En principio, quien entra a Cam4 sabe que va a encontrar un montón de pantallitas con perfos eróticas sucediendo en tiempo real. La desnudez y el sexo explícito están permitidos, y lxs usuarixs pueden retribuir con dinero virtual a la osadía de sus performers favoritxs. Pero, al parecer, los vínculos en Cam4 pueden ir mucho más allá de eso.

Nos invitaron a un evento en un salón casi secreto de una galería sobre Cabildo. Los convocantes eran en efecto Cam4 y Streamate, dos plataformas de las que creíamos saber suficiente. Motivadas por el cachondeo imaginario, fuimos en busca de alguna perfo en vivo que trajera a este lado de las pantallas la experiencia voyeur que ya conocíamos. En realidad, era una reunión de negocios.

Cam4: Porno y merchandising

Luego de engolosinarnos con bebidas y muchísimo merchandising —¡hasta sungas!—, nos invitaron a pasar a un recinto donde todo estaba dispuesto para hablarnos de las bondades de generar contenido en vivo para usuarios de todo el planeta. Según los voceros —tres chongos y una marica—, estos usuarios “son personas que, al final de un día largo, desean entablar una situación de diálogo independientemente de que termine o no en sexo”.

Aunque nos pusimos escépticas, tomamos nota de los datos. “La mayor cantidad de las transmisiones hechas en Latinoamérica provienen de Colombia, pero en los últimos años hubo en Argentina un incremento en la cantidad tanto de usuarios activos como de generadoras de contenido”. Esto no sorprendía a los voceros: “los argentinos están muy acostumbrados al psicoanálisis; tienen muchas ganas de exponer sus deseos y que alguien del otro lado los escuche”. ¿Psicoanálisis y Cam4? Sí, hablaban en serio.

Si querés charlar, charlá

Risas aparte, nos resultó llamativo que el gancho estuviera puesto en la conversación. “No importa cómo se vean ni cuán osadas sean sus transmisiones; si no conversan con sus seguidores, estos van a terminar invirtiendo en alguien más”. Una voz en el público comentó: “Es como hace Kitten Kween”. Se refería al alter ego de Kat, el personaje de Euphoria que en la primera temporada de la serie descubre que puede generar dinero con ponerse un antifaz y conversar con sus seguidores en una plataforma como Cam4. “Llegado el caso de que un usuario las incomode o insista en pedir algo que ustedes no desean conceder, pueden bloquearlo”. Tal cual Kitten Kween.

Los voceros no paraban de hablar sobre su experiencia con los usuarios y las modelos de otros países. Incómodas con el hecho de que la charla estuviera dedicada a inversores y modelos heterocis, en el intervalo interceptamos a Camilo Ramírez, la marica vocera de Cam4, para que nos diera algunas explicaciones.

Decinos la verdad: ¿cuánta presencia tenemos las personas LGBTIQ+ en Cam4?

Camilo Ramírez: Nuestros sondeos indican que un 35% de los generadores y las generadoras de contenido a nivel internacional son LGBTIQ+. En ese espectro, aproximadamente, un 90% son masculinidades y un 10% feminidades, lo cual de todos modos representa un número elevadísimo de personas. El público gay es el más activo.

Es que nos dio la sensación de que solo hablaban de usuarios y modelos heterocis…

C. R.: ¡Para nada! Los invito a hacer la prueba apenas lleguen a sus casas: ¡estamos visibles! Yo mismo transmito de vez en cuando, y ustedes también deberían. No hace falta mucha producción; nuestros usuarios quieren ver situaciones cotidianas. En la cocina, la ducha, la lavandería...





Seguí leyendo...





¿Por qué creés que Cam4 está pegando tanto en Argentina?

C. R.: Aquí la mentalidad es bien abierta, ¡es una mentalidad europea dentro de un país latinoamericano! La cultura argentina es amplísima, no solamente en términos de idiomas, sino también de conocimiento general. A la gente le interesa el arte, la música y la literatura, y eso pega muchísimo con nuestros usuarios…

Pará, ¿por qué decís que la literatura pega con los usuarios de Cam4?

C. R.:: Piénsenlo de esta forma: la gente mejor dispuesta a pagar un contenido por streaming suele tener un alto nivel cultural. Les diré más: en muchísimos casos, hemos notado que se trata de gente que tiene su morbo puesto en la cultura.

¿En qué sentido?

C. R.:: Muchos expresan deseos relacionados con la literatura, con la música, con la pintura… ¡No buscan solamente ver personas exhibiendo su sexualidad! Que alguien le pida a uno de nuestros modelos, por ejemplo, una lectura en voz alta o una canción es mucho más habitual de lo que imaginan. Luego, puede haber un deseo de que la exploración sexual se combine con esas artes. Figúrense, por ejemplo, un pintor jugando con su cuerpo y sus materiales de trabajo.

Entonces, los usuarios de Cam4 pueden hacer pedidos de todo tipo, más o menos vinculados con una performance sexual según el caso. ¿No hay restricciones como, por ejemplo, en OnlyFans donde el fisting y la lluvia dorada son prácticas prohibidas?

C. R.:: Cuando uno ingresa en Cam4, ya sea como usuario o como modelo, las restricciones saltan a la vista y deben ser aceptadas. Se trata de límites legales: nada de menores, ni relaciones sexuales con animales, ni incesto, ni armas, ni drogas. Pero, a diferencia de OnlyFans, sí están permitidas algunas prácticas inhabituales, como el fisting, y juguetes de todo tipo, por muy locos y raros que parezcan…



¿Las restricciones vigentes pueden llegar a ceder en un tiempo?



C. R.: Hay límites que siempre van a estar, pero todo lo que contribuya al placer consentido puede llegar a ser aceptado. Por supuesto, como la nuestra es una plataforma tan internacional, las concesiones van a depender muchísimo de la cultura del país en cada caso. La mayoría de nuestros usuarios son estadounidenses, y es justamente Estados Unidos el país que más condiciona ciertas prácticas. Cam 4 es una empresa canadiense y Canadá siempre ha sido más morboso.

¿Y cómo hacen les modeles de acá para cobrar el dinero que recaudan?

C. R.: Hay opciones diferentes. Argentina es un país bastante particular en cuanto al retiro de dinero porque hay muchísimas restricciones al respecto. Muchos de nuestros modelos prefieren no retirar el dinero y esperar a que la tasa de cambio sea más beneficiosa, o bien utilizar la ganancia de sus tokens para invertirlas en los contenidos de sus colegas. Además, están multiplicándose los estudios a los que puedes ir a generar tu propio contenido, o bien relacionarte con ellos como un satélite, es decir, generar tu contenido en tu casa y que el estudio participe en la gestión de tus finanzas.

¿Algo que quieras agregar?

C: Sí, que tengan cuidado, ¡porque esto es un vicio! Muchas personas entran a mirar cámaras y de a poco empiezan a hacer sus propias transmisiones, ya sea teniendo relaciones con otras o mostrando actividades de la vida cotidiana sin que medie allí lo sexual. ¡Una vez que empiezan, no paran!