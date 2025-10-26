Miss Universo



1994

Después de separarse de Tía Newton, su primera banda de la que aprendió un curso acelerado de todo lo que no quiere del rock, Carca se lanzó solista. Es un disco joven, que empieza en una sónica dupla con Adrián Dárgelos, pasa por Melero haciendo de sus ruidos, y va canción por canción haciendo su propia galaxia de experimentación. Es una fiesta electrónica, puede ser un kraut, un rock sinfónico, un poco de glam, y volver al ambient con Daniel Melero. Desparpajo y juventud, en los orígenes de una identidad. “Tenía el fuego super prendido en acaparar todas las músicas”.

A un millón de años blues



1996

La referencia a Pappo's Blues está en todos lados, desde la tapa (una foto en blanco y negro, donde Carca parece Norberto Napolitano saliendo de una selva, pero en vez de señalarle el camino a un niño lo hace a un perro) hasta en cada riff, en cada entonación cruda de la voz. Producido por Adrián Dárgelos y Diego Tuñón, con la postpoducción de Daniel Melero, acá aparece el piano de Carlos Cutaia (eso que siempre hace Carca, rendir tributo, honrar a las leyendas) y la participación de todos los Babasónicos.

Nena



1999

Muchos aprendieron a bebotear acá. “Me di el gusto de hacer un disco estrictamente de un género”, dice. Habla de un glam rock, que ya había pasado, era casi grasa, pero al que se le animó con descaro. Con una lírica que haría sonar algunos filtros de incorrección política (las feministas hacemos una mueca de desaprobación), el disco es descarado, juguetón y divertido. Para escuchar en el coupé, con un escote, frente al río. “Adolescente y siempre lista para mí”, empieza la fantasía de poco menos de media hora, con coros, palmas, show y purpurina. “Es una tormenta de clichés”.

Carcasutra



2023

El disco que empezó del trío con Panky Malissia y Tuta Torres, que después se enfrió en la pandemia, que continuó a la distancia y se terminó en soledad, “tres discos en uno” dirá Carca, es la consolidación de su personalidad sonora. “No hay intención, no hay hits, no hay hilo”, lo define como un puñado de canciones que lo único que tienen en común es que fueron hechas por una misma persona en un momento de su vida, con la ayuda de sus incondicionales y de Julieta Venegas, Dante Spinetta y Graciela Borges.