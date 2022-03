Tras sus presentaciones en el Lollapalooza de Argentina y de Chile, la famosa cantante estadounidense Doja Cat iba a realizar un show en un festival llamado "Asunciónico", el 22 de marzo en la capital de Paraguay. Debido a las fuertes lluvias el evento fue cancelado y allí comenzó un fuerte ida y vuelta entre la rapera y sus fanáticos paraguayos.

Las precipitaciones del martes pasado provocaron inundaciones y destrozos en Asunción, capital del Paraguay, donde ese mismo día se llevaría a cabo el festival musical "Asunciónico", donde una de las artistas internacionales que diría presente era Doja Cat.

Debido a la cancelación del evento producto de las tormentas, Miley Cyrus, quien también iba cantar en el festival, tuvo que aterrizar de emergencia y le dedidcó una canción a los ciudadanos paraguayos. Por su parte, Machine Gun Kelly, otro de los artistas que estaría en el escenario, dio un concierto improvisado en las puertas de su hotel.



Los gestos de otros músicos internacionales, sumado a que Doja Cat ni siquiera se pronunció en las redes sociales acerca de su llegada a Paraguay y se mostró reacia con sus fanáticos, produjo una ola de críticas en las redes sociales para con la estadounidense.

"Había una tormenta en Paraguay, el show se canceló. Cuando me fui la mañana siguiente no había ni una persona afuera del hotel esperándome", escribió Doja en su cuenta de Twitter, en contradicción con lo afirmado por los fanáticos y con los videos que se viralizaron en las redes. Pero la cosa no quedó ahí, pues luego insistió: "Ni una. Cállense".

Los tuits eliminados de Doja Cat

Además, algunos asistentes a una fiesta privada hecha en Negroni, un bar de la capital paraguaya, aseguraron que la cantante pidió expresamente que nadie la mire a los ojos mientras estaba cantando. Cientos de fanáticos esperaron a la artista afuera de su hotel a pesar de las fuertes precipitaciones, pero no consiguieron fotos ni autógrafos, pues ella nunca bajó a saludarlos.

La situación se volvió más tensa cuando Doja llegó a Brasil y tuiteó muy entusiasmada, en contraste con su arribo a Paraguay. El primer tuit fue "Brasil", en mayúscula, acompañado de varias banderas brasileñas. Luego de su presentación le pidió perdón a los fans de Brasil por "no haberles dado el mejor show", les agradeció el amor y se mostró contenta por saber que dará otro concierto allí pronto, en el que prometió que lo hará mejor.

Finalmente, Doja se cruzó con los fanáticos paraguayos que le recriminaban sus actitudes. Ante un tuit que rezaba "es muy tarde para disculpas", acompañado de una foto que tildaba a la rapera como "enemiga pública número 1" de Paraguay, la oriunda de Los Ángeles respondió "no lo siento", entre otros idas y vueltas con los usuarios.

