Entonces es enero de 2025, el invierno del hemisferio norte, y la industria de la música se pone nerviosa en busca de algún artista a quien elevar, hypear, decidir que es el nuevo fenómeno. Hoy decir industria es usar un término obsoleto para nombrar el ecosistema desgajado de streaming corporativo, redes sociales infectadas por robots y reseñas de revistas musicales que sobreviven en el desierto, pero el impulso zombie es el mismo: se necesita sangre nueva, especialmente en el rock, que será más pequeño y menos influyente, pero no está para nada muerto. El impulso es el mismo que construía las leyendas de NME o Rolling Stone: a quién pasarle la corona. En enero de 2005 Cameron Winter, 22 años, neoyorquino de Brooklyn, líder del grupo Geese, editó un disco solista, Heavy Metal, y el murmullo se convirtió en grito de victoria. Había llegado lo que vendrá.



El hype es de las cosas más destructivas que pueden pasarle a un artista, porque estar a la altura de las expectativas que imponen decenas de reseñas extasiadas es una misión imposible. A veces, sin embargo, se logra. Fue el caso de Heavy Metal. El coro de alabanzas dijo lo mismo de siempre, que era el nuevo Cohen-Dylan-Waits, aunque lo cierto es que las referencias del disco se acercan más al Nick Cave predicador, a Bill Callahan, Van Morrison de Astral Weeks, David Berman en las letras e incluso Thom Yorke en las derivas. Y, al mismo tiempo, Heavy Metal suena único, suena como Cameron Winter, por lo que resulta uno de esos discos que se convierten en favoritos de la crítica embobada y, al mismo tiempo, consiguen que todos los demás digan ‘esta vez tienen razón’.

Heavy metal es un álbum catártico, un poco vanidoso y con muchísimo humor, el retrato de un joven brillante desbordado de referencias e ironía. La apertura folkie “The Rolling Stones” se funde en la funky “Nausicaä” y deslumbra su voz super expresiva, que hacia el final repite “el amor será revelado” y “soy ciego/ y sos horrible/ es tan fácil desearte” como poseído; otras canciones como “Drinking Age”, con su piano desolado o la muy rara “Cancer of the Skull”, de aires jazzeros (“estas canciones son para malos cantantes/ no puedo alcanzar el cáncer de los ‘80/ me vencieron los ukeleles”) son ejemplos de un compositor con personalidad y estilo para repartir. Una estrella. Se presentó en el programa de Jimmy Kimmel y el de Jools Holland, hizo una gira solista muy exitosa que dejó perpleja a la gente con su teatralidad, se hizo viral en TikTok como corresponde a un artista de 22 años, hace una semana nada más grabó un cover de “Dancing in the Dark” de Bruce Springsteen para un comercial de X-Box y Cillian Murphy, el más melómano y cool de los actores, dijo que esta obsesionado con él.

Cameron Winter, sin embargo, tiene una banda, Geese. Consiguieron un contrato cuando estaban en la secundaria, como en un cuento de hadas rockero de otra época. Desde 2021 lanzaron dos discos en el sello Partisan: Projector (2021) y 3D Country (2023), y se proclamaron familiares de Television, The Rolling Stones, The Velvet Underground y sus mayores inmediatos Deerhunter y Yeah Yeah Yeahs. Hay algo más en Geese, de todos modos, una veta de free jazz e improvisación que los hace tan derivativos como interesantes. Después del éxito de Heavy Metal qué decisión tomaría la banda era un interrogante válido. Ninguno de ellos, en algún sentido afortunadamente, es más que músico. No hay biografías interesantes en Geese o, al menos, no promocionan rarezas, crianzas, orígenes. Aparecen muy jóvenes y muy grunge en las fotos, acostados en una cama con garabatos de fibra en la cara, pelo largo, pantalones de corderoy. Y el movimiento elegido para este momento de máxima visibilidad es editar un disco con estética pos-punk blanco y negro, el título de Getting Killed y una colección de canciones fantásticas, un testamento de imaginación en un año que vio bandas hechas con IA generar millones de streams mientras nadie se daba cuenta de que escuchaba a un robot.



En apenas 45 minutos, Getting Killed hace todo bien: “Trinidad” tiene estallidos death metal con funk, entre el noise y el jazz más una atmósfera a la Radiohead post Kid A, es decir, si hace falta una descripción tan estrafalaria es porque hay que escuchar una canción llena de grandes ideas y muy evocativa de la paranoia de la gran ciudad donde viven los Geese, también del país delirante que les tocó para su juventud: “¡Hay una bomba en mi auto!/ mi hijo está en la cama/ mis hijas están muertas/ mi esposa está en el galpón/ mi esposo está quemando plomo”. “Cobra” es totalmente diferente, setentosa y stone, con Winter canalizando a Jagger de Exile on Main St: de pronto son una banda melodiosa y sexy. “Getting Killed” es puro frenesí y coros insistentes, algo de The Fall y percusión de jazz, mientras que “Bow Down” propone una histeria reminiscente del Nick Cave más obsesivo –palmas, aullidos, una letra que repite “no sabés lo que es agachar la cabeza frente a los huesos de María”– que no estaría de más en los títulos de cierre de Una batalla tras otra. El simple “Taxes” resultó un gran adelanto del disco, con la voz adelante, esa atmósfera de total inquietud y un crescendo explosivo hermoso, una epifanía urbana, el rock cuando está en manos de una banda que vive y sufre su época, que también sabe divertirse, y tiene la arrogancia, la seguridad, de haber atrapado el relámpago en una botella.