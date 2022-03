Javier Salcedo (39), acusado por el homicidio calificado de Débora Barros, será el primer femicida en Catamarca en ser juzgado bajo la modalidad de “juicio por jurados” en Catamarca. El debate se realizará en la Cámara en lo Penal de Primera Nominación. Sebastián Ibáñez, abogado de la familia de la víctima señaló que el padre de Débora, “no está muy de acuerdo con que lo juzgue un jurado popular”.

En diálogo con Catamarca/12, Ibañez confirmó que fue notificado personalmente por personal de mesa de entrada de la Cámara Penal, que el expediente por el femicidio de Débora fue girado a la oficina de “Juicios Populares” para que se seleccionen los 12 ciudadanos que juzgarán a Salcedo. “Tras la aprobación de la ley el año pasado, corresponde que éste tipo de crímenes graves sean tratados de esta manera. Mañana (por hoy) iré a la oficina para que me notifiquen formalmente y saber si ya sortearon a los ciudadanos que actuarán en el juicio. Por lo pronto, quedan además otros actos procesales que realizar antes de que se fije la fecha de debate”, contó.

“Independiente del sistema de enjuiciamiento penal que se dé. Para mí, como abogado de la familia de la víctima, no es algo que me genere más o menos expectativa porque la prueba reunida es contundente contra Salcedo. Es la prueba lo que decide la culpabilidad de un imputado. Los ciudadanos comunes como todo ciudadano pueden tranquilamente evaluar testimonios o pruebas o pericias”, manifestó Ibañez.

“Creo que los juicios realizados de esta manera, mejoran la participación directa del ciudadano en la justicia penal y de esta manera, el ciudadano, ya no puede reclamar a los jueces las sentencias porque es la ciudanía la que lleva a cabo esa labor. Eso viene a elevar la vara para la ciudadanía, pasa del reclamo pasivo a activo de juzgador”, agregó.

No obstante, y como abogado querellante explicó que “la familia de Débora Barros sobre todo el padre, no está muy de acuerdo con el juzgado popular. Sé que él hubiese preferido que lo juzguen los jueces letrados porque ese tribunal fue el que condenó a perpetua al femicida Naim Vera y él vio ese accionar como ejemplar. Comprendo perfectamente sus dudas, más tratándose de una primera vez”, dijo. Agregó también que “la prueba es importante y el jurado popular no tendrá ningún problema si es que la valora correctamente”.

Por otra parte, y teniendo en cuenta que la figura de femicidio no fue impuesta a Salcedo, Ibañez aclaró que con el objetivo de no demorar el debate, con la familia decidieron que se pedirá durante el juicio que se le sume éste agravante. Salcedo fue imputado por el delito de homicidio agravado por mediar relación de pareja.

Juicio

La modalidad de juicio por jurados fue debatida el año pasado en la Legislatura provincial y sancionada como Ley en octubre. Con esta norma, Catamarca se convirtió en la primera provincia del NOA en tener este tipo de herramientas de juzgamiento.

La iniciativa establece que los juicios que impliquen delitos con penas de más de 20 años de prisión, como homicidios, abusos sexuales y otros delitos graves, sean realizados de manera obligatoria por jurados populares, integrados por 12 ciudadanos, con igualdad de género, quienes se desempeñarán bajo las instrucciones legales de un juez o jueza y decidirán por unanimidad la culpabilidad o no culpabilidad de la persona acusada.

Los jurados son elegidos a través de un sorteo que se realiza por la Quiniela provincial. Según consigna el proyecto de ley, la Corte de Justicia confeccionará cada año, utilizando el padrón electoral vigente, los listados principales de ciudadanos y ciudadanas que cumplen con los requisitos establecidos en esta ley, discriminados por circunscripción judicial y por sexo, a razón de 4 o más jurados por cada mil electores.

Femicidio

El 11 de abril de 2021, Débora fue encontrada muerta, envuelta en una frazada y con signos de violencia en la casa de Salcedo. Fue la hermana del femicida, quien preocupada porque no había podido comunicarse con su pariente, concurrió al domicilio y lo encontró semidesnudo tirado en el piso con un aparente cuadro de hipotermia. Es por esto que ingresó al dormitorio para buscar una frazada, pero en el lugar halló el cuerpo sin vida de la joven.

Luego del homicidio, se supo que Salcedo había sido condenado en 2011 a la pena de 2 años y 6 meses de prisión por el delito de portación ilegal de armas de guerra. El joven se había separado de su novia de ese momento y había prometido matarla y es por esto que había adquirido el arma. Sin embargo, y aunque la denuncia por violencia de género también se concretó, la Justicia sólo lo condenó por el delito “más grave” y a la denunciante le ofrecieron un resarcimiento económico que no aceptó.

Años después de haber salido de la cárcel estuvo en relación con otras mujeres a quienes también violentó psicológica y físicamente. La novia anterior a Barros, logró escaparse de la misma vivienda en donde sucedió el femicidio, porque pudo contarle lo que le sucedía a sus padres y éstos la ayudaron. Sin embargo y pese a sus antecedentes y denuncias, Salcedo no había sido detenido y por esto pudo cometer un nuevo crimen.

