arismendi, y la posible vuelta de Julián Chicco -tuvo fiebre el jueves- en el centro del campo.