Este 24 de octubre, el Día de la Astronomía fue nublado por Javier Milei. En una decisión que Roberto Salvarezza, titular de la Comisión de Investigaciones Científicas bonaerense, considera como una “cancelación a la ciencia argentina”, el gobierno nacional decretó la paralización en la construcción del Radiotelescopio Argentino Chino (CART) que imposibilita el avance del conocimiento astronómico para todas las entidades científicas del país.

Para Salvarezza, el freno de la obra es el resultado de la voluntad de Estados Unidos para limitar las vinculaciones comerciales, políticas e investigativas con China. “Vemos una presión externa sobre el sistema de ciencia argentino y vemos un gobierno nacional que obedece lisa y llanamente para desmantelarlo”, apunta el ex presidente del Conicet en diálogo con Buenos Aires/12.

“Uno no puede dejar de enmarcar lo del CART en este escenario de disputas geopolíticas, que impacta en desarrollo de la astronomía y también el nuclear”, analiza y agrega Salvarezza. Es que el titular de la CIC advierte que la decisión de cortar el proyecto del radiotelescopio está englobada en un conjunto de directrices cimentadas por Milei. Entre ellas, paralizar la construcción del reactor Carem o el desfinanciamiento de Arsat. Paradójicamente, ambos proyectos ubicados en la provincia, uno en Zárate y otro en Benavídez.

El CART, explica Salvarezza, es un radiotelescopio abierto a toda la comunidad. Nació de un convenio en 2015 y un trabajo conjunto entre el Conicet, la Universidad Nacional de San Juan y la Academia China de Ciencias y es para uso eminentemente científico. Además, recuerda que hay otros ejemplos, como la estación de geodesia alemana en Berazategui o la estación científica de la Unión Europea en Maragüe, provincia de Mendoza.

“Este argumento que se pretende utilizar como si fueran instalaciones sospechosas, bueno, aquí no hay nada que se pueda objetar, por eso creo que simplemente es algo que se sobreactúa para mostrarse alineados hasta la obsecuencia con el gobierno de Trump en perjuicio de toda la comunidad de astronomía en argentina”, subraya quien hoy está al frente de la CIC, organismo que también colaboró en el desarrollo de esta herramienta junto con la Universidad Nacional de La Plata.

Desde su mirada, la decisión del gobierno libertario de evitar terminar con la obra del CART es “un episodio más en la cancelación de la ciencia argentina”. Aquí hace hincapié en la visión antagónica de la gestión de Axel Kicillof, que, desde la CIC y la subsecretaría de Ciencia y Tecnología que depende del ministro Augusto Costa, impulsan herramientas como el Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA). Recientemente se lanzó la cuarta edición que financiará proyectos por 3 mil millones de pesos.

“Continuamos dando más becas para estudio y desarrollo de la ciencia, subsidios a investigaciones y financiamiento al conocimiento, lo que genera un reconocimiento de la comunidad científica bonaerense a las políticas del gobernador”, afirma Salvarezza de cara a las elecciones del 26 de octubre.

Militar el desconocimiento

Tal como contó este diario semanas atrás, el Presupuesto 2026 firmado por Milei, Luis Caputo y Guillermo Francos, elimina los artículos 5, 6 y 7 de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. ¿Qué significa? Que ya no corre el aumento progresivo en la inversión en CyT para llegar al 1% del PBI en 2032 y que afuera la norma que establece la prohibición de que los fondos sean menores a los del año anterior.

Según un informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciiti), el año 2024 evidenció el recorte más grande en la historia del sector con un ajuste de casi el 33 por ciento respecto al 2023. Por ejemplo, hubo recortes de entre el 20 y el 32 por ciento de los recursos del Conicet, el INTA y la Comisión Nacional de Energía Atómica. Pero peor les fue a los fondos de investigación universitaria que cayeron por encima del 72 por ciento.

Por eso Salvarezza engloba la voluntad de Milei dentro de una visión que tiene el líder libertario sobre el desarrollo científico argentino. En este caso, se trata del CART, un radiotelescopio que permite captar por medio de ondas distintos grados de información del espacio para su análisis y estudio. Así como un telescopio capta imágenes, el radiotelescopio capta ondas.

Todas las instituciones astronómicas del país se verán perjudicadas por la imposibilidad de contar con esta antena de 40 metros de diámetro que quedó a poco de terminarse en la provincia de San Juan. Entre ellas, el Instituto Argentino de Radioastronomía, una entidad que depende de la Universidad Nacional de La Plata y está asociada al Conicet y el CIC. Desde aquí, apunta Salvarezza, se aportó conocimiento para el desarrollo del CART.

La visión del ex titular del CONICET respecto al deseo del gobierno nacional de someterse ante la voluntad de Donald Trump producto de la nueva relación filial del presidente estadounidense con Milei, tuvo una nueva demostración en las últimas horas. El Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, firmó una resolución para que el Ministerio de Defensa, aún en manos de Luis Petri, deberá intervenir de manera obligatoria en todas las autorizaciones o permisos relacionados con instalaciones terrestres de radares, observatorios aeroespaciales.

Es decir, se genera un nuevo filtro. Precisamente, la paralización del CART radicó en la imposibilidad de hacerse de un cargamento con materiales para su construcción producto de trabas burocráticas. Sí, un filtro al que ahora se le sumaría uno más.

“Cuando disputamos este tipo de tecno como la nuclear o la satelital devenida en desarrollos espaciales que terminan en otros desarrollos tecnológicos, es porque impactan en la soberanía”, dice Salvarezza. Y no deja pasar por alto que frenar estos proyectos, como el caso del reactor nuclear Carem, después son difíciles de retomar, refinanciar e, incluso, pueden quedar desactualizados y anulados.

A su juicio, en virtud del impacto libertario sobre la comunidad científica en conjunto con la situación crítica de la economía, “el 26 de octubre las y los bonaerenses van a volver a confirmar que el proyecto de Milei tiene sustento en la provincia de Buenos Aires”.