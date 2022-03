Caciques de las comunidades del Pueblo Iogys que habitan a la vera de la ruta nacional 86 en Tartagal, tomaron el Instituto Provincial de Asuntos Indígenas (IPPIS) el martes último en reclamo de la personería jurídica y para que en la Cámara de Diputados se trate un proyecto de modificación de la ley 7121, para solicitar que la Provincia reconozca oficialmente la preexistencia de este pueblo originario y también de los pueblos Atacama, Weenhayek, Lule y Tastil. Por esto último, prevén ir hoy a la Legislatura a presentar una nota y buscar diálogo con diputadxs.



“Tomamos la decisión de quedarnos aquí, como dicen que es de nosotros el IPPIS, y autónomo" y "necesitamos que se agilicen nuestros documentos de trámite de personería jurídica”, dijo a Salta/12 el cacique Celestino Ruiz, de la comunidad Kilómetro 7, al explicar la decisión de tomar la sede del IPPIS. Contó que están durmiendo en el piso, sin colchones ni colchas y tampoco tienen alimentos.

Ruiz dijo que están esperando los trámites y destacó que aún "No pudimos hablar con representantes del IPPIS”. Explicó que solo dos vocales estaban allí acompañándolos, Faustino Peloc, del Pueblo Kolla, y Rosario Cándido "Huayra" Condorí, del Pueblo Diaguita, quienes explicaron que no pueden resolver su reclamo.

Además, el cacique señaló que reclaman la reforma de la ley 7121, de creación del IPPIS, “para reconocimiento de nuestra etnia, vamos a ir a la Cámara de Diputados, tenemos media sanción por el Senado”, dijo, y añadió que esto les urge, ya que el proyecto de modificatoria vence en noviembre.

Ruiz explicó que necesitan el reconocimiento oficial para tener acceso y representación en el IPPIS. Indicó que tienen el relevamiento territorial de sus comunidades con los papeles preliminares, “pero cuando van los terratenientes a talar, teniendo el preliminar, dicen que eso no vale”.

El cacique sostuvo que buscan el reconocimiento y la personería jurídica porque entienden que eso los ayudará a mejorar su calidad de vida. Podrían, por ejemplo, dijo acceder a viviendas, "todavía estamos viviendo bajo plásticos. Por eso nosotros queremos algunas viviendas", sostuvo. Agregó que también necesitan "sembrar, armar huertas, hay muchas cosas que queremos hacer" y para acceder a facilidades y ayudas para la produción necesitan la documentación, dado que "a veces llegan funcionarios del gobierno para hacer proyectos, nos piden documentación como personería jurídica pero no la tenemos”.

Tradicionalmente se han alimentado de “bichitos del monte", pero, además de que el avance de la frontera agropecuaria expulsa los animales, ahora "está prohibido, buscar corzuela no podemos, porque la Gendarmería está presente". Y para "comprar carne, tenemos que ir hasta la ciudad a 35 kilómetros, en moto. Cuando llueve, mucho no se puede cruzar, la ruta está intransitable. Ese es un gasto para el día porque no tenemos heladera, no tenemos luz eléctrica”, explicó Ruiz.

El cacique dijo que en su comunidad tienen agua de red. Sin embargo, el cacique Simón Domínguez, de la comunidad La Quebrada, explicó que no tienen energía eléctrica ni agua, “ahora estoy en Salta para ver los proyectos de 2012 para que podamos tener luz. No tenemos agua, acarreamos de la ruta 86 en carritos, hay como a uno y medio o dos kilómetros. Hay personas que se cansan y se van a vivir a otra comunidad”, explicó.

Domínguez dijo que están desde el jueves pasado en Salta y hasta anteayer estuvieron en el albergue, donde les dijeron “que busquen otro lugar porque tenían gente que va al hospital”. Los caciques solicitan a quienes puedan colaborarles, alimentos, colchones y colchas para poder permanecer en las instalaciones del IPPIS.