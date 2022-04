Con el 81 por ciento de la población inmunizada con esquema completo y en pleno descenso de casos, Argentina avanza con la puesta en marcha de acciones concretas que parecen anticipar el fin de la pandemia y la transición hacia la endemia. Las cifras son ilustrativas y el escenario epidemiológico es positivo: la ocupación de camas de terapia intensiva se halla en 487, el reporte más bajo desde junio de 2020. De hecho, este viernes se registraron 1.927 nuevas infecciones y 34 fallecidos, números sensiblemente menores si se los compara con el vértigo que causaban los 139 mil contagios de enero. En este marco, el Ministerio de Salud liderado por Carla Vizzotti realizó una serie de cambios en las recomendaciones a la población para evitar la circulación viral. La más simbólica: eliminar el distanciamiento social de 2 metros. A esta disposición, se sumó el anuncio comunicado por el ministro del Interior Wado de Pedro: se normalizarán los pasos fronterizos y se simplificarán los trámites de ingreso al país, por lo que se relajará el control de las fronteras. El uso del barbijo en espacios cerrados, la ventilación y la higiene de manos, en cambio, constituyen el grupo de las normas que aún perduran.

La eliminación del distanciamiento social implica un auténtico punto de inflexión: fue una de las principales acciones en las que hizo hincapié el gobierno y su Consejo de expertos. La distancia de dos metros se configuró como un símbolo que reguló las relaciones sociales: se establecieron cintas o marcas de pintura para estipular la distancia que los individuos debían mantener en farmacias, bancos, quioscos y hasta en ámbitos laborales. A comienzos de abril de 2022, la decisión de eliminar este requisito es el fruto del consenso alcanzado durante la durante la última reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) realizada el 18 de marzo. Los títulares de las carteras sanitarias de las 24 jurisdicciones habían llegado a tal acuerdo, en base a sugerencias realizadas por la Organización Panamericana de la Salud.

Además del distanciamiento, también quedó sin efecto la obligatoriedad de reporte periódico en la aplicación Cuidar. Una acción que había sido dispuesta como herramienta de monitoreo de la ciudadanía durante 2021. En concreto, las personas ya no deberán realizar los autodiagnósticos ni solicitar los permisos de circulación que se gestionaban a partir de dicha plataforma. El presente epidemiológico, impulsado en buena parte por una adecuada campaña de vacunación, favorece que el país se encamine hacia la tan mentada vuelta a la “normalidad prepandemia”, aunque ello no se traduzca en el mejor de los mundos posibles.

Cambios en las fronteras

A las modificaciones en las disposiciones informadas por Salud, este viernes también se sumaron las decisiones tomadas por el Ministerio del Interior para facilitar la circulación a través de las fronteras. Wado de Pedro se reunió con los gobernadores de las 15 provincias que poseen pasos internacionales, con el objetivo de informar que, en lo sucesivo, el Gobierno normalizará los 237 pasos terrestres, fluviales, marítimos y aéreos; al tiempo que también se simplificarán los trámites de ingreso. En esta línea, se eliminará la categoría “corredores seguros” y, a partir de los próximos días, ya no será necesario el análisis de PCR ni la vacunación para el ingreso a territorio doméstico. A pesar de no ser un requisito de cumplimiento obligatorio, vale destacar que el Gobierno continúa recomendando la inoculación del esquema completo y sugiere a quienes no poseen ambas vacunas la realización de una prueba de diagnóstico para certificar que quien ingresa al suelo local está libre de covid.

Asimismo, Interior acordó la realización de una apertura programada y escalonada de los puntos de ingresos que, a la fecha, no estaban habilitados. Según la nueva disposición, las personas extranjeras no residentes deberán completar la Declaración Jurada Electrónica, al menos 48 hs antes del viaje, y contar con seguro de salud covid-19 (una cobertura de servicios de internación, aislamiento y/o traslado sanitario). Sin embargo, quedarán eximidos quienes ingresen al país por vía terrestre y por un plazo menor a 24 hs.

La eliminación de dichos requisitos para el ingreso al territorio doméstico implica un aspecto importante. El monitoreo de las fronteras fue uno de los ejes en que la comunidades científicas y médicas más se concentraron durante la propagación de las variantes de preocupación que impulsaron las olas previas. El hecho de que se levanten los controles no deja de ser una indicio de que Argentina se halla en una nueva fase de la pandemia.

Las que mantienen vigencia

Más allá de que el actual contexto epidemiológico haya posibilitado la eliminación de la mayoría de las restricciones, hay que tener en cuenta que algunas permanecen vigentes. El Ministerio de Salud informó que se debe continuar con el uso adecuado del barbijo en espacios cerrados, en ámbitos laborales, educativos y el transporte público. De la misma manera, debe asegurarse la ventilación de los ambientes; así como mantener la higiene frecuente de manos como una buena práctica que --en simultáneo-- contribuye a evitar la propagación de otras enfermedades. De la misma manera, una lección de la pandemia que se cristaliza como un acción que la cartera sanitaria continúa recomendando es que, ante la presencia de síntomas, se debe evitar el contacto con otras personas y no concurrir a actividades laborales, sociales y educativas.

A pesar de flexibilización de los controles en cuanto a la distancia social y a la frontera, la pandemia continúa y los especialistas invitan a examinar la situación de otras naciones que registran, a pesar de las adecuadas coberturas de vacunación, cifras de infecciones alarmantes. En la última semana, Alemania y Reino Unido se destacaron por un promedio de 257 mil y 107 mil casos en cada jornada, respectivamente. El Sars- CoV-2 ha enseñado a la población mundial a ser cautelosa: la emergencia de nuevas variantes más transmisibles y letales está latente, sobre todo, si se consideran los índices de vacunación que tienen algunas regiones del mundo como el continente africano. Según el sitio Our World in Data, África solo ha inmunizado con dos dosis al 15 por ciento de su población. Bajar la guardia en el futuro puede costar demasiado caro.

