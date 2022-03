El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, salió al cruce del secretario general de La Cámpora y ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, quien exteriorizó la crítica de ese sector del kirchnerismo ante el "silencio y la parsimonia" de la Casa Rosada frente a los ataques al despacho de la vicepresidenta Cristina Kirchner. "Querido Cuervo, 'te aturde el silencio y la parsimonia' del Gobierno ante el ataque a oficinas de Cristina pero ¿sabés una cosa? No es así. Ante la agresión, el Presidente se comunicó con Cristina y un colaborador interesándose por la situación y poniéndose a disposición", comenzó el hilo de Twitter publicado por Fernández.

En su respuesta, el funcionario indicó las instrucciones que recibió por parte de Alberto Fernández: "Me llamó a mi instruyéndome para que actuemos con rigor como lo hicimos y sin reprimir, recordando que venimos todos de la misma escuela".

"¿Qué pretendo con esto? No dejar palabras sueltas o adjetivos que luego utilicen los profetas del odio. Tantos años he pasado al lado de Cristina y Néstor que los asumo como familia. Lo he dicho y guardo mis expresiones de afecto que solo expreso con el cuidado de lo privado. He trabajado en todo lo que fue pedido: duro o no tanto, estando de acuerdo o no. Y siempre estaré", enfatizó.

Qué crítica había hecho Larroque

El descargo de Fernández se dio a raíz de un duro mensajes que publicó Larroque esta mañana en sus redes sociales. "Aturden el silencio y la parsimonia del Gobierno frente al ataque al despacho de la vicepresidenta", denunció el referente camporista.

"Porque te aprecio y te respeto, no dudé en responderte. Me enamora la expresión de Juan Perón afirmando: 'Quienes quieran oír que oigan, quienes quieran seguir que sigan, mi empresa es alta y clara mi divisa, mi causa es la causa del pueblo, mi guía la bandera de la patria'", destacó.



En otro tramo de su respuesta, Fernández destacó su rol y aseguró: "Según pasan los años, me he ganado el derecho a opinar y bancar lo que siento correcto (puede que eso no guste). Como responsable de la seguridad me ocupé del cuidado de la persona de Cristina sin que se diera cuenta, con personal de civil. El Presidente está al tanto".

La investigación de la agresión

En cuanto a la investigación de los hechos, precisó que "en estos momentos están abocados a identificar a los responsables de los desmanes, sabiendo que los piedrazos a la oficina de Cristina, fueron deliberados. Sin duda". "Ya está judicializado y estoy convencido que daremos con los responsables y el Presidente está al tanto", sostuvo.

Por último, le dejó un mensaje conciliador al funcionario bonaerense: "Seguramente pensamos muy parecido y te siento un gran compañero. Un fuerte abrazo peronista".

La portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, destacó que se "ordenó que el Ministerio de Seguridad a cargo de Aníbal Fernández investigue lo ocurrido buscando identificar a los autores de semejante vandalismo".

"Que nadie dude. El presidente Alberto Fernández y todo el Gobierno Nacional desprecia y repudia la violencia y espera que la Justicia identifique, juzgue y castigue a los responsables de semejante hecho", resumió.

Cerruti también informó que "ante el ataque sufrido por Cristina Kirchner, el presidente Alberto Fernández actuó de inmediato enviándole un mensaje a ella y a su secretario privado, preocupado por su integridad física, la de sus allegados y del personal que trabaja con ella".



Según trascendió, el Presidente le escribió a Cristina Kirchner tras el ataque. Le mandó un mensaje por Telegram para ponerse al tanto de cómo estaba y tambié le contó de que Aníbal Fernández estaba con el tema y que ya habían identificado a los agresores.

El ataque al despacho de Cristina Kirchner

El cuestionamiento de Andrés Larroque exhibió el desagrado del sector del kirchnerismo en el que se encuadra ante lo que consideran la falta de un rechazo contundente por parte del presidente Alberto Fernández y sus funcionarios al ataque a pedradas que sufrió el despacho de la exjefa de Estado durante la movilización contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las piedras arrojadas por manifestantes durante la marcha en contra el acuerdo con el organismo internacional impactaron en el despacho de la titular del Senado, provocando destrozos en el interior de las oficinas. Al tomar conocimiento de lo sucedido, el jefe de Estado se comunicó con la vicepresidenta y le manifestó su preocupación por las agresiones en las instalaciones.



Los agresores, que rompieron parte del pavimento para lanzar proyectiles, también arrojaron bombas de pintura y quemaron gomas en las puertas del Congreso. Uno de ellos, incluso hizo estallar una bomba molotov ocasionando quemaduras en uno de los efectivos policiales.



Desde el Frente de Todos se encargaron de dejar en claro que desde su espacio político se encuentran reticentes a sesionar en el Congreso con vallado en el exterior. "Ni (Sergio) Massa, ni Cristina (Kirchner) quieren eso", aseguraron desde el entorno.