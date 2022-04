En San José de Metán hay preocupación por casos de bullying y violencia entre estudiantes secundarios de distintos colegios. La madre de una niña de 13 años agredida denunció los hechos en la justicia y pidió que las autoridades educativas intervengan para frenar esta situación y garantizar que lxs chicxs puedan asistir segurxs a clases.

La denunciante, N.T., contó que su hija fue golpeada el martes a la salida del Colegio Juan Carlos Dávalos por una adolescente estudianta de otra institución escolar. "Fue abordada por otras menores de 16 y 17 años y golpeada en el rostro", detalló la madre a Salta/12. Una de las chicas es de la escuela de manualidades y otra del mismo colegio, indicó.



"La violencia es impresionante entre las alumnas", añadió. Contó que una de las chicas, que va al mismo colegio había amenazado antes a su hija, "le dijo que la iba a abrir como campera". La adolescente que golpeó a la niña "en el pómulo izquierdo con cachetazos, puñetazos y patadas en las piernas" es de otra institución escolar.

La madre contó que realizó la denuncia en la justicia y que a su hija la llevaron a un médico legista para revisarla. Comentó que intervino el juez Sebastián Fucho, quien no le notificó por ninguna medida. "Yo hablé con la directora del Colegio, que es Delicia Canevari, me dijo que fue suspendida por dos días la chica que asiste al mismo colegio" que había amenazado antes a su hija y que presenció los golpes propinados por la otra adolescente que es su prima, señaló N.T. "No sé cómo irá a prevenir el Colegio, yo creo que hoy lo que tenemos que hacer es parar todo tipo de violencia contra los chicos", manifestó.

"Me preocupé para que mi hija esté bien, suele convulsionar por los nervios. No quiere ir al Colegio. Se subieron todas las cosas en la redes sociales, aparte de eso tiene miedo", refirió la mamá, quien advirtió que "Esta ola de violencia entre los menores se está escapando de las manos de todos".

Además de este hecho, contó que un adolescente de 17 años fue acuchillado en la mano por otro de 16. "Al chico lo esperaron a la salida del colegio, cerca del banco, y lo atacaron", relató.

La mamá dijo que hay un gabinete psicopedagógico en el Colegio pero no asistieron a su hija todavía, solo la contiene su familia.

Por su parte, el Ministerio de Educación informó a Salta/12 que en términos generales, no solo en Metán "se trabaja mucho en la capacitación docente sobre temas de acoso escolar y cobertura acoso. Además, se hacen diferentes talleres con docentes, esto es más bien preventivo. Ante hechos concretos el Programa de Orientación Escolar realiza intervenciones, en Metán al no ser una sola institución educativa, van a realizar recorrido por las escuelas para analizar que les está pasando a los chicos y armar intervenciones concretas", y se realizan también campañas de concientización.

"Ante estos casos las instituciones piden la intervención del POE que es un equipo interdisciplinario conformado por psicólogos, psicopedagogos, fonoadiólogos y ellos intervienen con acciones específicas y de contención. Mañana (viernes) va a estar el POE en la escuela", indicó la cartera educativa.