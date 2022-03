El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia, apuntó contra el fallo de la FIFA sobre la suspensión del partido entre Argentina y Brasil en San Pablo, por la quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, que lo obligará a jugarlo en un estadio neutral, posiblemente en Europa. “No estoy conforme con el fallo de Argentina-Brasil. No es un fallo deportivo que represente lo que sucedió. No lo comparto. No pueden haber sido sancionados los jugadores cuando no se cometió ninguna falla deportiva”, afirmó el directivo en declaraciones a TyC Sports.



La FIFA determinó que el partido debe continuar en un lugar neutral y que Argentina violó cuestiones sanitarias de Brasil, por lo que sancionó a Emiliano Martínez, Giovanni Lo Celso, Emiliano Buendía y Cristian Romero, quienes llegaron desde Inglaterra, con dos fechas de suspensión que cumplirán en la próxima ventana de las Eliminatorias Sudamericanas ante Venezuela y Ecuador. "Ninguno de los jugadores incumplió", aseguró Tapia, que confirmó que apeló la sentencia desde el departamento legal de la AFA.



Por otro lado, Tapia se refirió a Lionel Messi y comentó: "Sé lo que ha costado un título y algunos argentinos fueron injustos con Messi, lo trataron mal. Fue una satisfacción verlo campeón en la Copa América. El fútbol son estados de ánimo. Por suerte Lionel lo superó y ahora vio el reconocimiento en ese partido contra Bolivia. Me tocó verlo sufrir mucho en la Selección", detalló.



"Chiqui" Tapia, que tiene mandato hasta 2025, elogió vivamente la gestión de Lionel Scaloni al frente de la Selección. "El compromiso es máximo, tiene mucha capacidad y dirigió a muchos chicos en las juveniles que ahora están en el proyecto de la Selección y son el futuro. Hoy tenemos una Selección para ocho o 10 años más", explicó el titular de la AFA quien además reconoció que siempre estuvo convencido de su designación como entrenador porque le vio mucho liderazgo en el día a día en el predio de la AFA.



"Armó un grupo representativo, con sentido de pertenencia y logró fomentar la amistad en el equipo" destacó el presidente de la AFA en otro tramo de sus declaraciones. "Vos por un amigo das todo y ves cómo se van de vacaciones, cómo lo abrazaron a Leo en la final y lo logró enteramente el cuerpo técnico", destacó Tapia.



De cara al futuro en el Mundial de Qatar, Tapia se animó a decir que el seleccionado está a la altura de cualquier rival y espera que el torneo se dé de la mejor manera. "Lo estoy viviendo con mucha más tranquilidad si lo comparo con el Mundial anterior" dijo y agregó: “Sabemos que son siete partidos y que si querés salir campeón del mundo tenés que ganarles a todos”.

"Sin dudas, la mayor preocupación que tenemos es que necesitaríamos la posibilidad de jugar con selecciones europeas. Tenemos que trabajar para en estas dos fechas poder conseguir selecciones europeas que realmente te exijan, porque si bien creo que las Eliminatorias Sudamericanas son más difíciles que las europeas, venimos jugando con las de acá hace tres años fácil", acotó Tapia sobre el tema. Las fechas FIFA previstas para esos compromisos están programadas para junio y septiembre.

En otro orden, la Liga Profesional de Fútbol informó que el 8 de abril se llevarán a cabo las elecciones para designar a su nuevo presidente en reemplazo de Marcelo Tinelli y que el próximo miercoles 9 de marzo vencerá el plazo para la presentación de la candidaturas. Por el momento, no hay nombres oficializados pero sí aparecen tres dirigentes con claras chances de presentarse a las elecciones: los presidentes Cristian Malaspina (Argentinos Juniors), Sergio Rapisarda (Vélez) y Víctor Blanco (Racing).