El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo destacó los "méritos de Racing para empatar" un partido que estaba perdiendo 2-0, pero también reconoció que contribuyó para ello "cierta dejadez" de sus dirigidos.



"Terminamos muy bien el primer tiempo y en el segundo, por mérito de Racing y que no tuvimos la misma agresividad, ellos lo aprovecharon. No pudimos reaccionar porque hicimos un partido incompleto", describió Gallardo en la conferencia de prensa pospartido.



"Siempre hacemos méritos para terminar mejor que el rival, pero no sucedió y hay varios factores de porqué no lo pudimos sostener. Hubo mérito de Racing, insisto, pero también un poco de dejadez nuestra", amplió.



De todas formas el "Muñeco" estimó que "a partir de que los jugadores se vayan soltando, se irán encontrando mejor".



"Este fue un partido de mucha dinámica. Hoy necesitábamos lucidez pero además frescura en las piernas. Fuimos punzantes en el primer tiempo y en el segundo no. Racing es un buen equipo y por eso se llevó el premio de empatar", remarcó.



"Los cambios obligados fueron parte del juego. Esto sucede. Tenemos que estar preparados para esto. Pero vamos a seguir mejorando, porque eso también está dentro de las posibilidades. Ante un equipo de buena jerarquía como Racing hoy marcamos el ritmo, pero no nos alcanzó y eso demuestra que nos falta", completó.