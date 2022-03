El pasado lunes el gobernador Ricardo Quintela, junto los directivos de la Copa Argentina anunciaron en conferencia de prensa los apasionantes cruces de los mejores 32 equipos del futbol nacional que tendrán como sede el Estadio Augusto Mercado Luna de la Capital de La Rioja. Además adelantaron que el club Boca Juniors jugará la fecha de los 16avos de final en esa ciudad.



Quintela declaró que “la idea es que la provincia trascienda en materia deportiva, por ello propusimos a La Rioja como una opción para recibir y ser parte de la Copa Argentina y hoy, luego de avanzar en cuestiones de infraestructura, logística y seguridad alrededor del predio, el campo de juego está en óptimas condiciones y listo para disputar las fechas asignadas de la Copa Argentina en el estadio Carlos Augusto Mercado Luna de nuestra provincia”.



Junto a Alex Ganly, director de Organización de Eventos Deportivos de Torneos y Competencias, y Guillermo Coppola, Relaciones Públicas de la Copa Argentina, anunciaron que en primera instancia se disputarán los cruces programados por 32avos de final entre Central Córdoba y Gimnasia de Jujuy, posteriormente la tercera semana de abril lo harán Platense contra Belgrano y la primera semana de mayo la disputa será entre Atlético Tucumán y Brown de Adrogué.

En este sentido, Quintela puntualizó que esto significa una mayor visibilización de La Rioja en el país, una oportunidad en materia de turismo y economía, como así también el posicionamiento en materia deportiva como una opción viable para el desarrollo de eventos deportivos de gran envergadura y adelantó que “Boca Juniors jugará su cruce de 16avos de final en esta Capital”.

Por su parte, Alex Ganly, destacó en primera instancia el compromiso del gobernador Ricardo Quintela y su equipo de gobierno por la gestión efectuada para la puesta a punto del estadio Carlos Augusto Mercado Luna en cuanto a la infraestructura, logística y las recomendaciones que se habían realizado en visitas anteriores, “nos vamos muy conformes, contentos y vemos como como un punto de partida esta nueva relación que vamos a tener con la provincia para que siga siendo sede en la décima edición y las próximas ediciones de la Copa Argentina” y agregó “como ya lo adelantó el gobernador Quintela jugará Boca aquí y estamos hablando con otros clubes grandes para que lleguen también a la provincia y continuar realizando este tipo de eventos en La Rioja”.



Seguidamente, el responsable de Relaciones Públicas de la Copa Argentina, Guillermo Coppola, expresó que siempre es un placer visitar la provincia de La Rioja y dijo que “recorrimos la ciudad, el Superdomo, el estadio, que tiene un césped que no lo tienen instituciones de primera división en Buenos Aires, ni en el Gran Buenos Aires, así que es un honor y un placer volver a esta provincia y haber encontrado en Ricardo un hombre que le va a dar mucho a la provincia“



Coppola señaló también que "el futbol es una disciplina que une y apasiona, como digo siempre, uno se nutre de encontrar la sensibilidad de la gente y me pasó ayer de encontrar en Ricardo (Quintela) una persona que con una simpleza única transmite un amor, que no se encuentra en esta Argentina que pasa un momento difícil”.



Cabe destacar que si bien restan definir las fechas, Boca jugará su cruce de 16avos de final en La Rioja, donde espera al ganador del partido entre Ferro y J.J Urquiza.