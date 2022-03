Con los precios de los alimentos subiendo por encima del índice general de la inflación, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) anunció que ofrecerá descuentos del 10 % para jubilados, personas gestantes y estudiantes en sus almacenes para reafirmar "el compromiso de garantizar el acceso del pueblo a un alimento sano y a un precio justo" e interpelan: "Si nosotros podemos, ¿por qué otros no?".

La oferta estará disponible todos los martes y jueves, a partir de esta semana, en la compra de frutas, verduras agroecológicas y productos cooperativos que se comercializan en los distintos almacenes del productor al consumidor que tiene la organización de trabajadores de la tierra.

"En momentos donde la especulación brutal de las lógicas de mercado sobre el precio de los alimentos transforma frutas y verduras en artículos de lujo, los trabajadores de la tierra volvemos a demostrar que es posible escapar al engaño de la 'oferta y la demanda' y privilegiar el derecho a una alimentación sana para los sectores que más la necesitan", destacó la coordinadora de los almacenes UTT, Daniela Carrizo.

La organización que reúne a 20 mil productoras y productoras de frutas y verduras de todo el país cuentan con almacenes donde se pueden comprar los productos hortícolas, sin agrotóxicos, y también otras gran variedad de productos cooperativos elaborados: harinas, quesos, miel, fideos, entre otros.

"Para UTT, las ideas de comercio justo y soberanía alimentaria no son sólo consignas. Por eso, no especulamos con los precios, acopiando alimento que necesitamos hoy en nuestras mesas a un costo accesible", sostuvo Carrizo y reflexionó: "Si nosotros podemos producir de manera agroecológica, bajando costos y protegiendo el medio ambiente y la salud; y definir precios de manera justa ¿por qué otros no?".

¿Dónde conseguir los productos agroecológicos con descuento?

La venta de alimentos con un 10 % descuento se realizará todos los martes y jueves en los almacenes de la UTT ubicados en distintos puntos del país.

Ciudad de Buenos Aires

Almagro, en el local de la avenida Díaz Vélez 3761, de 9 a 20

Villa Devoto, en Habana 3277, de 10 a 20

Provincia de Buenos Aires