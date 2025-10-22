El expresidente Mauricio Macri reapareció por medio de un mensaje de X, tras concretar un gesto fuerte hacia los candidatos del PRO en CABA y en la provincia de Buenos Aires. El expresidente convocó a una reunión en la sede del partido en la calle Balcarce a Diego Santilli, Alejandro Finocchiaro, Florencia de Sensi, Fernando de Andreis y Antonela Giampieri, con quienes se sacó la foto de apoyo y llamó a votarlos.

Del encuentro también participó el diputado nacional Cristian Ritondo. Allí los dirigentes del partido amarillo conversaron sobre la importancia de hacer una buena elección en ambos distritos para que sus candidatos ingresen a la cámara “y el PRO siga en la misión que asumió desde diciembre de 2023, que es salvar el cambio en la Argentina”.

Según trascendidos periodísticos “la idea no es marcar una distancia con los candidatos de LLA, sino respaldar a los propios”. No obstante, la llamativa imagen demarca una línea invisible entre los candidatos de ambas fuerzas políticas y sus verdaderas lealtades, de cara a las elecciones nacionales y a la futura elección presidencial.

El expresidente ya había adelantado esta postura en una publicación realizada también en X durante el martes, en la que apoyó la candidatura de De Andreis, quien quedó relegado al quinto lugar de la lista porteña encabezada por Alejandro Fargosi.

Este miércoles, el líder del PRO volvió a convocar a la gente para que vote el próximo domingo para “cuidar” lo que se logró y “empujar lo que falta”. “La historia no la escriben los que miran desde la tribuna. La escriben los que se levantan y participan”, planteó en un texto que se publicó también vía redes sociales.

