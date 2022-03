Las lluvias que asolaron gran parte del Noroeste del país entre el miércoles y el jueves, provocaron destrozos en varias regiones de la provincia de Salta, donde se registraron caídas de árboles, rutas cortadas por anegamiento, mientras que en la zona sudeste de la capital por la crecida del río Arenales, hubo evacuados.

El fuerte temporal que se prolongó por más de 24 horas y afectó toda el área central de la provincia, generó en la ciudad de Salta que Protección Ciudadana del municipio acuda en ayuda de familias que vieron como el agua se llevaba todas sus pertenencias.

Puntualmente los barrios de Ceferino, Villa Lavalle, Cerámica, San Francisco Solano, San Benito, Solidaridad, Fraternidad, Santa Mónica, Gauchito Gil y Norte Grande, fueron los más afectados. También se anunciaron inundaciones en el barrio Democracia y el Intersindical, en donde los vecinos denunciaron que el agua subió por las napas, y que a la madrugada había formado ríos que anegaban sus casas.

En el barrio Intersindical.

Por la mañana se comunicó que eran ocho familias las evacuadas en el Dispositivo Integral de Abordaje Territorial de San Benito, pero con el correr de las horas se fueron sumando más. El secretario de Protección Ciudadana, Jorge Altamirano, informó que la mayor intensidad de las lluvias se vivió alrededor de las 3.30 de la madrugada. Hasta las 9 de la mañana habían caído sobre la ciudad 63 milímetros. Y el acumulado del mes ya superó los 90 milímetros cuando el promedio para marzo es de 110.

Altamirano destacó positivamente que al no haber ráfagas de viento, como las que se vivieron en otras ocasiones, no se sufrieron voladuras de chapas, aunque sí cayeron varios árboles. A media mañana la caída de un árbol en plena plaza 9 de Julio generó pánico entre los transeúntes, aunque no se lamentaron daños ni heridos, y un rato más tarde se produjo un desmoronamiento en el cerro San Bernardo sobre la avenida Victorino de la Plaza de la zona del Portezuelo.

Servicios Públicos realizó tareas en el canal de la avenida Constitución durante toda la mañana de ayer. Es este sector había subido mucho el agua por la acumulación de basura, ramas y escombros.

Por la tarde, la Secretaría de Movilidad Ciudadana y de Desarrollo Urbano, cortó preventivamente la colectora de la avenida Tavella en sentido oeste – este, a la altura de la salida de Villa Lavalle, al anegarse la calzada. Mientras, operarios municipales verificaron las condiciones del puente sobre el río Arenales.

Por su parte, en la zona norte, lo que no había sucedido por la noche llegó pasado el mediodía en inmediaciones del río Vaqueros, donde, debido a la persistente lluvia, la creciente puso en peligro tres casillas ubicadas a la vera de ese curso de agua. Esta situación provocó que por precaución se evacúen a unas 10 familias que habitaban las precarias viviendas. En total, el municipio reportó 23 familias evacuadas por las tormentas.

Todo el Valle de Lerma

Pero no solo la ciudad de Salta sufrió las inclemencias del tiempo. La ruta 68 estuvo cortada desde la madrugada y prácticamente todo el día, por el anegamiento que se genera cada vez que llueve entre El Carril y La Merced, ya que allí se depositan las aguas que bajan de todas las fincas aledañas.

Las principales avenidas de esos dos pueblos se inundaron en apenas unos minutos, lo que imposibilitó la circulación vehicular y peatonal y provocó cortes de luz. Las imágenes del agua recorriendo el centro de esas localidades son impactantes. En La Merced, al menos tres familias fueron evacuadas por personal de Defensa Civil.

La ruta 68 estuvo cortada por horas.

Algo parecido se vivió en La Caldera y su camino de acceso, donde hubo desmoronamientos en todo el tramo de cornisa que une esa localidad con Vaqueros. Antes de llegar al puente Wierna cayó un árbol sobre el camino, lo que provocó cortes de luz en todo el departamento e impidió la circulación vehicular por varias horas.

Un árbol cortó la ruta a metros del puente sobre el río Wierna.

Vecinos de esas dos poblaciones aseguraron que no pudieron llegar a sus trabajos o llevar a sus hijos al colegio por el estado de las calles de tierra, que se encontraban totalmente anegadas.

Afectación de servicios

Por otra parte, en Salta, el servicio de transporte público de pasajeros informó que se vieron afectados los servicios de las líneas 5, que recorre Chicoana, La Merced y El Carril; la 2 en la ruta 23, que debió desviar por Campo Quijano; la 6 a La Caldera, que quedó sin circular desde Vaqueros. El servicio 5, Congreso Nacional, que no podía circular por el callejón del barrio La Rinconada. Y el 7, San Agustín, por no poder circular por ruta 21 a la altura de barrio Las Palmas.

Vialidad Nacional reportó cortes en la 68 desde el INTA Cerrillos, pasando por El Carril y hasta La Merced y en la ruta 9 camino a La Caldera por desmoronamientos y la caída de un árbol. También hubo interrupciones en la R}ruta 51, kilómetros 41 y 42 a la altura de El Alisal, donde se depositó material sobre la calzada.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para las zonas de Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña y las zonas bajas de Chicoana, La Caldera, Rosario de Lerma y las zonas montañosas de Cafayate, General José de San Martín, Yunga de Iruya, Yunga de Orán y Yunga de Santa Victoria, Rivadavia.

El área continuará afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas de caída de granizo, frecuente actividad eléctrica, intensas ráfagas y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados localmente, por lo que se mantiene activa la alerta.

También en Jujuy

Ayer por la mañana también se reportó el desborde del río San Lorenzo en la localidad de Libertador San Martín, ubicada en la vecina provincia de Jujuy. Este hecho afectó la ruta 34 camino a Salta. Algunos medios locales informaron que el agua sobrepasó por más de un metro el puente.

Así pasaba el río San Lorenzo, en Ledesma.

Los trabajos de Gendarmería y Vialidad Nacional lograron despejar ese camino recién por la tarde de ayer. Pero por los desbordes, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) de la zona comenzó a evacuar las quintas de las familias que viven en el pueblo de Fraile Pintado.