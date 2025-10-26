La vieja guardia

Hablar de Las Pizarras es hablar de esa historia gastronómica argentina que arrancó hace unos veinte años, con un line up de cocineros formidables, con hambre de hacer cosas distintas, de arriesgar sabores, de invertir ahorros, de viajar al mundo y de volver al país. Una generación que suma nombres conocidos y tiempos divertidos. Rodrigo Castilla es parte de esa generación: un cocinero con ideas en la cabeza y técnica en las manos, chef y propietario de Las Pizarras, lugar abierto en 2008 que marcó la escena porteña con creatividad y actitud confrontativa. El nombre del lugar permite entrever una apuesta aún vigente: la de un bistró que trabaja con productos de estación, ofreciendo platos que cambian cada semana y que por eso se presentan escritos en grandes pizarras en lugar del más estable menú impreso.

Los años pasan y Las Pizarras continúa, siempre en su mismo local, con Castilla al frente, manteniendo un perfil tan bajo que, a veces, pareciera quedar por fuera del radar de los insaciables buscadores de novedades. Pero este cocinero mantiene intacta la chispa de la buena cocina, de los sabores ricos que se desmarcan de reglas y modas. Entre las entradas podrá haber unas anchoitas fritas con guiso de porotos y crema de ajos ($16000), unos alcauciles a la plancha con ricota batida con miel ($15000), unas croquetas de langostino sublimes (de las mejores del país, $17000). Sale mucho la carrillera con papas a lo pobre y brócoli ($30000), es muy buena la corvina al kamado con lentejas ($26000), tal vez haya un pollo frito a la mandarina y kimchi ($24000) o unos cavatelli de azafrán con espárragos, alcauciles, arvejas ($22000). Varios vinos, algunos tragos, postres como la tarta de queso.

El lugar se muestra sin camuflaje, con esa mirada canchera de saberse bueno. Un ejemplo que obliga a preguntarse si no todo tiempo pasado fue mejor.

Las Pizarras queda en Thames 2296. Horario de atención: lunes a sábados de 19 a 24. Instagram: @laspizarrasbistro.

Un restaurante inesperado

Una frontera, límites para ser cruzados, un cocinero que entiende y que arriesga. En estas líneas se esboza una definición de Casa Frontera, uno de los restaurantes más inesperados de la escena porteña actual, dirigido por Pablo Vergani. “Arranqué en 2024, en mi casa, algo muy chico, solo los lunes. Para fin de año, ya abría cuatro veces a la semana. Luego viajé para hacer unas pasantías a España y, al volver, empezamos con este formato, un poco más estable”, cuenta Pablo. Es que, desde hace unos meses, Casa Frontera ocupa las noches de Lo de Ruffo, una parrilla tan barrial como modesta. Es decir: de mediodía, Lo de Ruffo sigue con su propuesta de carnes a las brasas. Y de noche, el pequeño salón es tomado por Pablo y equipo, que visten las mesas con manteles y presentan un menú propio, repleto de tradiciones que hoy parecen novedades. El plato de anchoas (de Hernán Viva) sale $14500 y va de maravillas con los panes caseros y manteca cítrica ($3000). Las “shildas” reversionan en formato argentino las clásicas gildas vascas ($7000) y entre los platos estacionales, hay que aprovechar los espárragos y alcauciles con ricota y pangrattato ($14000), deliciosos. Pablo está orgulloso –con justicia– de su tortilla de papas ($13000) y de los buñuelos de seso y kale fritos ($10000). Hace empanadas tucumanas fritas que cotizan entre las mejores de la ciudad ($7000, dos unidades), y cuando se quiere poner serio, ofrece un buen arroz seco (hay opción vegetariana y otra con ojo de bife a la parrilla por encima, $32000). Carrillera braseada, pesca a la parrilla ($27000), pavlova y otros terminan de armar una carta tentadora. Para beber, las geniales Strange Brewing y vinos desde $13000 la botella.

Casa Frontera demuestra que ideas y vocación son a veces suficientes para abrir un lugar que brille en la ciudad.

Casa Frontera queda en Av. Escalada 774. Horarios de atención: lunes, martes, viernes y sábados, de 20 a 24. Instagram: @casa.frontera.

Cien por ciento aristocrático

En esa Recoleta de hoteles cinco estrellas y marcas de lujo, Presencia es una de las novedades del año, restaurante con ambición de alcurnia, en su puesta en escena y en una oferta de cocina donde manda la técnica y el estilo francés. El lugar es desmesurado: un primer piso (con ascensor incluido), que se distribuye en dos salones, una gran barra, mesas elegantísimas, cristalería brillante, camareros de uniforme. La idea es de Nicolás Houweling, joven holandés que encontró en el chef Rodrigo Da Costa la solidez y sabor necesarios. Es que Da Costa, tras su paso por Francia primero, y por el restaurante Le Rêve después, se afianzó en una cocina que, de tan clásica y puntillosa, se convierte en una rara avis dentro de la actual gastronomía argentina.

A pocos meses de abrir, Presencia es un éxito, con mucho empresario, político, turista, cierto jet set vernáculo y vecinos del barrio. El éxito es merecido, por sus platos bien hechos, muchos con larga prosapia a sus espaldas: steak tartare con yema de huevo ahumada ($25000), ricos mejillones glaseados con papas noisette y panceta ahumada ($25000), una poco sorpresiva molleja con miel especiada ($48000), un crujiente rogel de hongos ($22000). Siempre hay pastas (spaghetti alla chitarra con langostinos y salsa bisqué, $38500), también la grandiosa merluza negra (acá, con topinambur, $65000). Y, como insignia de la casa, los tournedos Rossini, esa combinación rimbombante de lomo jugoso, foie gras, trufa y demi glace ($95000).

Presencia no esconde su ampulosa decadencia, sino que la exhibe con orgullo, como desafiando: “Entre tanto hipsterismo sobrevalorado, acá hay clasicismo del bueno”.

Presencia queda en Montevideo 1789. Horario de atención: lunes a sábados de 19.30 a 24. Instagram: @presenciarestaurant.