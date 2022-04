La mano derecha de Guille Cantero en el cordón industrial, Jeremías "Pato" Mac Caddon, de 34 años fue formalmente acusado ayer de "integrar una asociación ilícita cuyo objeto es obtener dinero mediante el uso de violencia, garantizando además la seguridad de barrios y zonas para cometer hechos delictivos (dominio territorial)". El acusado deberá esperar su juicio tras las rejas. En rigor quiso quedarse con el negocio de estupefacientes ofreciendo sus servicios al jefe de Los Monos. "La gorra, los políticos, quieren estar en el negocio, pero yo tengo que defender el tuyo", le aclaró Mac Caddon a Cantero.

En la audiencia de ayer el fiscal Matías Edery contó parte de la voluminosa evidencia extraída de los teléfonos de Mac Caddon y de Daniel Godoy –detenido en marzo de 2021 por la causa iniciada por el crimen del narco Marcelo "Coto" Medrano, ocurrido en octubre de 2020 en Baigorria–. De las conversaciones entre Godoy y Mac Caddon se desprenden mensajes de alto impacto. Godoy fue detenido el 8 de marzo del año pasado. Pero cinco días antes, Mac Caddon le dice a través de Whatsapp que dialogó con “un abogado” y se interiorizó sobre su situación judicial. “El tema es así. La gorra me dice que lo tuyo es amplio. Pipi Traferri, político; Piyin (se presume que es Andrés “Pillín” Bracamonte, jefe de la barra canalla); la gente de campo seco de Baigorria. Tenés quilombo con todos estos. La captura tuya la tiene Sain. Es decir que estás más expuesto allá que acá”, le escribió.

Sin embargo muy confiado el Pato contesta: "Pillín que me la chupe; Pipi Traferri, una atención y no jode más. El único complicado es Sain que anda haciéndose el loco, pero ese lo puede manejar ahí la diputada porque es de Buenos Aires", en referencia a una legisladora que había hablado con Mac Caddon. “La diputada que te habló te puede dar una mano. Porque el jodido es Sain. La gorra acá se arregla, en la de Buenos Aires es donde hay que meter mano”, le aclaró Godoy.

La sospecha de los fiscales es que la disputa narco se había entablado contra dos bandas antagónicas: la que respondía a Ramón Alberto “Willy” Velázquez, quien se la dejó a "Tito" Marino, y la de "Pipi" Leys, un histórico sanlorencino.

Concretamente los Fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos Matías Edery y Luis Schiappa Pietra le atribuyeron ante la jueza Alvarez conformar esa asociación ilícita junto a Guille Cantero (alias Guille o Loco), Leandro Vinardi (alias Pollo), Pablo Nicolás Camino y Damián Escobar (alias Toro) con el objetivo de obtener dinero mediante el uso de violencia, amenazas a distintas personas, usurpaciones de domicilios, abusos de armas y extorsiones. Asimismo ellos garantizaban la seguridad de barrios y zonas para cometer hechos delictivos (dominio territorial).

Los fiscales destacaron que " esta asociación ilícita se estructura bajo la modalidad de células autónomas que operan independientemente todas ellas colaborando con un mismo fin común. Ariel Máximo Cantero es el jefe de la asociación quien desde su lugar de alojamiento en la unidad penitenciaria de Marcos Paz da órdenes a todos ellos quienes además poseen sus propias células o ramas de la organización y reportan a Cantero". En un extenso audio de Whatsapp Mac Caddon le decía a "Guille" Cantero: "Me junté en San Lorenzo por el tema de los cereales con la gorra y los políticos. Viste que estamos haciendo un par de negocios". "Lo que no quieren es el ruido. O sea, que no haya quilombo. Le dije que no había problema en eso, que yo me hacía cargo de los pibes. Un muchacho ahí me decía que ellos mantienen el arreglo que tienen con vos. Te digo así, la papa, dice que tu amigo pasaba 600 lucas que repartía entre vos, tu viejo y otro más, otro muchachito que no me acuerdo el nombre. De la platita esa que pasaban se le puede pasar el doble para arrancar. Y después se puede ir subiendo. Lo que me propusieron ahí es agarrar desde Capitán Bermúdez hasta Santa Fe. Son una banda de pueblos. Sin molestar a nadie, despacito. Lo que quieren es que no haya bardo. Quieren mezclar políticos, la gorra. Todos quieren estar en el negocio. Yo tengo que defender el tuyo. Estoy ahí para vos", amplió Mac Caddon al líder de Los Monos.

Los fiscales remarcaron además que "asimismo cada uno de ellos procura favores ilícitos de funcionarios públicos para posibilitar el funcionamiento de los negocios ilícitos de la organización. La asociación ilícita tiene una duración en el tiempo que data -al menos- desde el mes de marzo de 2020".

Para los fiscales Mac Caddon intercambió mensajes con Guille Cantero desde el 4 de marzo de 2021, cuando comienza su liderazgo. Con ese fin el imputado "gestionó recursos humanos y materiales para lograr los fines de la organización, acordó con personal de fuerzas de seguridad y otros funcionarios públicos la obtención de favores ilícitos y omisiones de cumplir obligaciones que como tales debían, a cambio de entrega de dinero, y todo para favorecer el funcionamiento de la asociación ilícita".

Con el mismo objetivo "impartió órdenes a personas que se encuentran por debajo suyo en la estructura de la organización para cometer diversos hechos violentos, a través de la intimidación mediante el uso de armas de fuego, así como también dispuso de armas de fuego y vehículos para realizar diversos hechos violentos que fueron cometidos por el propio acusado , quien además gestionó el cobro de deudas de forma violenta con organizaciones antagónicas y con personas que le abonan sumas de dinero para poder ejercer distintos negocios -legales e ilegales- en la zona donde el mismo ejerce control territorial".

Los acusadores mostraron que el imputado hizo una llamada el 9 de setiembre de 2021 a las 13:57 exigiendo el pago de una suma de dinero con la conformidad de Guille Cantero y de funcionarios públicos para desplazar a las personas que ejercían el control territorial en la zona norte de Rosario, Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez, San Lorenzo y Puerto General San Martín, haciéndose cargo de la administración de los negocios legales e ilegales en esa zona, y participando de dichos beneficios a la célula comandada por otra persona.

Los fiscales probaron además que Mac Caddon mantuvo reuniones con personal de las fuerzas de seguridad con los cuales gestiono protección en la zona donde el mismo ejerce control territorial permitiéndole acceder a información relativa a las investigaciones existentes en la zona a su cargo, evitando que personas de su organización sean detenidas o en caso de que fueran detenidas que recuperen la libertad.