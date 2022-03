Un joven de 18 años murió anoche tras ser apuñalado en el corazón durante una discusión que mantenía con una persona. El hecho ocurrió durante los festejos del corso en el Parque Lezama y hasta el momento no hay sospechosos detenidos.

La víctima se llamaba Sebastián Molina, quien luego de ser herido de un puntazo en el la zona izquierda del tórax fue trasladado en moto hasta el Hospital Argerich, donde finalmente falleció.

Cómo fue el ataque en el Parque Lezama

El hombre que lo llevó hasta ese centro asistencial relató que había visto al joven discutir con una persona en las escalinatas que dan a una terraza abierta ubicada a un costado del Museo Histórico Nacional.

Según relató a la policía, él caminaba por esa zona del parque cuando observó que la víctima, acompañado de otro joven, discutía con una tercera persona. En ese momento, el testigo se acercó para intermediar, pero el agresor apuñaló a Molina y se dio a la fuga. Rápidamente, con la ayuda del amigo de la víctima subieron al herido a la moto y lo llevaron hasta el hospital.

El ataque fue en cercanías de la calesita ubicada en Defensa y Martín García, una zona rodeada de árboles y con poca iluminación durante la noche. Debido a esto, las cámaras de seguridad ubicada en distintos ángulos del perímetro captaron el momento del ataque pero no el detalle de las características del asesino.

La investigación

La Comunidad del Carnaval Porteño se hizo eco del caso y publicó un comunicado en el que aclaró que, "si bien (el crimen) no fue dentro del espacio cedido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para la realización del Corso de San Telmo, ni en el horario del mismo, quienes se hayan quedado en la zona pueden ser de gran ayuda para esclarecer este aberrante hecho".

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Correccional del Distrito del barrio de La Boca, a cargo de Susana Callejas, que dispuso el trabajo de la Unidad Criminalística Móvil (UCM), para el análisis de las cámaras a fin de lograr la identificación del agresor.

Hasta el momento no hay ningún detenido y a través de las redes sociales la familia del joven pidió la solidaridad de quien pudo haber sido testigo ocasional del hecho.



"No merecías nada de esto, no entiendo porque la vida tan injusta te arrebató de mi lado sin ningún motivó ni explicación", expresó en redes sociales la novia del joven asesinado.