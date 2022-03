DOMINGO 27

CINE

Azor La ópera prima de Andreas Fontana recorrió los festivales más importantes del mundo. Pasó por la Berlinale, San Sebastián y también se pudo ver en las salas de España. La película, escrita junto a Mariano Llinás, cuenta la historia de un banquero privado que viaja a Argentina en plena dictadura cívico-militar para reemplazar a su compañero, objeto de los rumores más inquietantes, desaparecido sin dejar rastro. Entre salones lujosos y jardines bajo vigilancia, se instala un duelo entre dos banqueros cómplices de una colonización discreta y despiadada. Actúan Fabrizio Rongione, Alexandre Trocki y Stéphanie Cléau.

A las 19, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Libertador 8151. Gratis.

TEATRO

Cuarto intermedio Esta obra de teatro se presenta como cierre del festival Poéticas de la memoria y parte del encuentro real entre Mónica Zwaig y Félix Bruzzone en los pasillos de los tribunales de Comodoro Py. Hablan idiomas diferentes y no se terminan de entender bien, pero deciden que aún así pueden hablar de los juicios de lesa humanidad sin morderse los labios y sin llanto. El peso de la justicia, el turismo, el futuro, circulan en esta obra como en una calesita deforme o como en un tren fantasma. Bajo la dirección de Juan Schnitman, este inesperado romance con los juicios de lesa humanidad busca las zonas delirantes, incomprensibles y absurdas con las que la maquinaria judicial se imprime sobre los hechos más oscuros de la historia reciente.

A las 18, en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Gratis.

Los días de la fragilidad Del romance del Mudo poeta con la Goleadora del Club Atlético Once Unidos, en Miramar, en invierno. De cuando la Goleadora le pide al Mudo, como si lo retara a duelo, jugar un partido en la arena mojada. De las pesadillas del Mudo, el miedo de la Goleadora, el partido que juegan, la transpiración, los besos, la sangre, el fantasma de Temperley y el pozo en la arena. De la despedida, de cómo cantan canciones de cuna, de cómo duermen envueltos en una toalla, y de lo triste que puede ser todo. Dramaturgia de Andrés Gallina e interpretada por Manuela Méndez e Iván Moschner.

A las 12, en Quetren Club Cultural, Avenida Olazábal 1784. Entrada: desde $700.

MÚSICA

Juana Molina En el marco del vigesimoprimer aniversario del emblemático álbum Segundo (2000), el disco que inició su trayectoria internacional –recientemente reeditado en vinilo por su flamante sello discográfico Sonamos–, Juana Molina vuelve a presentarse sola con su guitarra, loopera y sintetizadores, en una serie de conciertos íntimos, los últimos antes de embarcarse en una extensa gira por Estados Unidos. Con 26 años de carrera musical y más de mil shows internacionales, Juana se reúne con su público en una seguidilla de cuatro breves y cálidos shows para cautivarlos con su hipnótica presencia.

A las 21, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: $2000.

ETCÉTERA

Borges vuelve Uno de los espacios más emblemáticos de la cultura argentina vuelve a abrir sus puertas, ahora bajo la órbita del Ministerio de Cultura de la Nación, y se incorpora nuevamente al patrimonio cultural de todos los argentinos y las argentinas. Con nuevas propuestas, nuevos espacios y una agenda que incluye las más variadas expresiones artísticas y culturales con una fuerte impronta federal. Este domingo en el Auditorio Astor Piazzolla se presentará Edgardo Cardozo para recorrer paisajes de sus discos 6 de copas y Las canciones del muerto, y dar la bienvenida a nuevas canciones.

En el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

LUNES 28

CINE

Planta permanente Lila y Marcela son dos viejas amigas que trabajan como personal de limpieza en una dependencia estatal y manejan un comedor clandestino dentro del edificio. La asunción de una nueva autoridad causa una serie de cambios que ponen a prueba su amistad. La coproducción de Uruguay y Argentina dirigida por Ezequiel Radusky sobre su propio guion escrito en colaboración Diego Lerman recibió durante el Festival de Cine de Mar del Plata 2019 el premio a Mejor Actriz (por el trabajo de Liliana Juárez) y estuvo nominada a la Mejor Película en la competencia internacional. Actúan Liliana Juárez, Verónica Perrotta y Rosario Bléfari, en su último trabajo para el cine.

Disponible a través de cine.ar

Otra condena Sebastián (20) debe cumplir una pena por crímenes que cometió cuando era menor de edad. Al ser trasladado a su lugar de encierro, descubre que se trata de un sitio muy diferente al del sistema penitenciario tradicional. Allí no hay armas, rejas ni celdas. Mientras se adapta a las nuevas normas, conoce a otros internos y reflexiona sobre su pasado y la posibilidad de tener una oportunidad afuera. El documental de Juan Manuel Repetto (Fausto también) tuvo un gran recorrido durante 2021 pasando por festivales de China, India, Estados Unidos, Rumania y Portugal. Se consagró como el ganador dentro de la Competencia Documental del Festival Internacional de Derechos Humanos Noma Azores de Portugal.

A las 17, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $90.

ARTE

Melodramas Esta es una exhibición doméstica e intimista que, a partir del género de naturalezas muertas, propone poner sobre la mesa cuales son los vínculos que unen a las obras con sus tenedores a través de los modos de uso y circulación de esas obras y de cómo esas imágenes han sido, a través de la historia, testigas silenciosas de lo mejor y lo peor de los dramas familiares y del ascenso o decadencia de las burguesías argentinas. Las obras que conforman la muestra son de Carlos Cima, Diego Figueroa, Facundo Belén, Inés Beninca y Jazmín Giordano, entre otros. La curaduría es de Joaquín Barrera.

Hasta el 28 de abril, en Fundación El Mirador, Brasil 301. Gratis.

Maleza croma La obra se nutre de clorofila de la vegetación del monte paranense atravesada por la escala cromática de luces y pigmentos para recrear nuevos mundos posibles. En este trabajo, Juan Jiant introduce al espectador en su universo onírico que se entremezcla con la contaminación urbana y la maleza para dar paso a una atmósfera llena de criaturas amorfas, aguijones volumétricos que se despliegan por el espacio de la salas. Maleza croma busca que el público se detenga a reflexionar de un modo lúdico sobre el impacto de la presencia humana en entornos naturales. Cuenta con la curaduría de Natalia Albanese.

Hasta el 20 de abril, en Ungallery, Arroyo 932. Gratis.

ETCÉTERA

Destellos de lo vivido Con motivo de cumplirse 40 años de la guerra, por el intento de recuperación militar de las Islas Malvinas, la BCN ofrece una muestra que pone el foco en la memoria, la identidad y el reconocimiento a través de la palabra. La propuesta contempla una exhibición de las Cartas de Malvinas en el Hall Central de la Biblioteca, un muestrario con epístolas que los soldados destinaron a sus familiares y amigos. Un material con un valor testimonial invaluable, que da cuenta de un momento particular y de un estado de situación de los combatientes, reflejando el sentir y el pensar de quienes vivieron rodeados de temor, incertidumbre y muerte.

En la Biblioteca del Congreso de la Nación, Alsina 1835. Gratis.

MARTES 29

ETCÉTERA

Escribir en guerra El Ministerio de Cultura con el apoyo del British Council, presenta un diálogo entre los escritores Martín Kohan y Giles Foden, con la moderación de Sonia Budassi, en el marco de las actividades organizadas por el Complejo Teatral de Buenos Aires en conmemoración del 40º aniversario de la Guerra de Malvinas. ¿Qué sucede cuando se escribe, justamente, sobre la guerra? ¿Qué rescata un escritor de lo que sucedió –ese recuerdo vivo– cuando lo metaboliza con su imaginación? Dos autores, Kohan y Foden, reflexionan y dialogan junto con Sonia Budassi sobre los procesos que los llevaron a escribir sobre la Guerra de Malvinas.

A las 19, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Gratis.

CINE

La dosis Marcos es enfermero del turno noche en una clínica. Aplicado y profesional, pero con un secreto: aplica la eutanasia. Gabriel, un nuevo enfermero, pronto descifra su secreto y toma progresivamente control de su vida. Con un impecable elenco integrado por Carlos Portaluppi, Ignacio Rogers y Lorena Vega, el debut cinematográfico de Martín Kraut se basa en el recordado caso policial uruguayo donde el director también aprovecha para contar temáticas como las relaciones intralaborales y la presión que a veces ejerce un sistema sobre sus eslabones más vulnerables.

Disponible a través de cine.ar. Entrada: $90.

ARTE

ASDFGHJ Esta exposición deviene del proyecto de investigación Petul y el diablo extranjero, ganador del Premio de Artes Visuales Kenneth Kemble, de la artista Cinthia De Levie. La muestra surge a partir de una investigación realizada en México en la que la artista estudia el uso de títeres de guante utilizados para “enseñar” normas de comportamiento a los indígenas de Chiapas. De Levie se apropia y reconstruye la obra que narra el (desgraciado) encuentro entre un indígena y un extranjero para explorar, de manera absurda y grotesca, una manera animista de estar en el mundo y las diversas formas de relacionarse con él y con otrxs (personas, cosas, materiales). Curada por Leandro Martínez Depietri.

En Galería Pasto, Av. Brasil 171. Gratis.

Lo múltiple y lo único La exposición reúne una serie de proyectos que exploran las capacidades de lo fotográfico en tanto medio en constante expansión. Sus obras articulan diversas combinaciones de técnicas y operaciones fotográficas para desplegarse en el espacio o vincularse con otras materialidades y soportes. Así, indagan sobre los diferentes aspectos y posibilidades del medio a partir de investigaciones que transitan del haluro al píxel, del papel a la proyección, de los usos científicos a los registros íntimos, de los medios de comunicación masivos a las publicaciones caseras. La curaduría se encuentra a cargo de Julieta Pestarino y los artistas que forman la muestra son Martin Bollati, Natacha Ebers, Lorena Fernández, Lisa Giménez, Estefanía Landesmann y Carolina Magnin, entre otros.

Hasta el 21 de mayo, en ArtexArte, Lavalleja 1062. Gratis.

Conjuro Continúa la muestra itinerante de dibujos y pinturas de la artista plástica platense Sandra Sarraúa. Integrada por 40 dibujos y pinturas, interpretaciones abstractas sobre paisajes del campo bonaerense que permiten reconocer imágenes, texturas y sonidos de la Cuenca del Salado. Las obras están realizadas con materiales, soportes y técnicas poco habituales que incluyen desde tinta gráfica y grafito industrial en polvo combinado con aguarrás, barniz, cera y acetona, aplicados con pincel, espátula, trapo, juncos y tarjetas plásticas, sobre cartulina encapada, cartón y alto impacto (plástico laminado) hasta cubos de un roble recuperado y PVC.

Hasta el 30 de marzo, en Galería Ema Club, Av Caseros 514. Gratis.

MIÉRCOLES 30

ARTE

Escuela de envejecer ¿Cómo envejecer en un sistema que niega lo viejo? ¿Cómo crear las condiciones adecuadas para esa vejez? En 2008 Ana Gallardo y sus amigxs imaginaban un lugar para vivir en la vejez. Hoy en la Escuela de envejecer encuentran su lugar. Luego de más de diez años de trabajo, las respuestas a aquellas preguntas se materializan en esta muestra: un espacio que alude a la idea de Escuela, donde un pizarrón-contenedor orienta el recorrido de la obra. Organizada en cuatro núcleos temáticos –La memoria, Los oficios, La narración y la oralidad, La fiesta, el baile y el canto–, en las distintas salas se proponen ejercicios para participar.

Hasta el 3 de julio, en el Parque de la Memoria, Av. Costanera Norte Rafael Obligado 6745. Gratis.

Pipo Se calcula que por mes se retiran 600 kilos de plástico del arroyo Maldonado, que en su mayoría fue utilizado tan solo una vez. Nombrar al Maldonado como un arroyo es solo una forma de decir, en realidad fue convertido en un gran cilindro de hormigón que transporta agua con desechos. Más que un arroyo, es un desagüe invisibilizado. El plástico está tan integrado a la rutina que parece existió desde siempre. Pipo junta todo el plástico que utiliza en su vida diaria, también sale a recolectar a la calle, algunos amigos le acercan otro tanto. Funde, ensambla. Utiliza la paleta de color que le da la industria “alimentaria” para salir al espacio. Es parte de todo ese cardumen de desechos que navega por debajo de La Paternal.

Hasta el 22 de abril, en El Local, Juan B. Justo 4328. Gratis.

Sala inmersiva En la segunda planta del CCK se inauguró una nueva forma de descubrir el arte. Se trata de un espacio físico íntegramente proyectado que genera la sensación de inmersión en un entorno envolvente y permite experimentar las obras de manera novedosa. Con proyectores de última generación y especialización sonora, es la primera de su tipo en una institución cultural del país.

Desde el 16 de marzo, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

CINE

Las cercanas En un pequeño departamento de Buenos Aires, abarrotado de recuerdos e invadido por un enorme piano de cola, las gemelas Cavallini, de 91 años, atraviesan los días entre el amor y el odio, propios del vínculo simbiótico. Allí, recuerdan su antigua carrera como dúo de pianistas profesionales y algo parece encenderse en sus miradas. La música vuelve a sonar con toda la fuerza del pasado. Este largometraje de María Álvarez es la última parte de una trilogía de documentales sobre el paso del tiempo y el arte, después de los premiados Las cinéphilas (2017) y El tiempo perdido (2020). Ganó el premio a Mejor largometraje argentino en el Festival de Cine de Mar del Plata

Disponible a través de cine.ar. Entrada: $90.

TEATRO

¿Una y Mil? Esto no es una obra. Tampoco es un ensayo. Mil y una preguntas que se vuelven narraciones, o narraciones que devienen en preguntas. Doce cuerpos en escena buscando alguna respuesta posible. ¿La hay? Esta obra nace como una invitación de Ana Bovino en el marco de su proyecto documental, Las noches. Actúan Atiana Ramoa, Camila Peralta, Cecilia “Fabu” Rodríguez, Karina Hernández, La Pichi, Lucía Adúriz, entre otros. Dirección: Jimena del Pozo Peñalva.

A las 20.30, en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Entrada; desde $700.

JUEVES 31

ARTE

Dibujo interespecies Virginia Buitrón es una artista visual que lleva más de cinco años trabajando con la agencia de seres no humanos y organismos naturales. En este dispositivo investiga las condiciones de producción de imágenes que involucran la participación de agentes animales y vegetales. La actividad comenzará con una introducción al compostaje y al ciclo vital de las Hermetia Illucens (mosca soldado negra). Se detallará el funcionamiento de cada módulo que compone la obra: compostera, generador de dibujos y sala de reproducción. Finalmente, se observará a las larvas en el acto de dibujar con el pigmento generado por los materiales compostados.

A las 17, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

CINE

Las Hijas del Fuego Tres mujeres se cruzan por azar en el fin del mundo e inician un viaje poliamoroso que las transforma hasta devolverlas a su ciudad natal siendo otras, o tal vez aquellas que siempre quisieron ser. Violeta, una de esas mujeres, relata por medio de apuntes para una posible película, las reflexiones y andanzas de Las Hijas del Fuego: una banda dedicada a acompañar a otras mujeres en la búsqueda de su propia erótica, en la búsqueda de la oportuna forma que cada una tiene de estar en un mundo que desconoce de la voluptuosidad del desapego. De Albertina Carri, con actuaciones de María Eugenia Marcet, Érica Rivas e Ivanna Colonna Olsen. El film ganó el premio a Mejor Película en el BAFICI 2018.

Disponible a través de cine.ar. Gratis.

I Was At Home But Astrid, una cuarentona madre de dos hijos, lucha por recuperar el equilibrio tras la muerte de su marido. A medida que nuevas preguntas la confrontan desde todos los ángulos, incluso actividades simples como comprar una bicicleta o participar en una obra de arte están llenas de desafíos inesperados. La directora de la Escuela de Berlín Angela Schanelec (The Dreamed Path) ganó el Oso de Plata en Berlín por esta fascinante obra maestra que protagoniza Maren Eggert. Su narración elíptica captura el profundo dolor de una familia que enfrenta una crisis, creando un retrato profundo y hermoso de la maternidad y el parentesco.

Disponible a través de MUBI.

TEATRO

Samurai punk Dos amigos (un director y una actriz) emprenden un viaje en busca de un reconocido y exitoso actor para ofrecerle una participación especial en la película que ellos están filmando hace cuatro años y que está a punto de quedar inconclusa. Esta obra ganó el premio del Complejo Teatral Buenos Aires-Banco Ciudad a la Producción de Teatro Independiente 2021. Cuenta con autoría y dirección de Santiago Pedrero Estevez y un elenco conformado por Emiliano Carrazzone y Lucila Casalis.

A las 20.30, en El Extranjero, Valentín Gómez 3378. Entrada: $1000.

MÚSICA

Sesiones folk Estas fechas componen un ciclo musical pensado para conectarse con la raíz, la identidad, la naturaleza, el paisaje interior, la voz propia. Después de pasar por el escenario Nación Ekeko y Mariana Paraway, llega el turno de Luna Sujatovich. La compositora, pianista y cantante presentará temas de Desafío guerrero, su primer disco de estudio, donde las canciones recorren distintos paisajes musicales, pasando por ritmos autóctonos rioplatenses como fusión de jazz-rock e improntas personales. Luna es además parte de La Colmena, un ensamble de dieciséis mujeres dedicado a los sonidos latinoamericanos.

A las 20, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

VIERNES 1

TEATRO

Cemento ¿Qué música puede quebrarte? ¿Cuántas formas tenemos de morir? ¿Puedo morirme en tu boca? Cemento es una obra epistolar, una despedida, un poema sobre la pérdida, un viaje íntimo y doloroso hacia el pasado, cuando no existen otros tiempos posibles. El amor y el sufrimiento a través de la escritura y ecos del Almodóvar más puro. La obra recibió el Premio Estímulo a la creación y producción de las Artes Escénicas del Banco Ciudad con el apoyo del Complejo Teatral de Buenos Aires. Con dramaturgia y dirección de Consuelo Iturraspe. Las actuaciones son de Ana Sofía Balbi, Leonel Elizondo, Juan Frattari y Flor Piterman.

A las 20, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: $1000.

MÚSICA

Los Amantes La joven banda argentina desplegará su música en Niceto. Los miembros de la banda se conocieron en el Conservatorio de Música Juan Pedro Esnaola. Con influencias del funk y sonidos electrónicos, el grupo se caracteriza por componer canciones con melodías y ritmos pegadizos. En el 2018, a pocos meses de su creación, lanzó su primer disco con nombre homónimo, donde se aprecia la agilidad y frescura de los artistas. Contiene ocho canciones de autoría propia, fue grabado en Zar Estudio, de Miguel Zagorodny, y producido por la banda junto a Sebastián Consigli.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $800.

Peña de Carabajal Peña de música santiagueña, con jóvenes exponentes de la música folclórica argentina. Actuarán: Ale Carabajal 4TETO, Franco Ramirez, Paula Suarez y Homero Carabajal. Será una noche a pura Chacarera, Gato, Zamba y Escondido. Una noche para bailar y disfrutar con amigos y en familia. Son Ale Carabajal (guitarra, voz y composición), Gonzalo Velazquez (guitarra), Mariano Sarquiz (contrabajo) y Nicolás Petros Brandan (bombos y sachas).

A las 21, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151. Gratis.

Que se escuche Ciclo de recitales protagonizado por mujeres que hablan de la libertad, el deseo y de su tiempo: de la experimentada Flopa Lestani a la frescura de Nina Suárez, pasando por la mística cuyana de Mariana Päraway y la urbanidad de Odd Mami, la parte más cute y sensible del colectivo RIPGANG. Mami estará en el escenario junto a Eve Calletti, quien supo hacerse su lugar en la escena indie. La mendocina se mantiene vigente mientras promueve una resignificación del auge cuyano

A las 20, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

Vita set El quinteto platense brindará un concierto presentando las canciones de su segundo disco, Affaire. Vita Set es una banda formada en la Ciudad de la Plata a principios del 2015. Perteneciente a la nueva generación de la música argentina, logró posicionarse en la escena emergente platense llevando el pop como bandera.

A las 20, en La Tangente. Honduras 5317. Entrada: $900.

SÁBADO 2

MÚSICA



Paula Maffía La cantautora se despide por varios meses lanzándose con furia y amor sobre su público con tan sólo una guitarra a cuestas cantando todas las canciones que se le canten y también todas aquellas que le pidan. Maffía tiene una admirable carrera musical. En 2001 formó el trío punk Acephala, mientras reemplaza a Roxana Amed como cantante de la banda Viva Zapata. Con el correr de los años, siempre con su proyecto solista en paralelo, formó la petit orquesta de rock La Cosa Mostra para acompañar sus propias composiciones, y la orquesta de señoritas Las Taradas con quienes revitaliza repertorio olvidado de los años ‘40 y ‘50 de todo el mundo.

A las 19, en Que Tren Cub Cultural, Olazábal 1784. Gratis.

Manso + Segovia Yacaré Manso y Perro Segovia abren el año presentando este dúo animalesco donde la canción y la versatilidad serán el punto de encuentro para un recorrido por todas su obras. Yacaré fue músico callejero. Es fundador de un sello independiente dedicado a grabar músicos de ese ámbito, con su proyecto Canciones sin disco. Grabó y compartió escenario con artistas como: León Gieco, Teresa Parodi, Antonio Tarragó Ros. Por su parte, el Perro formó parte de Viejo Perro Blanco, trío que participó de festivales en Club de Música y eventos en San Martín, y fue parte de la escena folklórica con Perro Segovia Trio.

A las 21, en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 772. Entrada: $900.

CINE

La gloria de Hércules La protagonista se definió como la primera travesti de Uruguay y de América del Sur. Hércules Sánchez nació en Uruguay en 1910 y su peculiaridad fue que quiso vivir como Gloria Meneses. ¿Cómo lo hizo en el Uruguay de aquellos tiempos? El director no sale a la búsqueda de una respuesta, sino a lo sumo de rastros y huellas de una Gloria victoriosa sobre un Hércules. Triunfo que le impone un viraje a su existencia de bon vivant. Con dirección y guión de Aldo Garay.

A las 18 y a las 22, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $300.

ETCÉTERA

Malvinas y el rock Como parte de la exhibición Los 80: El rock en la calle, el Museo Histórico Nacional presenta un ciclo de entrevistas públicas a protagonistas de la escena del rock de los 80: músicxs, periodistas, productorxs, técnicxs, managers, diseñadorxs, fotógrafxs. Esta jornada estará dedicada al vínculo entre la Guerra de Malvinas y el rock. Participarán José Luis “Paya” Sosa y Cecilia Flachsland. Modera Lupita Rolón.

A las 19, en el Museo Histórico Nacional, Defensa 1600. Gratis.

TEATRO

Cómo juegan los perros Nadia y Agustín se acaban de mudar a un PH con olor a nuevo. La pareja ha crecido, el pasado compartido y el futuro que tienen por delante son cada vez más grandes. Pero esta familia no está completa sin Aldo, su perro. Él no es un perro como cualquier otro: los trucos que puede hacer sobrepasan la lógica y las expectativas. ¿Quién es el dueño y quién es la mascota? Con dramaturgia de Lucas Ranzani y dirección de Rubén Viani. Actúan Julia Rosell Fieschi y Lucas Ranzani.

A las 20:30, en El Método Kairós, El Salvador 4530. Entrada: $1200.

