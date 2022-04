Como pocas veces en los últimos tiempos, la justicia federal quedó esta semana en el ojo de la tormenta por declaraciones judiciales en el marco de la causa de Esteban Lindor Alvarado: la primera fue la del jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria Maximiliano Emilio Lencina quien investigó a este clan entre 2013 y 2016. Sin vueltas el pesquisa le dijo al tribunal provincial que el juez federal Marcelo Bailaque había negado la posibilidad de intervenciones telefónicas al grupo de Alvarado, que podría haber hecho visible su actividad principal, el tráfico de drogas. “¿Por qué Bailaque rechazó cuatro veces consecutivas investigarlo a Alvarado? Tiene que dar explicaciones, no solamente en la Cámara de Diputados, sino también al pueblo de la provincia de Santa Fe”, escribió ayer el diputado provincial Carlos Del Frade, presente esta semana en las declaratorias. Luego fue el ex ministro Marcelo Sain quien volvió el viernes sobre el tema, recordando que son los mismos actores hoy juzgados en la banda de Alvarado los señalados junto a los policías que trabajaban para el líder narco. Pero el ex director del Organismo de Investigaciones, también apuntó contra una ex jueza y camarista federal, por apañar a una banda mixta de policías y narcos: Laura Inés Cosidoy.

El que abrió el fuego esta semana fue el jefe de la PSA Lencina, quien el miércoles reiteró en el Centro de Justicia Penal más datos que en su momento elevó por escrito. En total, los informes presentados fueron catorce y pusieron seriamente en tela de juicio los criterios de actuación del Juzgado Federal 4 de Rosario, a cargo del doctor Marcelo Bailaque. Luego de relatar una de las reuniones de un transotita de sustancias ilegales como Aurelio Tanzi y Luis Quevertoque -subjefe de la Brigada de Judiciales-para organizar cómo bajar marihuana desde Corrientes a Rosario, contó que el 23 de diciembre de 2014 la PSA solicitó al juez la intervención de las líneas de Britez, del hermano de Alvarado y de Daniela Ungaro, la ex mujer de Medina. Una semana después, el 30 de diciembre, llega la respuesta de la justicia federal: el pedido de intervenir las líneas es denegado, a pesar del dictamen del fiscal federal y la Procunar. "El juez valoró que no hacía falta", detalló.

El ex ministro Sain también cargó contra el juez Bailaque y, sin nombrarlo, contra el fiscal Marcelo Di Giovanni, por desestimar una investigación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que documentó las actividades de Alvarado: “Hablando de Estado bobo, entre 2013 y 2016 gran parte de las personas investigadas en este juicio ya estaban identificadas como parte de una organización criminal en la causa federal. Pero el juez Bailaque dejó caer la causa a fines de 2016, sin ningún tipo de razón, en vez de dar las detenciones del caso tal como pedía la propia policía”.

La complicidad policial ocupó un largo tramo en la declaración de Sain : por un lado los ex jefes de la Policía de Investigaciones Martín y Marcelo “Puchero” Rey, Javier Makhat, Cristian “Chamuyo” Di Franco, Jorgelina Chávez; por otro, el enclave de la vieja Dirección de Drogas. Sain recordó el antecedente de Juan José Muga, embagayado por agentes de la ex Dirección de Drogas Peligrosas y condenado por la Justicia Federal por tráfico de marihuana en junio de 2016 después de entregar una lista de narcopolicías a la jueza Laura Inés Cosidoy. “Le quedó claro que la doctora Cosidoy tenía una estrecha relación con los narcopolicías”, observó Sain, quien particularizó el caso de Alejandro Franganillo, mencionado en la nómina y elevado a jefe de Drogas Peligrosas en el segundo gobierno de Jorge Obeid.

Pero fue el diputado provincial Carlos Del Frade quien puso en palabras un reclamo extendido en los psillos del Centro de Justicia Penal: ya que solicitó a través de un proyecto de resolución que el juez federal N° 2 de Rosario, Marcelo Bailaque, visite la Cámara baja y dé explicaciones de por qué se negó a investigar a Esteban Lindor Alvarado en cuatro ocasiones. “Da la sensación que se hubiera ahorrado muchísima sangre si se hubiera hecho la investigación que Bailaque rechazó 4 veces seguidas”, sentenció.

