Las asociaciones de médicos y enfermeros de la Ciudad de Buenos Aires realizaron este martes un paro en reclamo de recomposición salarial "por encima de la pauta inflacionaria y mejoras en las condiciones laborales". "La oferta salarial del GCBA es vergonzosa, no hay reconocimiento al esfuerzo que hemos hecho para sostener el sistema de salud durante la pandemia", advirtieron y reiteraron el reclamo de reconocimiento de la carrera profesional de enfermería. Las asociaciones denuncian que en el último mes el GCBA despidió más de 150 enfermeros y enfermeras que habían sido contratados por la pandemia.

"Aumento del sueldo básico a todo el equipo de salud", "mejoras urgentes en las condiciones de trabajo" e "incorporación a la carrera de todos los profesionales", fueron los tres ejes principales de la jornada de protesta, según difundió en un comunicado la Federación de Profesionales de CABA, entidad que nuclea a varias de las asociaciones del personal de salud de la Ciudad. En diálogo con Página 12, Carolina Cáceres, referente de la Asociación de Licenciados de Enfermería (ALE), una de las organizaciones que pararon este martes, señaló que "la situación salarial del equipo de salud es un desastre" y calificó a la oferta salarial del GCBA como "vergonzosa".

"Han ofrecido un 40 por ciento en cuotas", detalló y sostuvo que "es una locura sin ningún tipo de reconocimiento al esfuerzo que hemos hecho para sostener al sistema público de salud desde siempre y mucho más en la pandemia, trabajando sin licencias y con situaciones de máximo esfuerzo". Además de ALE, también adhirió al paro ATE y la Asociación de Médicos Municipales, que en un comunicado reclamó una mejora salarial "por encima de la pauta inflacionaria". "Desde el inicio de la pandemia estuvimos en primera línea cuidando a la población entera sin descanso. Nuestro esfuerzo no fue reconocido por las autoridades", indicaron.

Por la mañana del martes, en tanto, la ALE realizó una conferencia de prensa en el Obelisco para visibilizar las demandas concretas del sector de enfermería. "Todo el equipo de salud está lidiando con paritarias a la baja, pero la realidad de enfermería en particular es aún más cruda", aseguró en este sentido Cáceres, quien recordó que los enfermeros y enfermeras "cobran la mitad que el resto de los profesionales de la salud".

La desigual remuneración que perciben se debe a que la enfermería no está reconocida dentro del escalafón profesional previsto por la Ley 6.035, que rige sobre los hospitales y centros de salud públicos de la Ciudad. La ley fue aprobada en 2018 y reconoce 24 carreras profesionales. "A pesar de cumplir con todos los requisitos, de ser una profesión mayoritaria y de muchísima presencia en los centros de salud, no estamos incluidos entre las 24 profesiones", remarcó la referente de ALE, enfermera del Hospital Tornú, sobre un reclamo que el sector viene levantando desde el momento mismo en que se aprobó la ley.

El año pasado, ALE inició una campaña de recolección de firmas en apoyo a la Iniciativa Popular que busca garantizar en la Legislatura el ingreso de enfermería a la Ley 6.035. El mecanismo de IP establece que los legisladores deben tratar el proyecto cuando alcanza las 40 mil firmas y la Asociación informó que están a 20 mil adhesiones de llegar al objetivo.



Este lunes, además, desde ATE-Hospitales dieron a conocer que el GCBA despidió a más de 150 enfermeros y técnicos contratados durante la pandemia. "Hay un despido masivo de enfermeros y enfermeras con la excusa de que la pandemia terminó y no son necesarios", dijo Cáceres en este sentido. La enfermera consideró que "es una mentira absoluta del GCBA, no solo porque la pandemia no terminó sino porque los enfermeros son un recurso escaso, no tiene ningún sentido sanitario que los despidan cuando los necesitamos en el equipo de salud".