Guillermo Francella, Luis Brandoni, Ana María Picchio, Vìctor Laplace, y el ministro de Cultura, Tristán Bauer, fueron algunas de las personalidades de la cultura y la política que se acercaron ayer al Multiteatro para despedir a Enrique Pinti, quien falleció ayer a los 82 años y cuyos restos ya descansan en un cementerio privado en Pilar.



"Enrique sobrepasa el teatro, es un referente cultural, un hombre que fue contando nuestro país durante 60 años", recordó Carlos Rottemberg, dueño de la sala ubicada en Corrientes 1283 donde Pinti había ofrecido su último espectáculo Al fondo a la derecha (2019) y donde tenía previsto realizar el próximo Protocolo Pinti. "Siempre de frente y su mayor virtud fue ser honesto, transmitir lo que pensaba sin dobleces", agregó.

A modo de homenaje, el teatro dejó a oscuras sus marquesinas y ayer Rottemberg colocó en la boletería del teatro una foto de Pinti con la leyenda "Hasta siempre".



Una de las primeras personas que se acercó al velatorio que comenzó puntualmente a las 10 de la mañana en el hall del primer piso fue Georgina Barbarossa, quien compartió una breve reflexión frente a las cámaras de televisión apostadas en la vereda: "Estamos consternados, es un amigo incondicional, un hombre sagaz, ácido, humilde, generoso, buen compañero, no hay palabras para despedirlo".



El ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, también se hizo presente en la despedida y definió al actor fallecido ayer como "un hombre fundamental de nuestra cultura que sentía un gran amor hacia su oficio". El funcionario destacó: "Nos deja un legado, recordaré esa rapidez de sus monólogos, su manera de ver el mundo y su mirada crítica y aguda".



Sobre la decisión de Pinti de pedir que, quienes lo deseen, en vez de enviarle flores donaran el dinero a la Casa del Teatro, la actriz y titular de la entidad, Linda Peretz, destacó a la salida del Multiteatro que "dentro de lo malo que sucede, que él se haya acordado de nosotros me conmueve". Sobre su vínculo con el actor agregó: "Yo trabajé con él en el 82 haciendo Pan y circo y era divertidísimo, re culto y re inteligente".



Guillermo Francella quien, entre otras cosas, en 2005 protagonizó junto a Pinti Los productores, el musical estrenado en el Teatro Lola Membrives, lo recordó como "un hombre que ha provocado" y destacó lo que "generaba en la gente". En tanto, Ana María Picchio indicó: "Podría decirte que estoy feliz porque si el gordo viera todo esto, estaría muy feliz" en relación a la cantidad de gente que se acercó a despedirlo. Y sobre el lazo entre ellos contó que "era muy buena persona, buen actor, buen compañero que deja un vacío en el teatro como nadie; era único, si no leías los diarios te podías enterar de lo que pasaba con un lenguaje propio".