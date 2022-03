"Entendimos que Ucrania no será miembro de la OTAN. Lo entendemos, somos personas razonables". Con estas palabras, y a través de una videoconferencia, Volodímir Zelenski asumió, tras 19 días de guerra, que su país no ingresará a la alianza atlántica.

El presidente ucraniano lo manifestó en una reunión on line de la Fuerza Expedicionaria Conjunta del Reino Unido. El encuentro estuvo encabezado por el primer ministro británico, Boris Johnson.

"Durante años nos hablaban sobre las puertas supuestamente abiertas pero también oímos que no podemos entrar, es verdad, hay que reconocerlo", manifestó Zelenski, quien ya no oculta su malestar por la reticencia de la OTAN a entrar directamente en el conflicto entre su país y Rusia.



En otro pasaje de su intervención remarcó que no pretende que se active el artículo del tratado de la OTAN sobre defensa colectiva, que implicaría militarmente a toda la alianza en la guerra contra Rusia, pero sí consideró que se debe proteger el espacio aéreo de Ucrania y definió como "autohipnosis" los temores occidentales de que una implicación en el conflicto podría derivar en una Tercera Guerra Mundial.

"Si no podemos entrar por las puertas abiertas, debemos trabajar con comunidades que nos ayuden, que nos protejan. Nos gustaría contar con algunas garantías fiables de seguridad que funcionen para nosotros y, también, para ustedes", siguió el mandatario, quien lamentó el hecho de que "el poder de las organizaciones en el que todos nosotros confiábamos ha sido cuestionado por las fuerzas de las convenciones internacionales".

Zelenski aprovechó para pedir un aumento de la ayuda militar. Detalló que su país padece una escasez importante de aviones. Si bien agradeció el equipamiento recibido hasta ahora, manifestó que el material que debía alcanzar para enfrentar la invasión rusa una semana se agota en apenas 20 horas.

Por su parte, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, indicó que es importante conseguir el estatus neutral de Ucrania.

"Me gustaría subrayar que la Declaración de Soberanía Estatal de Ucrania, aprobada en 1990 en un referéndum popular, estipula la aspiración de convertirse en un Estado neutral, no participar en bloques militares, no aceptar, no producir ni adquirir armas nucleares", aseguró Patrushev al explicar que la Constitución de Ucrania de 1996 contempla su actual estatus, que le impide incorporarse a la OTAN.