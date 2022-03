El fiscal de Cañada de Gómez Santiago Tosco estuvo esta semana en el ojo de la tormenta, tras pedir la prisión preventiva de un policía que persiguió para detener a un delincuente, quien se refugió en el estudio jurídico de su abogado para evitarlo. El policía, sin embargo, terminó liberado el viernes tras una movilización popular y el respaldo del Ministerio de Seguridad y distintos sectores. El funcionario judicial habló por primera vez y lo hizo con Rosario/12, ratificó todo lo actuado y cuestionó duramente al policía Luis Alberto Pais. "Si Pais hubiese obrado bien, hoy lo tendríamos preso a Emanuel Cabrera, y tal vez con elementos que pudieran probar otros delitos, pero el que terminó preso fue él por su mal accionar" argumentó Tosco, quien de paso desmintió que haya actuado así porque del otro lado estaba un estudio jurídico conocido como el de los abogados Rossini. "Hubiese actuado así con la verdulería de la esquina" aseguró. Finalmente sobre el cambio de actitud judicial que terminó liberando al efectivo detenido, reconoció que hubo una profundización de las pruebas y también consejos de sus superiores.

La entrevista de Tosco con este diario es extensa y nutrida en información, que comienza con algunos datos reveladores: comienza con el relato de varios hechos de amenazas de "Pechito" Cabrera, el delincuente en cuestión. El 19 de diciembre de 2021 Cabrera atropelló con su auto a un perro de una mujer, tras lo cual se bajó de su vehículo y le dijo que le iba a matar a su hijo igual que al perro. "A ese rengutio de mierda te lo voy a pisar como a este", dijo pegándole además una patada al auto de la mujer. Cabrera, un sujeo apretador y prepotente no se quedó tranquilo y cuando la mujer se dirigió a la comisaría a radicar la denuncia, la siguió y confrontó al jefe de la seccional segunda de Cañada de Gómez, el comisario Moyano. "Si a esta negra de mierda le tomas la denuncia, con los dólares que yo te pago a vos y al fiscal, los hago desaparecer a todos. No queda nadie" dijo Pechito.

Minutos después y lejos de amilanarse, al arribar al lugar otro policía de apellido Salinas, Cabrera lo amenaza también. "Yo a vos te conozco chueco de mierda, yo a vos te tengo bronca porque vos mandaste al frente a gente pesada de Rosario, vos declaraste ( en referencia a la banda de los Barcenas, implicada en el robo de una caja fuerte en Correa) .Yo sé dónde vivis y te voy a mandar un sicario para que te mate" le dijo al efectivo.

Para curbrise las espaladas llamó de inmediato a Angelo Rossini, uno de los abogados del estudio. Vení ahora mismo que para eso te pago", dijo en voz alta sabiendo que tambieén lograba intimidar con ese apellido. Enseguida el letrado llegó para mediar en la situación. Cabrera no fue detenido.

Con estos antecedentes de bravucón y pendenciero en boca de la fuerza, en la madrugada del 3 de marzo una patrulla del Comando Radioeléctrico detecta una BMW blanco que circulaba a toda velocidad por las calles de aquella ciudad. Al mando de esa patrulla iba Luis Pais, quien intenta identificar al conductor, quien rápidamente se da a la fuga. El GPS de la patrulla quedó marcado en 176 kilómetros por hora, antes de perder al auto conducido por Cabrera por la autopista a Córdoba.

Ese mismo dia Cabrera amenaza a otro policía en un control de tránsito. Por eso cuando Pais lo ve circulando con el BMW blanco la mañana del 10 de marzo alrededor de las 9.30 de la mañana, quiere detenerlo. Pero Cabrera pisa el acelerador y se refugia en el estudio jurídico. Es allí donde el fiscal comienza con sus reproches al policía. "Después de todos estos hechos estábamos juntando testimoniales y procesando el video de la comisaría del 19 de diciembre, y si bien podríamos haber detenido a Cabrera en la calle, mi intención era secuestrarle elementos útiles para varias otras causas". Pero la mañana del 10 de marzo, el suboficial Pais estuvo en fiscalía declarando y cuando se retiró se cruzó con Cabrera en el centro de Cañada de Gómez y decidió no dejar pasar la oportunidad.

"Pais dice que le hizo señas de luces, peor cabrera dice que no lo vio, y que siguió su camino al estudio de sus abogados. El policía no debió perseguirlo porque no tenía orden de detención, y no había necesidad de identificarlo porque sabía claramente que era Cabrera. Lo que hizo después fue motivo de reproche, porque cuando discute en el estudio le dice 'Si en Rosario corres así de la policía, directamente te tiran", recuerda ahora Tosco. "No había flagrancia , que una persona vaya a lo de Rossini a las diez de la mañana debe ser por negocios, por lo que se trabaja en un estudio, no va a ir a entregar una coima o algo espurio. No veo la ilegalidad en el proceder de Cabrera como para entender o justificar a Pais" confiesa Tosco.

-¿Cuáles son los delitos por los que pidió la detención de Pais?

- Los delitos son amenazas simple, en concurso ideal con violación de domicilio y abuso de autoridad. Lo detiene a Cabrera y después amenaza a un abogado, quien lo 'pecha' y lo echa del estudio y luego amenaza a un segundo abogado del estudio.

-¿Qué pena en expectativa había ?

- Por encima de los tres años.

-¿Por qué mutó tanto la causa, que según usted explica eran hechos graves, porque lo dejaron en libertad a Pais?

-Bueno, el tema es que para nosotros es un hecho grave desde el momento en que se lo detiene, pero luego de una profunda investigación se cayeron algunos delitos. Hay que decir también que Pais fue llevado a audiencia en 48 horas porque era un día sábado y no queríamos demorar a audiencia porque el día siguiente era domingo. Había que investigar las amenazas a los abogados, en ese punto la querella (los Rossini) intentó inflar los hechos, y a su vez se les terminó bajando el precio después a la luz de los acontecimientos del día viernes ( la movilización). En una semana quemamos las naves con nuestro trabajo. Nos avocamos a profundizar pruebas. Sabíamos que iba a hacer ruido, con la trascendencia mediática nacional iba a ser peor. Obviamente nosotros tenemos jefes a quienes tenemos que rendirles cuentas y recibimos consejos, y a partir de ahi le pusimos más cabeza a este expediente. Lo trabajamos con declaraciones y los resultados de alcoholemia y narcolemia rápidamente y dio todo negativo, se tomaron entrevistas y se procesaron imágenes, y resolvimos sobre la peligrosidad de Pais. Esto es si se puede fugar o entorpecer la investigación amenazando testigos. Lo podía hacer él o un tercero. Y entiendo que hay peligro procesal por las amenazas a los abogados. El juez Carlos Pareto compartió mi mirada cuando ordenó 40 días de arresto. Pero después conseguimos evidencia en una emana, y nos sentamos con la defensa y acordamos que hoy ya no es un peligro Pais, y no se puede fugar, y habiendo cautelado la prueba, no puede alterarlas.