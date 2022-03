La presidente del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, hizo pública en sus redes sociales una amenaza de muerte de grupos neonazis contra Lula Da Silva, máximo candidato para las presidenciales de octubre, y contra otra diputada del PT y un concejal, que investiga a los grupos fascistas. "El PT tomará medidas para garantizar que los delincuentes sean identificados y sancionados", aseguró Hoffmann en sus redes.

Las amenazas contra Lula no son las primeras en un clima de campaña cruzada por mensajes fascistas alentados desde la llegada a la presidencia del ultraderechista Jair Bolsonaro. Un año atrás, el PT ya había denunciado otra amenaza realizada por el empresario paulista José Sabatini, quien posteó un video en el que realizaba tiro al blanco contra una figura con el rostro del ex presidente.

En su mensaje, Hoffmann también se solidarizó con la diputada nacional y secretaria de Formación Política del PT, María do Rosario; y el concejal por Porto Alegre Leonel Radde, quienes también recibieron amenazas. "¡No nos intimidarán ni nos silenciarán! Gracias por tu solidaridad compañera. El odio que el gobierno fascista potenció en Brasil no ganará", escribió Do Rosario, ex ministra de Derechos Humanos durante la presidencia de Dilma Rousseff.

La actual diputada nacional confió en que "el odio está sucumbiendo y la oscuridad está cerca de su fin", en referencia al mandato de Bolsonaro, y adelantó que presentó la denuncia por amenazas ante la Cámara de Diputados y la Policía Federal para que sea investigada. Semanas atrás, la diputada por San Pablo del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) Issa Penna también fue amenazada por grupos fascistas.

Tanto Hoffmann como Do Rosario enviaron sus saludos al concejal Leonel Radde, por ser quien denunció las amenazas de los grupos neonazis en contra de él y de la diputada y de Lula. Según publicó Radde, los mensajes de amenaza indicaban que lo asesinarían el próximo 31 de octubre, un día después de la fecha en la que está pautada la segunda vuelta electoral.

Radde detalló que le llegaron mensajes de amenaza por Whatsapp y Telegram y detalló su contenido: "Entre los mensajes se enviaron GIFs y un video extremadamente violento, en el que una mujer negra es ahorcada y asesinada por un grupo de supremacistas blancos, probablemente en Estados Unidos".



"Mucho más que mensajes de texto, el video era una amenaza explícita. Ya se han tomado medidas. Nuevamente advertimos a los nazi-fascistas: ¡No seremos silenciados!", sentenció el concejal, quien se ha encargado de investigar grupos neonazis de Rio Grande do Sul.