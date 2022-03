DOMINGO 6

CINE

Las metamorfosis La exposición que reúne fotografías de transformistas y travestis de Brasil tomadas por Madalena Schwartz, y un panorama de representaciones trans latinoamericanas en los 70 y 80, revela la posibilidad de establecer otras dimensiones estéticas y performáticas de la relación entre las partes que se conjugan en el juego fotográfico. Lejos del documentalismo como transparencia, hay un diálogo de ambos lados de la cámara que genera desviaciones particulares. ¿Existe una genealogía de esa mirada en el cine? Con esta premisa, Diego Trerotola programó el ciclo donde se proyectarán títulos como La peli de Batato, Polyester, Laberinto de pasiones y Una mariposa en la noche.

En el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcora 3415. Entrada: $600.

ARTE

Adoradoras de Afrodita Dentro de las actividades de “Nosotras movemos el mundo”, se presenta un recorrido por la historia del lesbianismo, una propuesta con idea y performance de Paula Maffía y visuales de Cora Belén. La puesta en escena trae a la luz el relato verdadero, el que sobrevivió a la doctrina de la historia, el que cuenta las memorias nuestras del amor entre mujeres. Desde la antigua Babilonia hasta los sótanos de San Telmo, el boca en boca (venerado órgano sexual) cuenta la historia de heroínas, rebeldes, pensadoras, artistas, y también de personas comunes que le pusieron el cuerpo y el corazón a la supervivencia de su identidad: subcultura, orientación sexual, bandera de lucha, comunidad.

A las 20, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

ETCÉTERA

Festi Beba El medio feminista Beba presenta su propio evento a beneficio. Se realizará durante la previa al #8M, una verdadera fiesta feminista. La propuesta incluirá música en vivo, stands informativos, exposición de fotografías, flash tattoo, intervenciones artísticas, y muchas actividades más. Será a beneficio de “No Tan Distintes”, una organización social transfeminista que desde 2011 acompaña a mujeres, lesbianas, trans, travestis e identidades no binarias en situación de calle y vulnerabilidad. En esta primera edición participarán del line up artistas como Nina Suárez Bléfari, Tati Dume, Eve Calleti, Soui Uno, Biankush y Anita B Queen. Además, House Of Bravia brindará una clase de Runway y Vogue Fem.

A las 17, en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: $700.

The World You Imagine Este espectáculo de danza se presenta como un ensayo de movimiento sobre lo que ocurre en la no resistencia a los acontecimientos del ahora y en todos los universos que pueden desarrollarse tras un aparente final. La pandemia como hito disruptivo plantea un nuevo reto: la rendición y la flexibilidad como supervivencia. Las respuestas a estas acciones son sorprendentes e inesperadas: el espacio se resquebraja, el tiempo se interrumpe, la forma se corrompe. Dejar de resistirse a lo que sucede, al espacio, al tiempo. La obra trabaja y reflexiona sobre las nuevas formas de relación con el entorno inmediato, que surgen de esta nueva realidad en pandemia.

A las 19, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151. Gratis.

MÚSICA

Tardes de diamante El DJ Villa Diamante, fundador de ZIZEK Club y productor de mashups conocido por mezclar géneros populares, es el anfitrión de esta noche, un nuevo ciclo de folklore digital y downtempo, al atardecer en la terraza de Recoleta, un lugar para disfrutar las puestas de sol en un clima tranquilo, con sonidos diversos y atmósferas envolventes para pasar un momento distendido y alegre. Este domingo lo acompañará María Fernanda Peralta.

A las 19, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

LUNES 7

ARTE

Universo próximo proceso Desde 2013, Hache Galería gestiona proyectos dedicados a pensar conceptos micro políticos alrededor de la vida cotidiana, la construcción de identidad que hace el hombre a partir de su entorno y la aparición de una nueva comprensión de las relaciones humanas en la sociedad actual. Esta muestra colectiva contará con obras de un prestigioso grupo conformado por Catalina Schliebener, Dani Umpi, Diego Figueroa, Elena Loson, Florencia Böhtlingk, Foto Estudio Luisita, Gabriel Baggio, Gilda Picabea, Ivana Vollaro, Leila Tschopp, Leticia Obeid, Martín Sichetti, Santiago García Sáenz y Sofía Quirno.

Hasta el 31 de marzo, en Hache Galería, Loyola 32. Gratis.

Halo de espina rosa La modernidad no es neutral, sino ha naturalizado una serie de mitos para justificar la relación depredante que sostenemos con la naturaleza desde el pensamiento industrial. No hemos de olvidar la instrumentalización de la religión en el relato lineal moderno, en donde no somos un proceso biológico de transformación del ser, sino una criatura perfecta a la cima del olimpo evolutivo. Así, “Espina de Halo Rosa” se enfoca en la materialización de deidades opuestas a la subjetividad moderna; en pensar divinidades en oposición directa a la primacía del humano, hombre, blanco, cisgénero y heterosexual. Las obras de Luis Enrique Zela-Koort intervienen el conocimiento de narrativas religiosas desplazadas históricamente mediante la creación de rituales desnaturalizados que integran elementos no-humanos y objetos virtualizados.

Desde el 3 de marzo, en Galería Revolver, José León Pagano 2750. Gratis.

CINE

Juan Sebastián El documental impacta por la fuerza de su contraste. Al principio se ve a Juanse, en llamas, durante un Cemento de los Ratones Paranoicos en 1989. Pantalón de cuero negro, pogo, sudor, agite, descontrol. La presencia del demonio rocker parece sobrevolar esas cabecitas. La secuencia termina con el frontman de espaldas, caminando hacia camarines. Enseguida Diego Levy (All Inclusive, Novias, madrinas, 15 años) nos lleva treinta años adelante con el mismo personaje, pero entrando a la antesala de una iglesia de Avellaneda, su nuevo templo. Es que a partir de una experiencia mística, Juanse abandonó los excesos del rock y se convirtió en un fanático seguidor de Jesucristo.

Disponible a través de Cine.ar. Gratis.

FOTOGRAFÍA

Infinito movimiento Una exposición de ensayos fotográficos con la fuerza de la memoria feminista. Historias que se cuentan y emergen para hacerse visibles. Imágenes que se enhebran para contar demandas y conquistas, logros y deudas, violencias y abrazos. Y, sobre todo, para hacer valer la profundidad de las luchas históricas que les otorgan sentido político a la vida de las mujeres. Esta muestra tendrá lugar en las pantallas del Teatro Alvear, integrada por fotografías de las artistas Gisela Volá, Belén Groso, Erika Canepa, Analia Cid, Anita Pouchard Serra, Flor Guzzetti, Colectivo Ruedafotos y Lucía Merle, entre otros.

Hasta el 13 de marzo, en el Teatro Alvear, Av. Corrientes 1659. Gratis.

TEATRO

Antonia La protagonista duerme en un limbo en el que se la puede ver y juzgar desde cualquier parte del mundo. Todos conocen su historia. Pero ¿saben realmente quién es esta mujer? No, sólo conocen la imagen que la sociedad ha construido a su alrededor. Antonia desea pasear por el prado cuenta con la dirección de Leandro Montgómery y está interpretada por Barbara Lloves Millan y Facundo Real.

A las 21, en Teatro Border, Godoy Cruz 1838. Entrada: $1000.

MARTES 8

CINE

Peña sin cadenas El asunto es así: todos los martes Fernando Martín Peña proyectará dos películas en fílmico en Hasta Trilce. Nunca se sabrá de antemano de qué películas se trata si es que no asisten a la proyección. Dos películas sorpresa. Calidad garantizada. ¡Alegría sin fin! El público deposita su fe e intriga en las elecciones (aleatorias pero no poco interesantes) de quién muy posiblemente sea la persona que más sabe de cine en Argentina, y más allá también. El ciclo lleva muchos años realizándose en este cálido espacio que cuenta con teatro y bar propio, donde se puede consumir antes de ingresar a la sala.

A las 19 y a las 21, en Hasta Trilce, Maza 177. Entradas: $400.

La leyenda del rey cangrejo Convertido en un desafortunado criminal, Luciano es exiliado a la lejana Tierra del Fuego donde, con la ayuda de despiadados buscadores de oro, se embarca en la búsqueda de un mítico tesoro, trazando el camino de su redención. Sin embargo, en estas tierras estériles, sólo la locura y la codicia pueden triunfar. Italia, fines del siglo XIX. Luciano es un borracho que, como todo loco de pueblo, sacude las estructuras de su comunidad al no querer encajar en ninguna de ellas. El largometraje dirigido por Alessio Rigo de Righi y Matteo Zoppis es interpretado por Gabriele Silli, María Alexandra Lungu y Mariano Arce, entre otros.

En el cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $90.

ARTE

¡Buen día, te amo! Esta exposición de obras que integran las colecciones de arte de los museos de la Cárcova y Palais de Glace está inspirada y dedicada a las infancias. Explica Claudia Del Río en su texto curatorial: Tantas veces me he preguntado, ¿cómo hacen lxs niñxs para ver las obras en los museos si se cuelgan para un metro sesenta y cinco imaginario? Dice Feda Baeza que “lxs niñxs son una mayoría oprimida, no hay registros de ellxs en las historias del arte”. Dedicarle esta muestra a lxs niñxs a través de un montaje amable con su estatura. Cuadros y volúmenes instalados bien bajos, mesas de apoyo, almohadones y dispositivos caballetes.

Desde el 6 de marzo, en el Museo de la Cárcova, Av. España 1701 CABA. Gratis.

Hasta que me olvides Jazmín Giordano investiga qué pasó con los estados anímicos mientras sucedía la pandemia. Indaga cómo incluso confinados en el ámbito de lo doméstico, las exigencias de rendimiento que se imponen los individuos en una sociedad que privilegia la productividad por sobre todas las cosas, no pudo detenerse ante nada, excepto la depresión. En cuarentena la casa se convirtió en un lugar de disputa, de negociación, de amor y odio. Una trampa. Y también intensificó la pulsión escópica, llevando a prestar atención a los vecinos y sus comportamientos como quizás nunca se había hecho. La muestra cuenta con la curaduría de Evelyn Marquez.

Hasta el 10 de marzo, en Galería Pasaje 17, Bartolomé Mitre 1559. Gratis.

Imágenes en La Boca El Teatro de la Ribera del barrio de La Boca cumplió 50 años y el Complejo Teatral de Buenos Aires lo celebra con una exposición integrada por fotografías y afiches de los espectáculos que se realizaron en esta sala a partir de su reapertura en 2016. Las fotografías de Carlos Furman y los afiches, diseñados por la sección de Arte del Complejo Teatral de Buenos Aires, invitan a un recorrido que no busca ser exhaustivo sino evocar, de una manera poética, las obras que se presentaron en estos últimos años.

En el Teatro de la Ribera, Pedro de Mendoza 1821. Gratis.

MIÉRCOLES 9

MÚSICA

Imprevisible Con la curaduría y dirección artística de Daniel Melero, este ciclo representa un espacio para la presentación en vivo de proyectos musicales de la escena pop/rock alternativa. Año a año se viene fortaleciendo el propósito: ofrecer y respaldar propuestas basadas en el interés artístico. A esto hay que sumarle la proyección internacional que generan los participantes. Maniatados en la consideración pública más mainstream, el festival se encarga de darles visibilidad a la hora de tocar ante un público expectante. El line up de esta tercera edición está conformado por Melero, Agustina Paz, Lucio & Las Zombies, La Piba Berreta y Davoogie.

A las 19, en el Centro Cultural Richards, Honduras 5272. Gratis.

CINE

Ciclo Paul Thomas Anderson El Cultural San Martín aprovecha la euforia colectiva (virtual y física) que supo dejar en salas el estreno de la más reciente película de Anderson, Licorice Pizza y pone a disposición del público su filmografía completa. Podrán verse Magnolia, Hard Eight, Boogie Nights, Embriagado de amor, Petróleo sangriento, El hilo fantasma y Vicio propio.

En el Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Entradas: $200.

Pionera de Hollywood El Ministerio de Cultura, a través del Complejo Teatral de Buenos Aires, y Fundación Cinemateca Argentina, organizó un un ciclo dedicado a la icónica Dorothy Arzner. El programa está integrado por siete largometrajes, seis de ellos dirigidos o codirigidos por ella, la primera realizadora del Hollywood clásico, cuando el mundo del cine era regido con mano firme por los hombres. Entre otros, se exhibirán títulos poco vistos como Tuya para siempre, Baile y pasión y Matrimonio y señorío, además del célebre largometraje mudo Sangre y arena, en el cual las decisiones de montaje de Arzner resultaron esenciales para el éxito creativo de la narración.

A las 15, 18 y 21, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $350.

TEATRO

La mujer puerca Una mujer ha vivido a pleno para conseguir la santidad. No lo ha logrado, tiene naturaleza puerca. Es mundana, terrenal. El deseo de beatitud no conjuga con su ser. La tragedia de la materia que no está hecha para la trascendencia. “La mujer puerca” es la historia de una huérfana. Está dedicado a la tristeza de los huerfanitos en su periplo errante buscando un lugar de origen. Algún lugar que contenga. Es también el amor no correspondido por Dios hacia esta pequeña mujer herida, la travesía de un cuerpo partido y repartido. La necesidad y la necedad de amar cuando alrededor hay silencio. Basada en textos de Santiago Loza, protagonizada por Valeria Lois y dirigida por Lisandro Rodriguez.

A las 21, en el Centro Cultural 25 de mayo, Av. Triunvirato 4444. Entrada: desde $1000.

La marca La obra narra la historia de un grupo de personas que se encuentran encerradas en una tienda, sin saber cómo ni por qué están ahí, ni encontrar una salida posible. Luego de elaborar diferentes estrategias para poder escapar, y pasar por diversos estados anímicos, empiezan a darse cuenta de que tienen mucho más en común de lo que pensaban. Finalmente comprenden que si se unen pueden resolver el enigmático encuentro y modificarse positivamente por esta misteriosa experiencia. Con dirección de Christian Giménez y actuaciones de Camila Ballarini, Abril Calvá, Delfina Figueroa, Gaby Genovese y Lucia Hayes, entre otros.

A las 20, en Hasta Trilce, Maza 177. Entrada: $1000.

JUEVES 10

MÚSICA

Rotman + NormA Nacidos bajo el mismo signo musical, el ex lider de Cienfuegos y El Siempreterno y la banda de La Plata presentarán sus últimos discos, titulados respectivamente Odio y CRO9UIS (9 Croquis), celebrados entre los mejores del año pasado por la prensa especializada local. Los dos proyectos coinciden en estética y visión, de tal manera que en ambos lanzamientos hacen participaciones mutuas, con Sergio Rotman en saxos (“Amarnos”, de NormA) y los guitarristas Chivas y Ugo en la urgente “Hannet”. La velada promete sorpresas de alto calibre y música única. ¿Salvarán las guitarras el mundo?

A las 20.30, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $1500.

Defensa + Coghlan El dúo argentino de pop alternativo integrado por Furio y Garoto se inspira tanto en productores emergentes que encuentran en Soundcloud, como en hits internacionales que suenan en los boliches. Después de un sólido álbum debut y grabar junto a Sara Hebe y María Sioke, los Defensa comparten su ritual de pop, sudor y flores con Coghlan. Por su parte, el proyecto de Eugenio García Carlés tuvo un debut impecable con Bolero Midi en 2017, convirtiéndose así en parte fundamental del under argentino. Actualmente produce a Faraonika y publicó un EP con Dani Umpi.

A las 20, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: $1200.

Django Sessions Roque Monsalve, uno de los grandes referentes del jazz gitano en Argentina, se presenta junto al joven y virtuoso violinista venezolano Rafael Marrero, Nico Groppa en segunda guitarra y el contrabajo de Ivan Chapuis. Traen un amplio y ecléctico repertorio que incluye grandes standards como “Nubes” y “Minor Swing”, de la gran dupla Reinhardt-Grapelli, adaptaciones de temas que vienen del.mundo de la música clásica, como la “Danza húngara N° 1” de Johannes Brahms, “El vals del adiós” de Chopin y “Czardas” de Vittorio Monti, y también composiciones de músicos contemporáneos, como “Flor de lavanda” del gitano belga Fapy Lafertin.

A las 22.30, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $1000.

ETCÉTERA

Nosotras El Fondo de Cultura Económica invita al ciclo “Coyunturas”. Presentación de Pubertad en marcha, de Agostina Mileo, Gloria A. Calvo y Camila Lynn. Las autoras charlan sobre la pubertad como parte de un proceso vital y no como rito de pasaje, los derechos de las infancias como ejercicio de su propia ciudadanía, la sexualidad como proceso más abarcativo que las prácticas sexuales y la diferencia entre recibir información y aprender.

A las 19, en Librería del Fondo, Costa Rica 4568. Gratis.

TEATRO

Me encantaría que gustes de mí La Compañía Trueno, un colectivo de artistas mujeres, surgió en el 2019 a partir de su primer montaje Con los ojos de mi soledad absoluta, presentado en el marco del ciclo de teatro y literatura “Enredadera”. Este es el segundo trabajo de la compañía con actuación de Sol Fernández López y dirección de Luciana Mastromauro. La obra cuenta la historia de Fernanda Rosetti, una profesora de literatura de un colegio secundario que busca el amor desde su soledad más absoluta. Vive intensamente entre lo cotidiano y su imaginación, llena de amores que parecen ocuparlo todo. Fernanda intenta escribir una nouvelle sobre su compulsión a amar y la búsqueda de sí misma.

A las 20.30, en Teatro Beckett, Guardia Vieja, 3556. Entrada: $900.

VIERNES 11

MÚSICA

El Puchero Misterioso Vuelve al CAFF la banda electro-criolla y descontrolada compuesta por Alex Musatov en violín y voz, Santi Grandone en piano y voz, Lucía Pivetta bajo y voz, Nico Echeverría en batería y voz y el multifacético Tomi Lebrero en bandoneón y voz, que tocará clásicos de su repertorio y sumará algún tema de Ricardo Vilca. Un show para disfrutar de punta a punta con picos de emocionalidad, humor y locura. La agrupación, que asegura sentirse sobreviviente en sus 16 años de trayectoria, grabó en 2021 dos discos propios y produjeron algunos más de otros artistas. Vuelven crecidos y con enormes ganas de compartir.

A las 21, en el Club Atlético Fernández Fierro. Entrada: desde $600.

Lara91k La ex Coral Casino presenta en sociedad su flamante disco, Como antes. Después de dividir aguas con su compañero (el actual y exitoso productor Orodembow) Lara hizo un viaje introspectivo transitado por la nostalgia y que culmina en su álbum. Asentada en la escena musical contemporánea argentina, su trabajo conserva el eco de su anterior dúo de pop electrónico pero sus notas más fuertes se insertan en el trap y el indie, allí donde Lara narra con una voz dulce momentos de su vida, desde comer una hamburguesa de gira hasta un no tan viejo amor. Cuenta con colaboraciones de Duki, Dinastía, Santiago Motorizado, Saramalacara y Paco Amoroso.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $1500.

Cachitas Now! Se trata de un show en vivo que provoca el espíritu de fiesta, con ritmos alegres y una maestría musical técnicamente impresionante. Dirigido por un guitarrista trans masculino y una cantante femenina, Cachitas Now! combina la cumbia impulsada por el teclado, el tango, el folclore argentino en un sonido que se siente tan natural como la risa y la camaradería de les jóvenes artistas en el escenario. “No queremos sufrir por amor, esta música para bailar, para tratar de darle a la gente una visión sobre una forma diferente de amarse unos a otros”, explica su tecladista Noelia Sinkunas.

A las 21, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151. Gratis.

CINE

Tertulia N° 250 A mediados del mes de marzo, unos días antes de que comenzara la cuarentena que paralizó a la Argentina, un grupo de artistas se reunió en la sede de la editorial Mansalva, para asistir a la Tertulia número 250, sin saber que esa noche iba a permanecer en sus memorias como el fin de una época. Cine, literatura, bibliofilia, rock, psicodelia, y amistad son los ingredientes principales de este cóctel que quedó plasmado en un documental vertiginoso, dirigido por Mariano Galperin.

A las 20, en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Entrada: $200.

CINE

Rockumenta El Museo Histórico Nacional inauguró “Los 80: El rock en las calles”, una muestra con más de 600 instrumentos, fotografías, memorabilia, discos, afiches, vestuario y diseños originales sobre el resurgimiento del rock nacional. Con la curaduría de los historiadores Gabriel Di Meglio, Ricardo Watson y el fotógrafo Carlos Gustino (Aspix). La exposición se sitúa cronológicamente en la década del ‘80, cuando a partir de la Guerra de las Malvinas el rock toma gran protagonismo en la cultura argentina acompañando la vuelta de la democracia. En este contexto, el Museo presenta un ciclo de proyecciones de documentales sobre el rock de la época, con la presencia de sus realizadores. En esta fecha se podrá ver Ciudad de pobres corazones (1987), con Fito Páez, dirigida por Fernando Spiner.

A las 20.30, en el Museo Histórico Nacional, Defensa 1600. Gratis.

SÁBADO 12

MÚSICA

Mi Amigo Invencible La banda mendocina vuelve al escenario del ND/Teatro tras haber debutado allí sin público con su único audiovisual realizado en cuarentena. Este es un concierto reencuentro con el público porteño y también con ese espacio que aún no había acogido un concierto propio. Mi Amigo Invencible entrelaza el espíritu del rock de su época con el beat de la música de raíz, haciendo de sus conciertos una oda al baile y la melancolía, lo que fue evolucionando hasta un sonido único e influyente en toda una generación. Con una discografía de 7 discos, 5 EPs y múltiples sencillos, la banda es referente de una era federal del indie argentino.

A las 21, en el ND/Teatro, Paraguay 918. Entrada: desde $1200.

Peces Raros Desde el pogo rabioso hasta el trance de un baile que no se detiene, así podría resumirse la intensa parábola que viene trazando Peces Raros. Un viaje desde las voces ásperas y los riffs estridentes hacia los climas más hipnóticos e incandescentes de la música electrónica. En ese camino fueron enhebrando una red de sonidos distantes cuyos límites aún se mantienen difusos: para esta banda platense se trata de traficar versos entre los sintetizadores y de disparar samples para transmutar acordes. Radiohead y The Strokes, pero también Daft Punk y Justice son las referencias que nombran a la hora de pensar en influencias.

A las 20.30, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $2200.

Melile El proyecto de Tomas Melillo, inquieto artista experimental conocido por su fusión de música, danza y teatro se presenta en la noche del Morán. Ex Bienalista y ganador del concurso de Estudio Urbano, que le permitió grabar sus primeros temas, ahora está presentando un show colectivo titulado Melile y la Mansa Banda, con todo el histrionismo de siempre, y también el material nuevo que le dejó la pandemia.

A las 21, en el Centro Cultural Morán, Pedro Morán 2147. Entrada: desde $700.

Defórmica El quinteto del oeste del GBA que mezcla King Crimson, Mars Volta y Astor Piazzolla vuelve a los escenarios con su nuevo EP, XX/XXI. Tras su último material Campo de 2015, la banda presenta su nueva formación con Juanito el Cantor como guitarrista, quien se integró para la grabación de este nuevo material en un crossover poco imaginado. Fundada en 2004, Defórmica es considerada una banda pionera del Math-Rock Argentino, y actualmente la más longeva y activa del catálogo de Anomalía Ediciones, sello referente de este género en Latinoamérica.

A las 21, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: $1000.

Leo Sujatovich Un espectáculo donde intervienen las historias personales de los participantes, no como espectadores sino colaboradores de esta nueva obra de creación espontánea. El pianista y ahora cantante Leo Sujatovich, interpretará un repertorio de sus composiciones para cine, canciones junto a Spinetta y otras músicas, intercaladas con las improvisaciones a partir de los relatos escritos o grabados por la audiencia presente, en tiempo real, sin preparación, sin ensayo. Los textos, leídos o escuchados serán narrados por la misma audiencia o por el propio músico.

A las 20, en el Teatro Picadero, Enrique Santos Discépolo 1857. Entrada: $1000.

