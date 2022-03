La comisión de Presupuesto del Senado dará dictamen favorable al programa de Facilidades Extendidas que el Gobierno alcanzó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar el Stand By de 45 mil millones de dólares que contrajo Mauricio Macri en 2018. Con la réplica del acuerdo que el Frente de Todos logró con Juntos por el Cambio en Diputados, en el Senado se conseguirán los dos tercios de los votos necesarios para llevar el proyecto al recinto el jueves y así convertir en ley el respaldo parlamentario a la refinanciación con el FMI. Un apoyo que en un momento pareció zozobrar luego de que el sector más belicoso de alianza macrista amenazara con no votar si el Gobierno decidía aumentar las retenciones a granos y oleaginosas, algo que el propio ministro de Economía Martín Guzmán, su equipo económico (presentes ante la comisión en la Cámara alta) y desde la propia Casa Rosada desmintieron. Antes hubo un encuentro del bloque de senadores oficialistas, donde se aceptaron las “diferencias” y se decidió “respetar” las decisiones individuales como regla de convivencia interna, ante la postura de un sector de no convalidar el acuerdo con el FMI. En consecuencia el FdT –al igual que sucedió en la Cámara baja— votará dividido.

Todo caminaba por los carriles normales del acuerdo que sellaron el FdT y JxC, junto a otros bloques opositores, en Diputados. Pero la decisión del Gobierno de cerrar a partir de este domingo los registros para nuevas exportaciones de aceite y harina de soja “hasta nuevo aviso”, puso en alerta a los halcones del interbloque macrista, que alineados con los sectores concentrados de los productores agropecuarios amenazaron de no votar el acuerdo con el FMI si aumentaban las retenciones al maíz, soja y trigo.

Las aclaraciones de Guzmán ante los senadores y desde Casa de Gobierno volvieron a despejar los nubarrones que asomaban sobre la aprobación del acuerdo con el FMI. Del encuentro en el Senado también participó el jefe de Gabinete, Juan Manzur, quien afirmó que las miradas críticas hacia el acuerdo con el FMI "no deben ser razón para alentar el voto en contra en esta particular coyuntura" y consideró que la norma que se debate "no es a favor" del organismo sino "a favor de la Argentina".

Anoche al término de la reunión de la comisión de Presupuesto, el jefe de la bancada oficialista José Mayans, fue el encargado de anunciarlo y ratificó el cronograma que originalmente había establecido Cristina Fernández de Kirchner como presidenta del Senado. El senador formoseño recordó además que la deuda con el organismo internacional de crédito representa sólo “entre el 11 o el 12 por ciento” de la deuda total del país. “Por eso tenemos claro que la única salida es el crecimiento económico”, remarcó al señalar la complejidad del panorama a enfrentar.

Hoy continuará el trabajo de la comisión Presupuesto en el Salón Eva Perón de la Cámara alta, donde los senadores emitirían dictamen favorable a la meda sanción que llegó desde Diputados, y se convocará para el jueves a una sesión especial, donde JxC aportará sus senadores para alcanzar los dos tercios que se requiere para su tratamiento sobre tablas y convertir en ley el Programa de Facilidades Extendidas para refinanciar la deuda que la Argentina tomó con el FMI durante la gestión macrista.

Interna oficialista

Ante de comenzar el debate en la comisión, hubo una reunión de los senadores que integran el bloque del FdT. El encuentro fue “amable”, según los escasos comentarios que ofrecieron a PáginaI12 algunos de sus integrantes. Se conoce que un sector del bloque no acompañará –igual que como sucedió en Diputados-- el acuerdo con el FMI al que arribó el Gobierno. La idea que primó es de aceptar las diferencias y decisiones individuales, como regla de la convivencia interna. Mayans había dicho que en reuniones con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se coincidió en “respetar” las decisiones de los senadores. "No esta en riesgo la unidad del Frente de Todos", aseguró Mayans.

“Está más o menos dividido, mitad y mitad. Esperemos darle un tratamiento como corresponde”, dijo Mayans, que le puso números a las diferencias internas antes de entrar a la reunión de bloque que se realizó al mediodía en el Senado, con la intención de acercar posiciones.

Una tarea difícil, con posturas ya decididas –a favor y en contra del acuerdo con el FMI-- entre la mayoría de los senadores oficialistas. “Cada uno tiene su visión con respecto al tema y tiene en cuenta las consecuencias de votar de una forma o de la otra”, aclaró Mayans antes del encuentro, de la misma manera que había manifestado unos días atrás. Nada parece haber modificado el panorama en el Frente de Todos.

Mayans igual se encargó de remarcar que los senadores tienen “de por sí libertad de acción porque representan a sus provincias, tienen voto popular y cada uno es un ente de expresión de la provincia”. “No he escuchado a ningún gobernador que se haya manifestado en contra del acuerdo”, agregó el senador formoseño en relación al papel que jugaron los gobernadores peronistas –al que se sumó el radical jujeño Gerardo Morales-- durante el debate en la Cámara baja.

El peso de los gobernadores sobre sus senadores podría torcer alguna voluntad de algunos de los 12 ó 13 díscolos que tendría el bloque oficialismo entre sus 35 integrantes. Aunque las especulaciones son moderadas: la idea es que algunas de las posturas más dura del voto en contra muten por la abstención.

Antes que suene la campana

Oficialistas y opositores se mostraron partidarios de que el Senado esta misma semana convierta en ley la autorización parlamentaria de la refinanciación con el FMI. Especialmente antes del 22 de marzo, el día que vence el pago de 3.200 millones con el organismo, de acuerdo al cronograma establecido por el macrismo que este año establecía pagos por 19 mil millones de dólares.

Por eso el interbloque de Juntos por el Cambio aportaría para alcanzar los dos tercios de los miembros del Senado necesarios (48 senadores) para que el proyecto se pueda tratar sobre tablas este jueves en el recinto. Sino habría que esperar los siete días que establece el reglamento interno de la Cámara alta desde que se emiten el dictamen hasta que el proyecto pueda llegar al recinto, la definición se extendería al filo del vencimiento.

El senador chaqueño de JxC de Chaco Víctor Zimmerman acompañó la voluntad de "tratar el proyecto lo antes posible porque el 22 de marzo es una fecha importante, tenemos un vencimiento, y no tenemos que entrar en mora". "Es un mensaje claro de previsibilidad que tenemos que darle al mundo", agregó.

"Tenemos que afrontar pagos que no estamos en condiciones de hacer y tenemos definiciones que tomar, o pagamos o refinanciamos. No tenemos cómo pagarlo así que no tenemos mucha alternativa", sostuvo el senador entrerriano Edgardo Darío Kueider (FdT), que se manifestó a favor del acuerdo con el Fondo. "Hay muchos senadores con posición favorable a refinanciar la deuda y evitar el default, algunos otros lo están pensando. En estos días tendrán que sacarse las dudas", dijo Kueider y agregó: "Confío en arribar a un acuerdo de todos, sobre todo dentro de mi bloque, porque somos el bloque de gobierno y tenemos un Presidente al cual apoyar y acompañar".